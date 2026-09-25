Meta lansează ochelari VR de numai 100 de grame. Costă 1.300 de dolari și promit să transforme filmele și jocurile într-o experiență complet diferită

Căștile de realitate virtuală ar putea deveni în curând mult mai ușoare și mai confortabile, fără ca utilizatorii să fie nevoiți să renunțe la ecranele de înaltă rezoluție sau la funcțiile avansate. Meta a prezentat o nouă generație de ochelari VR care cântăresc doar 100 de grame, de aproximativ cinci ori mai puțin decât actualul Quest 3. Dispozitivul urmează să fie lansat în primăvara anului 2027, la un preț de 1.299,99 dolari.

Potrivit publicației americane Popular Science, noul dispozitiv, denumit Meta VR Glasses, renunță la construcția voluminoasă a căștilor tradiționale. Procesorul, bateria și spațiul de stocare au fost mutate într-o unitate externă, care poate fi prinsă de buzunar sau de o curea, în timp ce ramele găzduiesc ecranele, lentilele, camerele și difuzoarele.

Anunțul a fost făcut în cadrul evenimentului Meta Connect 2026, unde compania a prezentat și noi modele de ochelari inteligenți Ray-Ban, funcții bazate pe inteligență artificială și actualizări pentru dispozitivele deja existente.

Cum funcționează noii ochelari VR și ce autonomie oferă

Principala diferență față de o cască VR convențională este separarea componentelor hardware. Meta VR Glasses păstrează în rame două ecrane micro-OLED, lentile compacte de tip pancake, camere și difuzoare, în timp ce procesorul Qualcomm Snapdragon Reality Elite, bateria și memoria sunt integrate într-o unitate externă conectată printr-un cablu optic.

Această soluție permite reducerea considerabilă a greutății. Prin comparație, Meta Quest 3 cântărește aproximativ 515 grame, în timp ce Apple Vision Pro ajunge la 750–800 de grame pentru cască, fără bateria externă. Noul model Meta este conceput pentru utilizare îndelungată, în special pentru vizionarea filmelor și a evenimentelor sportive.

Ochelarii sunt echipați cu un sistem de afișare numit 5K Infinite Display, care oferă o densitate de 37 de pixeli pe grad de câmp vizual. Tehnologia micro-OLED permite reproducerea unui negru profund și un contrast ridicat, iar dispozitivul beneficiază de certificare Dolby Vision și IMAX Enhanced.

Autonomia declarată este de până la trei ore de redare video continuă, iar bateria externă acceptă încărcare rapidă la 45 W. Meta nu a precizat deocamdată cât timp vor putea funcționa ochelarii în jocurile VR, care pot solicita mai intens componentele hardware.

Controlul se realizează prin urmărirea privirii, gesturi ale mâinilor și comenzi vocale, fără să fie necesare controllere dedicate pentru funcțiile principale. Ochelarii includ și difuzoare cu sunet spațial Dolby Atmos, precum și camere care permit vizualizarea mediului real fără îndepărtarea dispozitivului.