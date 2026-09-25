Meta lansează ochelari VR de numai 100 de grame. Costă 1.300 de dolari și promit să transforme filmele și jocurile într-o experiență complet diferită
Potrivit publicației americane Popular Science, noul dispozitiv, denumit Meta VR Glasses, renunță la construcția voluminoasă a căștilor tradiționale. Procesorul, bateria și spațiul de stocare au fost mutate într-o unitate externă, care poate fi prinsă de buzunar sau de o curea, în timp ce ramele găzduiesc ecranele, lentilele, camerele și difuzoarele.
Anunțul a fost făcut în cadrul evenimentului Meta Connect 2026, unde compania a prezentat și noi modele de ochelari inteligenți Ray-Ban, funcții bazate pe inteligență artificială și actualizări pentru dispozitivele deja existente.
Cum funcționează noii ochelari VR și ce autonomie oferă
Principala diferență față de o cască VR convențională este separarea componentelor hardware. Meta VR Glasses păstrează în rame două ecrane micro-OLED, lentile compacte de tip pancake, camere și difuzoare, în timp ce procesorul Qualcomm Snapdragon Reality Elite, bateria și memoria sunt integrate într-o unitate externă conectată printr-un cablu optic.
Această soluție permite reducerea considerabilă a greutății. Prin comparație, Meta Quest 3 cântărește aproximativ 515 grame, în timp ce Apple Vision Pro ajunge la 750–800 de grame pentru cască, fără bateria externă. Noul model Meta este conceput pentru utilizare îndelungată, în special pentru vizionarea filmelor și a evenimentelor sportive.
Ochelarii sunt echipați cu un sistem de afișare numit 5K Infinite Display, care oferă o densitate de 37 de pixeli pe grad de câmp vizual. Tehnologia micro-OLED permite reproducerea unui negru profund și un contrast ridicat, iar dispozitivul beneficiază de certificare Dolby Vision și IMAX Enhanced.
Autonomia declarată este de până la trei ore de redare video continuă, iar bateria externă acceptă încărcare rapidă la 45 W. Meta nu a precizat deocamdată cât timp vor putea funcționa ochelarii în jocurile VR, care pot solicita mai intens componentele hardware.
Controlul se realizează prin urmărirea privirii, gesturi ale mâinilor și comenzi vocale, fără să fie necesare controllere dedicate pentru funcțiile principale. Ochelarii includ și difuzoare cu sunet spațial Dolby Atmos, precum și camere care permit vizualizarea mediului real fără îndepărtarea dispozitivului.
Filme 3D, evenimente sportive și jocuri fără controllere
Meta pune un accent important pe divertisment, promițând că noii ochelari vor putea transforma orice încăpere într-o sală de cinema virtuală. Printre platformele compatibile se numără Disney+, HBO Max, Prime Video și YouTube. Începând din noiembrie 2026, abonații Disney+ din anumite țări vor avea acces la versiuni 3D ale unor filme Marvel și Star Wars. Compania pregătește și o colaborare cu regizorul James Cameron pentru convertirea unor producții cinematografice în format 3D, începând din 2027.
Ochelarii vor permite și urmărirea evenimentelor sportive în format imersiv, cu imagini 8K și un unghi de vizualizare de 180 de grade. Meta anunță peste 100 de transmisiuni sportive live pe an, realizate în colaborare cu parteneri precum ESPN, NBC Sports, MLB și UFC. În plus, dispozitivul va oferi acces la peste 75 de jocuri care pot fi controlate exclusiv prin gesturi, dar și la sute de alte titluri prin Xbox Cloud Gaming.
Meta a prezentat și noi ochelari inteligenți Ray-Ban
Pe lângă dispozitivul VR, compania a anunțat Ray-Ban Meta Audio, o pereche de ochelari inteligenți care renunță complet la cameră. Modelul costă 349 de dolari, cântărește 43 de grame și oferă o autonomie de până la 12 ore. Utilizatorii pot asculta muzică, efectua apeluri și interacționa cu asistentul Meta AI prin intermediul comenzilor vocale.
Noua generație Ray-Ban Meta, echipată cu o cameră de 12 MP, pornește de la 449 de dolari și oferă până la nouă ore de autonomie. Modelul poate înregistra videoclipuri la rezoluție 3K, iar o actualizare software programată pentru acest an va adăuga posibilitatea capturării sunetului spațial Dolby Atmos.
În ceea ce privește noii ochelari VR, Meta nu a anunțat încă o dată exactă pentru deschiderea precomenzilor. Lansarea este programată pentru primăvara anului 2027, la un preț de 1.299,99 dolari în Statele Unite. Disponibilitatea și prețul pentru România nu au fost comunicate.