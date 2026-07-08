Poți ține bicicleta pe casa scării? Ce spune legea și când poți fi obligat să o muți

Din acest motiv, depozitarea obiectelor personale pe casa scării poate deveni o problemă atunci când acestea îngreunează circulația sau ocupă în mod permanent spațiul comun.

În practică, multe asociații de proprietari solicită locatarilor să nu lase biciclete, cărucioare, mobilier sau alte bunuri pe casa scării, tocmai pentru a evita blocarea căilor de acces și eventualele conflicte între vecini.

Când poți fi obligat să muți bicicleta

Faptul că o bicicletă este amplasată pe casa scării nu înseamnă automat că proprietarul încalcă legea. Totuși, situația se schimbă dacă aceasta împiedică accesul, reduce spațiul de evacuare sau creează un disconfort pentru ceilalți locatari.

În astfel de cazuri, asociația de proprietari poate solicita mutarea bicicletei din spațiul comun. De asemenea, dacă există reguli interne aprobate de asociație privind utilizarea părților comune, proprietarii sunt obligați să le respecte.

În situațiile în care bicicleta este amplasată într-un loc care afectează siguranța circulației în bloc sau împiedică evacuarea în caz de urgență, aceasta poate fi considerată un obstacol ce trebuie îndepărtat.

De ce sunt importante căile de evacuare

Una dintre principalele preocupări privind depozitarea obiectelor pe casa scării este siguranța în caz de incendiu sau altă situație de urgență.

Căile de evacuare trebuie să rămână permanent libere, astfel încât locatarii și echipele de intervenție să poată circula fără obstacole. O bicicletă amplasată pe un palier îngust sau într-o zonă de trecere poate reduce spațiul disponibil și poate îngreuna evacuarea.