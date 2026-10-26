Mercedes GLC 400 electric a surprins într-un test de autonomie. A întrecut Audi Q6 e-tron și Porsche Macan cu o autonomie de 631 de kilometri
Autonomia rămâne unul dintre cele mai importante argumente în favoarea sau împotriva cumpărării unui automobil electric. Producătorii comunică valori obținute în cicluri standardizate, dar șoferii vor să știe câți kilometri pot parcurge efectiv între două opriri la stațiile de încărcare. Uneori, rezultatele testelor independente sunt sub estimările oficiale. În cazul noului Mercedes-Benz GLC electric, situația a fost exact inversă.
Mercedes-Benz GLC 400 4Matic electric, model 2027, a parcurs aproximativ 631 de kilometri cu o singură încărcare în testul realizat de publicația americană Edmunds. Rezultatul depășește cu 18,4% autonomia oficială EPA de aproximativ 533 km, corespunzătoare configurației testate. Diferența de aproape 98 km este semnificativă, însă trebuie analizată și metodologia utilizată.
Cum a reușit noul Mercedes GLC electric să depășească autonomia EPA
Edmunds utilizează un traseu standardizat pentru compararea automobilelor electrice, format din aproximativ 60% deplasare urbană și 40% circulație pe șosele și autostrăzi.
Viteza medie este de aproximativ 64 km/h, iar sistemul de climatizare funcționează automat, la o temperatură setată în jurul valorii de 22 de grade Celsius. Automobilele sunt conduse în modul de eficiență, respectând vitezele legale.
În aceste condiții, Mercedes GLC 400 4Matic a parcurs 631 km, față de cei 533 km estimați prin procedura EPA. Rezultatul indică o eficiență ridicată la viteze moderate, într-un traseu care combină utilizarea urbană cu deplasările extraurbane.
Consumul energetic este, de asemenea, interesant. Edmunds a măsurat aproximativ 17,6 kWh/100 km, față de estimarea EPA echivalentă cu 20,5 kWh/100 km. Diferența reprezintă o reducere a consumului de aproximativ 14%.
GLC 400 utilizează două motoare electrice, tracțiune integrală și o baterie cu o capacitate utilizabilă de 94 kWh. Puterea combinată a versiunii americane este de aproximativ 490 CP metrici.
Arhitectura electrică permite încărcare rapidă în curent continuu cu până la 330 kW. Mercedes estimează o încărcare de la 10% la 80% în aproximativ 22 de minute, atunci când bateria și stația se află în condiții optime.
În comparația Edmunds, noul GLC a depășit rezultatele unor rivali precum Audi Q6 e-tron Prestige, Cadillac Optiq și Porsche Macan 4 Electric.
Ce înseamnă autonomia de 631 km pentru un șofer din România
Rezultatul este încurajator pentru cei care iau în calcul un automobil electric destinat inclusiv călătoriilor lungi, dar nu trebuie interpretat ca o garanție pentru orice traseu.
O deplasare București–Brașov, cu porțiuni de trafic aglomerat și viteze moderate, poate favoriza eficiența unui automobil electric. În schimb, rularea prelungită la 130 km/h pe autostradă crește rezistența aerodinamică și poate reduce considerabil autonomia.
În sezonul rece, încălzirea habitaclului și a bateriei consumă energie suplimentară. Temperaturile negative, anvelopele de iarnă și carosabilul umed sau acoperit de zăpadă pot modifica rezultatele față de testele efectuate în condiții favorabile.
Pentru un traseu precum București–Cluj-Napoca sau București–Constanța, autonomia de 631 km sugerează o flexibilitate importantă, însă planificarea opririlor trebuie făcută în funcție de consumul efectiv, nu exclusiv de cifra obținută într-un test.
Mai există o diferență importantă între standardele de măsurare. Automobilul este prezentat și în Europa folosind autonomia WLTP, care nu trebuie confundată cu valorile EPA din Statele Unite. Cele două proceduri au cicluri diferite și nu permit comparații directe fără precizarea configurației.
Rezultatul Edmunds arată că eficiența automobilelor electrice de generație nouă poate evolua considerabil. Bateriile mai mari contribuie la autonomie, dar la fel de importante sunt motoarele, aerodinamica, gestionarea temperaturii și recuperarea energiei la frânare.
Pentru Mercedes, performanța reprezintă un argument comercial important într-un segment dominat de SUV-uri premium electrice. Pentru cumpărători, lecția este că autonomia trebuie evaluată în mai multe scenarii de utilizare, inclusiv prin teste independente care explică transparent condițiile de rulare.