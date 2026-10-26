Mercedes GLC 400 electric a surprins într-un test de autonomie. A întrecut Audi Q6 e-tron și Porsche Macan cu o autonomie de 631 de kilometri

Cum a reușit noul Mercedes GLC electric să depășească autonomia EPA

Edmunds utilizează un traseu standardizat pentru compararea automobilelor electrice, format din aproximativ 60% deplasare urbană și 40% circulație pe șosele și autostrăzi.

Viteza medie este de aproximativ 64 km/h, iar sistemul de climatizare funcționează automat, la o temperatură setată în jurul valorii de 22 de grade Celsius. Automobilele sunt conduse în modul de eficiență, respectând vitezele legale.

În aceste condiții, Mercedes GLC 400 4Matic a parcurs 631 km, față de cei 533 km estimați prin procedura EPA. Rezultatul indică o eficiență ridicată la viteze moderate, într-un traseu care combină utilizarea urbană cu deplasările extraurbane.

Consumul energetic este, de asemenea, interesant. Edmunds a măsurat aproximativ 17,6 kWh/100 km, față de estimarea EPA echivalentă cu 20,5 kWh/100 km. Diferența reprezintă o reducere a consumului de aproximativ 14%.

GLC 400 utilizează două motoare electrice, tracțiune integrală și o baterie cu o capacitate utilizabilă de 94 kWh. Puterea combinată a versiunii americane este de aproximativ 490 CP metrici.

Arhitectura electrică permite încărcare rapidă în curent continuu cu până la 330 kW. Mercedes estimează o încărcare de la 10% la 80% în aproximativ 22 de minute, atunci când bateria și stația se află în condiții optime.

În comparația Edmunds, noul GLC a depășit rezultatele unor rivali precum Audi Q6 e-tron Prestige, Cadillac Optiq și Porsche Macan 4 Electric.