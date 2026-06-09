Mercedes CLA electric, rival serios pentru Tesla și BMW: autonomie reală de aproape 620 km și preț de la circa 43.000 de euro
Mercedes încearcă să transforme noul CLA electric într-unul dintre cele mai importante modele ale sale pentru era EV. Nu vorbim despre un SUV uriaș, nici despre o limuzină inaccesibilă, ci despre o berlină compactă premium care promite să combine autonomia mare, eficiența, încărcarea rapidă și un preț mai apropiat de zona realistă a pieței. Iar cel mai nou test de autonomie arată că mașina ar putea fi mai capabilă decât sugerează cifrele oficiale.
Mercedes-Benz CLA EV 350 4MATIC are, conform estimărilor EPA din SUA, o autonomie de 312 mile, adică aproximativ 502 km. Într-un test real realizat de Edmunds, însă, versiunea electrică a parcurs 385 mile cu o singură încărcare, echivalentul a aproape 620 km. Este o diferență importantă față de autonomia oficială și un rezultat care pune modelul german în aceeași conversație cu rivali importanți de la Tesla, BMW, Hyundai și Audi.
Pentru cititorii din România, cifra contează mai ales pentru că răspunde uneia dintre cele mai mari temeri legate de mașinile electrice: autonomia pe drumuri lungi. Aproape 620 km într-un test real înseamnă că un astfel de Mercedes ar putea acoperi fără stres multe trasee uzuale, inclusiv drumuri între orașe mari, fără opriri dese la încărcare. Iar când adaugi și viteza de încărcare foarte mare, CLA EV începe să arate ca una dintre cele mai interesante electrice premium de generație nouă.
Autonomie peste estimările oficiale și eficiență foarte bună
Noul Mercedes-Benz CLA EV este disponibil, în piața americană, în două versiuni principale: CLA 250+ cu tracțiune spate și CLA 350 4MATIC cu tracțiune integrală. Ambele folosesc un acumulator de 85 kWh, dar sunt calibrate diferit. Versiunea CLA 250+ are autonomie oficială EPA de 374 mile, adică aproximativ 602 km, în timp ce CLA 350 4MATIC este cotată la 312 mile, aproximativ 502 km.
Rezultatul obținut de CLA 350 4MATIC în testul Edmunds este cu atât mai interesant. Mașina a depășit estimarea oficială cu 73 mile, adică aproximativ 117 km, și a ajuns la 385 mile, aproximativ 620 km. Nu este chiar nivelul atins anterior de CLA 250+, care a reușit 434 mile, adică aproximativ 698 km, dar rămâne una dintre cele mai bune performanțe din segment.
În comparație cu rivalii menționați în test, CLA 350 EV a depășit Tesla Model Y Standard 2026, care a ajuns la 339 mile, aproximativ 546 km, și BMW i4 eDrive40 2025, care a parcurs 292 mile, aproximativ 470 km. Mercedes a trecut și peste Hyundai IONIQ 6 Limited RWD 2026, testat la 343 mile, adică aproximativ 552 km, dar a rămas ușor sub Audi A6 Sportback Prestige AWD 2026, care a atins 392 mile, aproximativ 631 km.
La fel de importantă este eficiența. În test, CLA 350 a consumat 25,7 kWh la 100 mile, adică aproximativ 16 kWh la 100 km. Valoarea este cu aproape 13% mai bună decât estimarea EPA, care indică 29 kWh la 100 mile. Pentru o electrică premium cu tracțiune integrală, această eficiență explică de ce autonomia reală a fost atât de bună.
Testul Edmunds este gândit să reflecte condiții de utilizare zilnică, cu 60% condus urban și 40% condus pe autostradă, la o viteză medie de 40 mph, adică aproximativ 64 km/h. Mașina este setată în modul cel mai eficient, iar climatizarea este menținută la 72 de grade Fahrenheit, aproximativ 22 de grade Celsius. Nu este un test de mers sportiv, dar este relevant pentru utilizarea obișnuită.
Încărcare foarte rapidă și preț care îl pune în luptă cu rivalii premium
Mercedes nu mizează doar pe autonomie. CLA EV 350 ar trebui să atingă, potrivit producătorului, o putere maximă de încărcare de 320 kW. În test, mașina a ajuns chiar la 349 kW, peste valoarea anunțată. Rezultatul practic este impresionant: în 9 minute și 11 secunde, sedanul electric a adăugat 100 mile de autonomie, adică aproximativ 161 km.
Această combinație de autonomie mare și încărcare rapidă este esențială. O electrică nu devine confortabilă pentru drumuri lungi doar pentru că are baterie mare. Contează cât de eficient folosește energia și cât de repede recuperează autonomie la o stație puternică. În cazul noului CLA, datele sugerează că Mercedes a înțeles bine această ecuație.
Versiunea CLA 350 4MATIC aduce și avantajul tracțiunii integrale, plus un plus de putere resimțit mai ales la depășiri și la intrarea pe autostradă. Modelul 250+ rămâne alegerea mai eficientă pentru autonomie maximă, dar CLA 350 pare varianta mai echilibrată pentru cei care vor performanță, stabilitate și autonomie foarte bună într-un singur pachet.
La capitolul preț, Mercedes-Benz CLA 250+ pornește în SUA de la 47.250 de dolari, adică aproximativ 43.000 de euro, fără taxa de destinație de 1.250 de dolari și fără diferențe de piață. CLA 350 4MATIC pornește de la 49.800 de dolari, aproximativ 45.700 de euro. În Europa, prețurile finale pot fi diferite, dar poziționarea arată clar intenția Mercedes: CLA EV trebuie să fie un rival credibil pentru Tesla Model 3, BMW i4 și alte electrice premium de dimensiuni apropiate.
Pentru Mercedes, acest model are o miză mai mare decât pare. Constructorul german are nevoie de o electrică eficientă, relativ accesibilă în zona premium și suficient de practică pentru utilizare zilnică. CLA EV pare să răspundă exact acestor cerințe: autonomie mare, încărcare foarte rapidă, confort de marcă premium și un preț care nu urcă direct în zona limuzinelor de lux.
Dacă rezultatele reale se confirmă și în utilizarea clienților, Mercedes CLA electric poate deveni una dintre cele mai importante alternative la Tesla și BMW. Aproape 620 km autonomie într-un test real nu mai este doar o cifră frumoasă pentru fișa tehnică, ci un argument care poate schimba percepția despre electricele compacte premium. Pentru șoferii care au așteptat o mașină electrică elegantă, eficientă și capabilă de drumuri lungi, CLA EV ar putea fi exact modelul care mută discuția de la compromis la convingere.