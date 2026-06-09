Mercedes CLA electric, rival serios pentru Tesla și BMW: autonomie reală de aproape 620 km și preț de la circa 43.000 de euro

Pentru cititorii din România, cifra contează mai ales pentru că răspunde uneia dintre cele mai mari temeri legate de mașinile electrice: autonomia pe drumuri lungi. Aproape 620 km într-un test real înseamnă că un astfel de Mercedes ar putea acoperi fără stres multe trasee uzuale, inclusiv drumuri între orașe mari, fără opriri dese la încărcare. Iar când adaugi și viteza de încărcare foarte mare, CLA EV începe să arate ca una dintre cele mai interesante electrice premium de generație nouă.

Autonomie peste estimările oficiale și eficiență foarte bună

Noul Mercedes-Benz CLA EV este disponibil, în piața americană, în două versiuni principale: CLA 250+ cu tracțiune spate și CLA 350 4MATIC cu tracțiune integrală. Ambele folosesc un acumulator de 85 kWh, dar sunt calibrate diferit. Versiunea CLA 250+ are autonomie oficială EPA de 374 mile, adică aproximativ 602 km, în timp ce CLA 350 4MATIC este cotată la 312 mile, aproximativ 502 km.

Rezultatul obținut de CLA 350 4MATIC în testul Edmunds este cu atât mai interesant. Mașina a depășit estimarea oficială cu 73 mile, adică aproximativ 117 km, și a ajuns la 385 mile, aproximativ 620 km. Nu este chiar nivelul atins anterior de CLA 250+, care a reușit 434 mile, adică aproximativ 698 km, dar rămâne una dintre cele mai bune performanțe din segment.

În comparație cu rivalii menționați în test, CLA 350 EV a depășit Tesla Model Y Standard 2026, care a ajuns la 339 mile, aproximativ 546 km, și BMW i4 eDrive40 2025, care a parcurs 292 mile, aproximativ 470 km. Mercedes a trecut și peste Hyundai IONIQ 6 Limited RWD 2026, testat la 343 mile, adică aproximativ 552 km, dar a rămas ușor sub Audi A6 Sportback Prestige AWD 2026, care a atins 392 mile, aproximativ 631 km.

La fel de importantă este eficiența. În test, CLA 350 a consumat 25,7 kWh la 100 mile, adică aproximativ 16 kWh la 100 km. Valoarea este cu aproape 13% mai bună decât estimarea EPA, care indică 29 kWh la 100 mile. Pentru o electrică premium cu tracțiune integrală, această eficiență explică de ce autonomia reală a fost atât de bună.

Testul Edmunds este gândit să reflecte condiții de utilizare zilnică, cu 60% condus urban și 40% condus pe autostradă, la o viteză medie de 40 mph, adică aproximativ 64 km/h. Mașina este setată în modul cel mai eficient, iar climatizarea este menținută la 72 de grade Fahrenheit, aproximativ 22 de grade Celsius. Nu este un test de mers sportiv, dar este relevant pentru utilizarea obișnuită.

Încărcare foarte rapidă și preț care îl pune în luptă cu rivalii premium

Mercedes nu mizează doar pe autonomie. CLA EV 350 ar trebui să atingă, potrivit producătorului, o putere maximă de încărcare de 320 kW. În test, mașina a ajuns chiar la 349 kW, peste valoarea anunțată. Rezultatul practic este impresionant: în 9 minute și 11 secunde, sedanul electric a adăugat 100 mile de autonomie, adică aproximativ 161 km.