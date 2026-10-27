Planeta dă semne că cedează: 7 dintre cei 16 indicatori vitali ai Pământului au atins niveluri extreme. Oamenii de știință avertizează că pericolul nu mai aparține viitorului

Concluziile apar într-un nou raport publicat în revista științifică BioScience, realizat de o echipă internațională de cercetători coordonată de William Ripple, de la Universitatea de Stat din Oregon, și Christopher Wolf, de la Terrestrial Ecosystems Research Associates. Documentul, publicat pe 14 octombrie 2026, reprezintă a șaptea evaluare anuală a stării climei și avertizează că schimbările se produc într-un ritm care amenință stabilitatea sistemelor naturale.

Șapte semnale de alarmă arată cât de gravă a devenit criza climatică

Cercetătorii au analizat 16 indicatori climatici, printre care concentrațiile gazelor cu efect de seră, temperaturile globale, starea oceanelor, masa ghețarilor și dezechilibrul energetic al Pământului. Șapte dintre aceștia au ajuns la valori extreme nemaiînregistrate în seriile de observații analizate, iar alții prezintă tendințe îngrijorătoare.

Unul dintre cele mai importante semnale este concentrația dioxidului de carbon din atmosferă. În mai 2026, aceasta a depășit 428 de părți per milion, un nivel cu aproximativ 50% mai mare decât înaintea Revoluției Industriale. Potrivit cercetătorilor, concentrații atât de ridicate nu au mai existat pe Pământ de aproximativ două milioane de ani.

În același timp, ritmul încălzirii globale pare să accelereze. Analiza indică o creștere de aproximativ 0,19 grade Celsius pe deceniu între 1970 și 2010, comparativ cu aproximativ 0,36 grade Celsius pe deceniu în perioada recentă. Această accelerare reprezintă un motiv suplimentar de îngrijorare, deoarece poate reduce timpul disponibil pentru adaptare.

Playtech a relatat anterior despre accelerarea încălzirii globale și riscul depășirii pragurilor climatice critice, fenomen care poate amplifica valurile de căldură, secetele și precipitațiile extreme.

Ghețarii dispar, oceanele se încălzesc, iar incendiile distrug pădurile

Un alt indicator alarmant este pierderea accelerată a gheții. Grosimea ghețarilor și masa calotei glaciare din Groenlanda au ajuns la minime record. Apa rezultată din topire contribuie la creșterea nivelului mărilor, alături de dilatarea termică a oceanelor, provocată de încălzirea apei.

Oceanele absorb cea mai mare parte a surplusului de căldură acumulat de sistemul climatic. Potrivit raportului, conținutul lor de căldură și nivelul mediu global al mărilor au atins noi maxime. Consecințele includ valuri de căldură marine, deteriorarea ecosistemelor și riscuri tot mai mari pentru regiunile de coastă.

Și incendiile de vegetație reprezintă o problemă majoră. În 2025, focul a provocat pierderea a aproximativ 10,8 milioane de hectare de acoperire forestieră la nivel global, a treia cea mai mare valoare înregistrată.

Această evoluție poate alimenta un cerc vicios. Temperaturile ridicate favorizează incendiile, iar incendiile eliberează cantități importante de gaze cu efect de seră, contribuind la încălzirea suplimentară a atmosferei. În Europa, canicula și incendiile de vegetație au devenit deja probleme tot mai grave.

Vestea bună: 43% din electricitatea mondială provine din surse cu emisii reduse

În ciuda acestor evoluții, raportul identifică și motive de optimism. În 2025, aproximativ 43% din electricitatea produsă la nivel mondial a provenit din surse cu emisii reduse de carbon. Categoria include energia solară, eoliană, hidroelectrică și nucleară.

Mai mult, producția de energie regenerabilă a crescut suficient încât sursele regenerabile să depășească, pentru prima dată în mai bine de un secol, cărbunele în producția mondială de electricitate.

Energia solară și cea eoliană continuă să se extindă rapid, susținute de scăderea costurilor tehnologiilor și de îmbunătățirea sistemelor de stocare. Cercetătorii consideră că această transformare ar putea marca începutul unei noi perioade, pe care o numesc „Era electricității”.

Progresul este vizibil inclusiv în state care au reușit să își transforme radical sistemele energetice. Playtech a prezentat anterior țările care produc aproape întreaga electricitate din surse regenerabile, demonstrând că asemenea modele energetice sunt deja posibile.

Totuși, procentul de 43% se referă exclusiv la producția de electricitate, nu la întregul consum energetic mondial. Transporturile, industria și încălzirea continuă să depindă în mare măsură de combustibili fosili.

De ce progresele energiei verzi nu sunt încă suficiente

În 2025, consumul global de combustibili fosili a crescut cu 0,9%, iar utilizarea petrolului, cărbunelui și gazelor naturale a atins niveluri record. În paralel, emisiile anuale de CO₂ asociate energiei au depășit pentru prima dată 41 de miliarde de tone.

Explicația este că cererea mondială de energie continuă să crească. Chiar dacă energia regenerabilă se extinde rapid, aceasta nu înlocuiește încă suficient de repede combustibilii fosili.

Autorii raportului avertizează că simpla dezvoltare a tehnologiilor curate nu va fi suficientă pentru stabilizarea climei. Sunt necesare reduceri consistente ale emisiilor, protejarea ecosistemelor și schimbări importante în transporturi, agricultură, industrie și consum.

Concluzia oamenilor de știință este dură: destabilizarea climatică nu mai reprezintă o amenințare îndepărtată, ci o realitate care poate fi măsurată deja.

Totuși, raportul nu susține că dezastrul este inevitabil. Tehnologiile necesare pentru reducerea emisiilor există în mare parte, iar dezvoltarea energiei curate demonstrează că transformarea este posibilă. Problema principală rămâne viteza cu care omenirea reușește să renunțe la combustibilii fosili.

Pământul transmite semnale de alarmă tot mai puternice. Întrebarea nu mai este dacă schimbările climatice se produc, ci dacă societatea va reuși să reacționeze suficient de repede pentru a limita consecințele.