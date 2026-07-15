Premieră medicală în spațiu: astronauții au realizat primele radiografii direct pe orbită

Ecografia nu mai este singura opțiune disponibilă

Timp de peste patru decenii, ecografia a rămas principala metodă de imagistică medicală folosită în spațiu. Aparatele cu ultrasunete sunt compacte și nu emit radiații. Totuși, ele nu sunt ușor de utilizat în orice situație.

Operatorul trebuie să poziționeze corect sonda și să mențină contactul cu pielea. Zgomotul, spațiul restrâns și microgravitația pot complica procedura. Calitatea rezultatului depinde foarte mult de experiența persoanei care realizează examinarea.

Radiografiile pot oferi informații diferite. Ele sunt utile pentru identificarea fracturilor, problemelor pulmonare sau altor leziuni interne. O asemenea capacitate devine esențială pentru menținerea sănătății astronauților în spațiu, mai ales în misiunile lungi.

Aparatul portabil a încăput în capsula SpaceX

Echipa a folosit un sistem digital de radiografie disponibil comercial. Generatorul portabil MinXray are dimensiuni apropiate de cele ale unei lăzi frigorifice. Dispozitivul funcționează cu baterie și nu are nevoie de infrastructura unui spital.

Misiunea Fram2 a fost lansată pe 31 martie 2025 cu o rachetă Falcon 9. Capsula a intrat pe o orbită polară, la o altitudine cuprinsă între aproximativ 425 și 450 de kilometri. Zborul a durat trei zile și 14 ore.

Înainte de lansare, astronauții au radiografiat aceleași zone ale corpului pe Pământ. Procedura a fost repetată în spațiu. După revenirea capsulei, cercetătorii au realizat un nou set de imagini pentru comparație.

Echipajul a radiografiat și un smartwatch. Testul a demonstrat că aparatul poate fi folosit nu doar pentru oameni, ci și pentru verificarea echipamentelor. Cercetătorii vor să vadă în interiorul dispozitivelor fără să le demonteze.