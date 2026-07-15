Premieră medicală în spațiu: astronauții au realizat primele radiografii direct pe orbită
Astronauții au realizat, în premieră, radiografii medicale ale corpului uman în timpul unui zbor orbital. Experimentul s-a desfășurat la bordul capsulei SpaceX Crew Dragon, în cadrul misiunii private Fram2, iar rezultatele au fost publicate în revista științifică „Radiology”, potrivit Radiological Society of North America.
Echipajul a radiografiat o mână, un antebraț, pieptul, abdomenul și pelvisul. Astronauții nu aveau pregătire medicală specializată. Au învățat să folosească aparatul în numai patru ore, înaintea lansării.
Ecografia nu mai este singura opțiune disponibilă
Timp de peste patru decenii, ecografia a rămas principala metodă de imagistică medicală folosită în spațiu. Aparatele cu ultrasunete sunt compacte și nu emit radiații. Totuși, ele nu sunt ușor de utilizat în orice situație.
Operatorul trebuie să poziționeze corect sonda și să mențină contactul cu pielea. Zgomotul, spațiul restrâns și microgravitația pot complica procedura. Calitatea rezultatului depinde foarte mult de experiența persoanei care realizează examinarea.
Radiografiile pot oferi informații diferite. Ele sunt utile pentru identificarea fracturilor, problemelor pulmonare sau altor leziuni interne. O asemenea capacitate devine esențială pentru menținerea sănătății astronauților în spațiu, mai ales în misiunile lungi.
Aparatul portabil a încăput în capsula SpaceX
Echipa a folosit un sistem digital de radiografie disponibil comercial. Generatorul portabil MinXray are dimensiuni apropiate de cele ale unei lăzi frigorifice. Dispozitivul funcționează cu baterie și nu are nevoie de infrastructura unui spital.
Misiunea Fram2 a fost lansată pe 31 martie 2025 cu o rachetă Falcon 9. Capsula a intrat pe o orbită polară, la o altitudine cuprinsă între aproximativ 425 și 450 de kilometri. Zborul a durat trei zile și 14 ore.
Înainte de lansare, astronauții au radiografiat aceleași zone ale corpului pe Pământ. Procedura a fost repetată în spațiu. După revenirea capsulei, cercetătorii au realizat un nou set de imagini pentru comparație.
Echipajul a radiografiat și un smartwatch. Testul a demonstrat că aparatul poate fi folosit nu doar pentru oameni, ci și pentru verificarea echipamentelor. Cercetătorii vor să vadă în interiorul dispozitivelor fără să le demonteze.
Imaginile obținute au putut fi folosite pentru diagnostic
Trei radiologi independenți au analizat imaginile. Specialiștii au evaluat calitatea generală, contrastul, rezoluția spațială și poziționarea corpului. Radiografiile realizate pe orbită au fost comparate cu cele obținute pe Pământ.
Nu au fost identificate diferențe importante privind calitatea generală, contrastul sau rezoluția. Toate imaginile realizate în spațiu au fost considerate suficient de clare pentru utilizare medicală.
Poziționarea a fost puțin mai slabă în cazul radiografiilor pieptului, abdomenului și pelvisului. Rezultatul nu este surprinzător. În microgravitație, atât pacientul, cât și aparatul tind să se deplaseze.
Lipsa gravitației produce deja numeroase schimbări în corp. Printre riscurile la care sunt expuși astronauții se numără pierderea masei musculare și osoase, redistribuirea fluidelor și problemele de vedere. Radiografiile ar putea permite urmărirea unora dintre aceste efecte.
Tehnologia va fi importantă pentru misiunile spre Marte
Expunerea produsă de aparat nu a depășit nivelurile asociate examinărilor clinice obișnuite de pe Pământ. Radiația suplimentară primită de ceilalți membri ai echipajului a fost foarte redusă. Vor fi însă necesare reguli clare înainte ca dispozitivele să fie folosite frecvent.
Într-o misiune pe Stația Spațială Internațională, medicii de la sol pot oferi instrucțiuni aproape în timp real. Situația va fi diferită pe Marte. Întârzierea comunicațiilor poate depăși 20 de minute, iar echipajul va trebui să gestioneze singur urgențele.
Un aparat portabil ar putea ajuta la diagnosticarea unei fracturi, a unei leziuni pulmonare sau a unei probleme abdominale. Datele ar putea fi analizate de astronauți, de un sistem AI sau trimise ulterior medicilor de pe Pământ.
Radiografiile pot fi folosite și pentru inspectarea costumelor spațiale ori a componentelor electronice. O defecțiune ascunsă ar putea fi descoperită fără desfacerea unui echipament esențial. Experimentele sunt importante în contextul în care zborurile lungi modifică profund corpul uman.
Aparatul folosit în misiunea Fram2 a suferit câteva deteriorări exterioare la aterizare. Componentele interne au continuat însă să funcționeze normal. Cercetătorii vor acum să reducă dimensiunile sistemului și să îl facă mai rezistent. Următorul pas ar putea fi instalarea unei asemenea tehnologii pe Lună și, mai târziu, pe Marte.