Mașinile second-hand din străinătate, mai periculoase decât cele folosite doar în România. Mărcile cu cele mai mari probleme

La prima vedere, diferența de aproape nouă puncte procentuale poate părea redusă. În practică însă, aceasta înseamnă mii de autoturisme care au trecut prin accidente, reparații sau intervenții tehnice importante înainte de a ajunge la un nou proprietar.

De exemplu, un cumpărător care caută un Volkswagen, BMW sau Audi din Germania poate găsi o mașină care arată impecabil la exterior, dar care a fost implicată anterior într-un accident serios și reparată înainte de revânzare.

Germania și Belgia, surse importante de import

Germania rămâne principala țară din care românii cumpără mașini second-hand, reprezentând peste 20% din totalul importurilor analizate. Pe următoarele locuri se află Franța, Italia, Belgia și Olanda. Problema este că tocmai unele dintre cele mai populare piețe furnizează și cele mai multe vehicule cu daune raportate.

Statisticile arată că aproximativ 88% dintre mașinile importate din Germania și verificate ulterior aveau înregistrări privind accidente sau avarii. În cazul vehiculelor provenite din Belgia, procentul depășește 85%.

Acest lucru nu înseamnă că toate mașinile sunt nesigure, însă arată că verificarea istoricului devine esențială înaintea unei achiziții.

Cum se pierde istoricul unei mașini

Unul dintre cele mai mari probleme ale pieței auto europene este lipsa unei baze de date unice la nivelul Uniunii Europene. Atunci când un autoturism este exportat dintr-o țară în alta, informațiile despre accidente, kilometraj sau reparații nu sunt întotdeauna transferate complet.

„Când o mașină este importată într-o altă țară, istoricul acesteia reîncepe adesea de la zero – defectele sunt ascunse, iar kilometrajul este modificat”, explică Matas Buzelis, expert în piața auto în cadrul carVertical.

Astfel, un vehicul care a avut două sau trei accidente într-o țară occidentală poate ajunge în România cu un dosar incomplet și cu un preț atractiv pentru cumpărător.