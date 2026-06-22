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AUTO

Mașinile second-hand din străinătate, mai periculoase decât cele folosite doar în România. Mărcile cu cele mai mari probleme

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Mașinile second-hand din străinătate, mai periculoase decât cele folosite doar în România. Mărcile cu cele mai mari probleme
Mașinile second-hand importate vin cu un risc mai mare (Foto: Profimedia)

România continuă să fie una dintre cele mai mari piețe pentru mașinile second-hand importate din Europa, însă datele recente arată că vehiculele aduse din străinătate prezintă un risc mai mare de a avea daune ascunse sau un istoric incomplet comparativ cu cele care au circulat exclusiv în țară. Pentru mulți români, o mașină adusă din Germania, Franța sau Belgia este percepută drept o alegere mai bună decât una cumpărată de pe piața locală. Totuși, statisticile arată că realitatea este mai nuanțată și că originea unui autoturism nu garantează automat o stare tehnică mai bună.

Cuprins
  1. Mașinile second-hand importate vin cu un risc mai mare
  2. Germania și Belgia, surse importante de import
  3. Cum se pierde istoricul unei mașini
  4. Mărcile care apar cel mai des în rapoartele de daune
  5. Porsche, campionul daunelor în România
  6. Ce trebuie să facă un cumpărător înainte de achiziție

Mașinile second-hand importate vin cu un risc mai mare

Potrivit unei analize de piață, 61,9% dintre mașinile importate și verificate în perioada ianuarie 2025 – martie 2026 aveau înregistrat un istoric de daune. În comparație, procentul vehiculelor folosite doar în România și care au avut daune raportate este de 53,1%.

La prima vedere, diferența de aproape nouă puncte procentuale poate părea redusă. În practică însă, aceasta înseamnă mii de autoturisme care au trecut prin accidente, reparații sau intervenții tehnice importante înainte de a ajunge la un nou proprietar.

De exemplu, un cumpărător care caută un Volkswagen, BMW sau Audi din Germania poate găsi o mașină care arată impecabil la exterior, dar care a fost implicată anterior într-un accident serios și reparată înainte de revânzare.

Germania și Belgia, surse importante de import

Germania rămâne principala țară din care românii cumpără mașini second-hand, reprezentând peste 20% din totalul importurilor analizate. Pe următoarele locuri se află Franța, Italia, Belgia și Olanda. Problema este că tocmai unele dintre cele mai populare piețe furnizează și cele mai multe vehicule cu daune raportate.

Statisticile arată că aproximativ 88% dintre mașinile importate din Germania și verificate ulterior aveau înregistrări privind accidente sau avarii. În cazul vehiculelor provenite din Belgia, procentul depășește 85%.

Acest lucru nu înseamnă că toate mașinile sunt nesigure, însă arată că verificarea istoricului devine esențială înaintea unei achiziții.

Cum se pierde istoricul unei mașini

Unul dintre cele mai mari probleme ale pieței auto europene este lipsa unei baze de date unice la nivelul Uniunii Europene. Atunci când un autoturism este exportat dintr-o țară în alta, informațiile despre accidente, kilometraj sau reparații nu sunt întotdeauna transferate complet.

„Când o mașină este importată într-o altă țară, istoricul acesteia reîncepe adesea de la zero – defectele sunt ascunse, iar kilometrajul este modificat”, explică Matas Buzelis, expert în piața auto în cadrul carVertical.

Astfel, un vehicul care a avut două sau trei accidente într-o țară occidentală poate ajunge în România cu un dosar incomplet și cu un preț atractiv pentru cumpărător.

Mărcile care apar cel mai des în rapoartele de daune

La nivel european, BMW conduce clasamentul mărcilor cu cele mai multe vehicule care au avut daune raportate. Potrivit analizei, 65,2% dintre automobilele BMW verificate aveau înregistrări privind accidente sau reparații. Urmează Hyundai cu 59,3%, Subaru cu 58%, Tesla cu 55,5% și Lexus cu 54,7%.

Specialiștii atrag atenția că aceste procente nu reprezintă neapărat un indicator al fiabilității, ci reflectă mai degrabă modul în care aceste modele circulă și sunt tranzacționate pe piața second-hand.

Porsche, campionul daunelor în România

Pe piața românească, cea mai mare pondere a vehiculelor cu istoric de daune a fost înregistrată de Porsche. Potrivit datelor analizate, 76,3% dintre modelele Porsche verificate aveau înregistrate accidente, avarii sau reparații anterioare.

Explicația este simplă: multe dintre aceste automobile premium sunt importate după ani de utilizare în alte state europene și trec prin mai mulți proprietari înainte de a ajunge în România.

Ce trebuie să facă un cumpărător înainte de achiziție

Pentru românii care intenționează să cumpere o mașină second-hand, concluzia este clară: originea occidentală a unui autoturism nu reprezintă o garanție a stării sale reale.

Verificarea istoricului, analiza kilometrajului, consultarea unui service independent și efectuarea unei inspecții tehnice complete pot evita cheltuieli de mii de euro după cumpărare. Într-o piață dominată de importuri, informația completă despre trecutul mașinii poate fi la fel de importantă precum prețul afișat în anunț.

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