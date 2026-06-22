Mașinile electrice nu sunt perfecte pentru mediu, dar studiul MIT arată de ce tot poluează mai puțin decât cele pe benzină

Asta nu înseamnă că orice electrică este automat o alegere perfectă sau că o mașină de dimensiuni mari, cu baterie uriașă, devine brusc neutră pentru mediu. Studiul arată însă că afirmația potrivit căreia producția bateriilor anulează complet avantajul unei mașini electrice nu rezistă atunci când sunt analizate toate etapele: fabricația, producerea energiei, stilul de condus și folosirea mașinii pe termen lung.

De ce contează atât de mult energia cu care încarci mașina

Cea mai importantă concluzie a cercetării este că sursa energiei electrice rămâne factorul care influențează cel mai puternic amprenta de carbon a unui vehicul electric. O mașină încărcată într-o zonă unde electricitatea este produsă într-o proporție mare din surse regenerabile sau nucleare va avea un avantaj mai clar față de una încărcată într-o regiune dependentă de cărbune sau gaze naturale.

Totuși, chiar și în zonele cu o rețea mai poluantă, mașinile electrice au avut, în general, emisii mai mici decât vehiculele cu motor termic. Diferența devine mai mare pe măsură ce rețeaua electrică se curăță, ceea ce înseamnă că aceeași mașină electrică poate deveni mai puțin poluantă în timp fără ca proprietarul să schimbe nimic la ea. O mașină pe benzină, în schimb, va arde combustibil fosil pe toată durata de viață.

Studiul nu s-a limitat la comparația simplă dintre o priză și o pompă de benzină. Cercetătorii au luat în calcul mii de coduri poștale din SUA, diferențele de climă, stilurile de condus, prețurile energiei și combustibilului, traficul urban, distanțele parcurse anual și tipul de vehicul. Asta explică de ce nu există un răspuns identic pentru orice șofer.

O electrică folosită mult, mai ales în oraș, poate avea un avantaj mai mare decât un model care parcurge foarte puțini kilometri anual. În trafic aglomerat, motoarele cu ardere internă sunt mai ineficiente, consumă combustibil la ralanti și pierd energie la frânare. Un vehicul electric nu are aceleași pierderi, iar sistemul de recuperare a energiei poate transforma o parte dintre frânări în autonomie suplimentară.

Hibridul plug-in poate fi o soluție bună doar dacă îl încarci des

Analiza MIT aduce și o concluzie importantă despre hibrizii plug-in, adică acele mașini care combină un motor termic cu o baterie care poate fi încărcată la priză. În zonele urbane, acestea pot obține între 80% și 90% din reducerea emisiilor oferită de o mașină electrică cu baterie, cu condiția să fie încărcate regulat.

Problema este că un hibrid plug-in poate deveni o alegere mult mai puțin eficientă atunci când este folosit ca un automobil clasic pe benzină. Dacă proprietarul nu îl încarcă, bateria grea devine doar un balast suplimentar, iar consumul poate crește. În zonele rurale, unde distanțele sunt mai mari și încărcarea poate fi mai dificilă, cercetătorii au estimat că un PHEV ajunge la aproximativ 60% din reducerea de emisii pe care o aduce un model electric complet.