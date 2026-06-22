Mașinile electrice nu sunt perfecte pentru mediu, dar studiul MIT arată de ce tot poluează mai puțin decât cele pe benzină
Dezbaterea dintre mașinile electrice și cele pe benzină pare să nu se termine niciodată. De la extracția litiului și fabricarea bateriilor până la energia folosită pentru încărcare, criticii vehiculelor electrice susțin de ani buni că avantajul lor pentru mediu ar fi, de fapt, o iluzie. De cealaltă parte, susținătorii electrificării insistă că eliminarea emisiilor directe de la evacuare schimbă radical ecuația.
Un nou studiu realizat de cercetători de la MIT încearcă să pună capăt măcar unei părți din discuție. Concluzia este mai nuanțată decât sloganul „electric înseamnă verde”, dar destul de clară: în cele mai multe regiuni analizate din SUA, mașinile electrice cu baterie generează cu 40-60% mai puține emisii pe parcursul ciclului de viață decât modelele comparabile pe benzină.
Asta nu înseamnă că orice electrică este automat o alegere perfectă sau că o mașină de dimensiuni mari, cu baterie uriașă, devine brusc neutră pentru mediu. Studiul arată însă că afirmația potrivit căreia producția bateriilor anulează complet avantajul unei mașini electrice nu rezistă atunci când sunt analizate toate etapele: fabricația, producerea energiei, stilul de condus și folosirea mașinii pe termen lung.
De ce contează atât de mult energia cu care încarci mașina
Cea mai importantă concluzie a cercetării este că sursa energiei electrice rămâne factorul care influențează cel mai puternic amprenta de carbon a unui vehicul electric. O mașină încărcată într-o zonă unde electricitatea este produsă într-o proporție mare din surse regenerabile sau nucleare va avea un avantaj mai clar față de una încărcată într-o regiune dependentă de cărbune sau gaze naturale.
Totuși, chiar și în zonele cu o rețea mai poluantă, mașinile electrice au avut, în general, emisii mai mici decât vehiculele cu motor termic. Diferența devine mai mare pe măsură ce rețeaua electrică se curăță, ceea ce înseamnă că aceeași mașină electrică poate deveni mai puțin poluantă în timp fără ca proprietarul să schimbe nimic la ea. O mașină pe benzină, în schimb, va arde combustibil fosil pe toată durata de viață.
Studiul nu s-a limitat la comparația simplă dintre o priză și o pompă de benzină. Cercetătorii au luat în calcul mii de coduri poștale din SUA, diferențele de climă, stilurile de condus, prețurile energiei și combustibilului, traficul urban, distanțele parcurse anual și tipul de vehicul. Asta explică de ce nu există un răspuns identic pentru orice șofer.
O electrică folosită mult, mai ales în oraș, poate avea un avantaj mai mare decât un model care parcurge foarte puțini kilometri anual. În trafic aglomerat, motoarele cu ardere internă sunt mai ineficiente, consumă combustibil la ralanti și pierd energie la frânare. Un vehicul electric nu are aceleași pierderi, iar sistemul de recuperare a energiei poate transforma o parte dintre frânări în autonomie suplimentară.
Hibridul plug-in poate fi o soluție bună doar dacă îl încarci des
Analiza MIT aduce și o concluzie importantă despre hibrizii plug-in, adică acele mașini care combină un motor termic cu o baterie care poate fi încărcată la priză. În zonele urbane, acestea pot obține între 80% și 90% din reducerea emisiilor oferită de o mașină electrică cu baterie, cu condiția să fie încărcate regulat.
Problema este că un hibrid plug-in poate deveni o alegere mult mai puțin eficientă atunci când este folosit ca un automobil clasic pe benzină. Dacă proprietarul nu îl încarcă, bateria grea devine doar un balast suplimentar, iar consumul poate crește. În zonele rurale, unde distanțele sunt mai mari și încărcarea poate fi mai dificilă, cercetătorii au estimat că un PHEV ajunge la aproximativ 60% din reducerea de emisii pe care o aduce un model electric complet.
Cu alte cuvinte, tehnologia nu poate compensa mereu obiceiurile de utilizare. Un hibrid plug-in are sens pentru cine poate încărca frecvent acasă sau la birou și face multe drumuri scurte. Pentru cine nu are acces simplu la încărcare sau merge aproape exclusiv pe distanțe lungi, avantajul de mediu poate fi mult mai redus decât promite fișa tehnică.
Studiul are și o limită importantă: analiza este construită în jurul condițiilor din Statele Unite, iar rezultatele nu pot fi copiate automat pentru România sau orice altă țară. Mixul energetic local, infrastructura de încărcare, temperaturile, tipurile de mașini cumpărate și distanțele parcurse contează enorm. Totuși, mesajul general rămâne relevant: nu există o mașină complet lipsită de impact asupra mediului, dar înlocuirea unui vehicul pe benzină cu unul electric reduce, în cele mai multe scenarii, emisiile totale.
Mașina cea mai curată nu este întotdeauna cea mai mare electrică
Discuția despre mașinile electrice devine adesea prea simplă. Nu este suficient să compari o electrică uriașă, grea și foarte scumpă cu un automobil compact pe benzină, apoi să declari că una dintre tehnologii a câștigat definitiv. Dimensiunea mașinii, greutatea, bateria, numărul de kilometri parcurși și durata de utilizare au toate un rol important.
O mașină mică și eficientă, fie ea electrică, hibridă sau termică, rămâne de regulă mai bună pentru mediu decât un SUV masiv folosit doar pentru drumuri urbane scurte. Electrificarea este o parte importantă din soluție, dar nu rezolvă singură problema traficului, a consumului excesiv de resurse sau a dependenței de automobile foarte mari.
Concluzia MIT nu este că mașinile electrice trebuie prezentate drept produse fără costuri pentru planetă. Bateriile au nevoie de materii prime, fabricile consumă energie, iar rețelele electrice trebuie să devină mai curate. Dar ideea că un motor pe benzină este mai ecologic doar pentru că bateria unei electrice a fost produsă înainte de primul kilometru nu este susținută de analiza pe termen lung.
Pentru cine caută o alegere mai bună din punct de vedere al emisiilor, mașina electrică are un avantaj real, mai ales atunci când este încărcată cu energie cât mai curată și este folosită intens. Iar pentru industria auto, rezultatul este încă un argument că viitorul mobilității nu depinde doar de baterii mai bune, ci și de electricitate mai curată, infrastructură de încărcare și automobile mai eficiente, indiferent de tipul de propulsie.