Chevrolet Bolt revine cu stocuri uriașe în showroom-uri. De ce GM pare să pregătească ultima mare ofensivă pentru mașina electrică ieftină

Într-o perioadă în care prețurile automobilelor electrice au fost una dintre principalele bariere pentru cumpărători, revenirea Bolt ar fi trebuit să fie o veste excelentă. Totuși, cifrele de stoc din rețelele dealerilor arată o situație mai complicată decât pare.

În trimestrul al doilea din 2026, Chevrolet a vândut 3.433 de exemplare Bolt, iar peste 4.500 de automobile noi ar fi rămas pe stocurile dealerilor. Asta înseamnă aproximativ 118 zile de inventar, aproape dublu față de nivelul considerat sănătos în industria auto.

Pentru comparație, dealerii urmăresc în general un stoc de aproximativ 60-90 de zile. Când automobilele rămân prea mult timp în showroom-uri, costurile cresc, deoarece dealerii finanțează mașinile prin linii de credit și plătesc dobândă pe măsură ce acestea nu sunt vândute.

De ce nu pare o criză clasică de vânzări pentru Chevrolet Bolt

În mod normal, un stoc atât de mare ar genera reacții puternice din partea dealerilor. Dealerii auto americani s-au plâns în trecut public atunci când producătorii le-au trimis prea multe automobile electrice pe care nu reușeau să le vândă.

În cazul Bolt, însă, reacția pare mult mai calmă. Nu există o revoltă amplă din partea rețelei de dealeri, iar discuțiile cumpărătorilor sunt mai degrabă despre găsirea unor exemplare disponibile și obținerea unor reduceri moderate, nu despre refuzul total al modelului.

Această diferență sugerează că situația ar putea fi controlată de GM. O posibilitate este că producătorul oferă stimulente dealerilor pentru menținerea stocului, prin programe financiare interne sau condiții speciale de finanțare.

GM a introdus deja programe prin care dealerii pot primi beneficii financiare în funcție de colaborarea cu producătorul. Astfel de mecanisme pot reduce presiunea ca automobilele să fie vândute imediat și permit companiei să mențină disponibilitatea modelului în piață.