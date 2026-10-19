Mașinile electrice au redus factura mondială la petrol cu aproape 18 miliarde de euro. Studiul care arată cât de mult contează independența energetică
Automobilele electrice sunt prezentate frecvent drept o soluție pentru reducerea emisiilor, însă un nou studiu demonstrează că avantajele lor pot fi importante și din perspectiva securității energetice. Într-o perioadă marcată de tensiuni geopolitice și perturbări ale comerțului internațional cu petrol, țările care au investit în electrificarea transportului sunt mai puțin dependente de importurile de combustibili fosili.
Potrivit unei analize realizate de organizația Ember, parcurile de automobile electrice din țările importatoare de petrol au înlocuit, între martie și august 2026, un consum estimat de aproximativ 200 de milioane de barili de țiței. La prețurile utilizate în studiu, valoarea petrolului care nu a mai fost necesar se ridică la aproximativ 17,8 miliarde de euro. Rezultatul este relevant inclusiv pentru România, unde costurile carburanților sunt influențate de evoluțiile pieței energetice internaționale.
China și Uniunea Europeană au evitat importuri de petrol de miliarde de euro
Analiza Ember estimează că automobilele electrice au înlocuit, în intervalul martie-august 2026, aproximativ 200 de milioane de barili de petrol la nivelul țărilor importatoare analizate.
Valoarea economică estimată este de aproximativ 20 de miliarde de dolari, echivalentul a 17,8 miliarde de euro.
China reprezintă principalul beneficiar, cu o valoare estimată a petrolului înlocuit de aproximativ 12,5 miliarde de euro. Rezultatul reflectă dimensiunea parcului auto electric și ritmul accelerat al electrificării transportului.
Țările Uniunii Europene au înregistrat o valoare estimată de aproximativ 2,8 miliarde de euro, Germania și Franța contribuind semnificativ la rezultatul regional.
Aceste valori nu trebuie confundate cu economiile financiare directe înregistrate în bugetele statelor. Studiul cuantifică petrolul a cărui utilizare a fost evitată datorită automobilelor electrice, evaluat la prețurile relevante ale perioadei.
Beneficiile economice efective depind de costul electricității, structura importurilor, taxare și alte particularități ale fiecărei economii.
Ember argumentează că electrificarea transportului reduce expunerea la volatilitatea pieței petroliere, în special în perioadele în care conflictele sau blocajele logistice afectează disponibilitatea combustibililor, conform Ember.
Pentru o țară care importă o parte importantă din petrolul consumat, fiecare automobil electric poate contribui la reducerea cererii de carburant, chiar dacă efectul individual este relativ mic.
Statele Unite pierd teren în electrificare, în timp ce piețele emergente accelerează
Studiul Ember analizează date provenite din 56 de țări, care reprezintă peste 90% din vânzările mondiale de automobile complet electrice și peste 80% din piața auto globală.
În primele opt luni ale anului 2026, automobilele complet electrice au reprezentat aproximativ 18% din vânzările mondiale de vehicule noi, comparativ cu 16% în perioada corespunzătoare a anului precedent.
Vânzările globale de automobile electrice au crescut cu aproximativ 11%, în timp ce automobilele hibride plug-in au înregistrat o scădere de 12%, iar vehiculele cu motoare termice convenționale au pierdut aproximativ 6%.
O evoluție interesantă apare atunci când sunt excluse China și Statele Unite. În celelalte piețe analizate, vânzările de automobile complet electrice au crescut cu aproximativ 45%.
India, Brazilia, Malaysia și Noua Zeelandă se numără printre țările care au depășit Statele Unite în privința ponderii automobilelor electrice în vânzările de vehicule noi.
În total, 15 țări au depășit pentru prima dată Statele Unite la acest indicator în 2026. Aceasta nu înseamnă că fiecare dintre ele comercializează mai multe automobile electrice în cifre absolute, ci că electricele reprezintă o proporție mai mare din piața locală.
În Statele Unite, cota de piață a automobilelor complet electrice a fost de aproximativ 6% în primele opt luni ale anului, după modificările politicilor federale de stimulare.
În Europa, unele state au introdus programe noi de sprijin pentru cumpărători, iar Franța și Germania au înregistrat creșteri ale popularității automobilelor electrice.
Pentru România, concluziile studiului pot fi importante din perspectiva politicilor energetice și a dezvoltării infrastructurii de încărcare.
Reducerea dependenței de importurile de petrol poate contribui la îmbunătățirea securității energetice, dar beneficiul depinde inclusiv de sursele utilizate pentru producerea electricității.
O parte importantă a energiei electrice românești provine din surse hidro, nucleare și regenerabile, ceea ce poate crea condiții favorabile pentru electrificarea transportului.
Totuși, extinderea parcului de automobile electrice necesită investiții în rețele, infrastructură publică și soluții accesibile de încărcare pentru persoanele care locuiesc la bloc.
Studiul Ember arată că transformarea transportului nu privește exclusiv industria auto sau obiectivele climatice. Este și o problemă economică, în care reducerea consumului de petrol poate contribui la protejarea economiilor împotriva unor crize energetice viitoare.