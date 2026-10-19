Mașinile electrice au redus factura mondială la petrol cu aproape 18 miliarde de euro. Studiul care arată cât de mult contează independența energetică

Pentru o țară care importă o parte importantă din petrolul consumat, fiecare automobil electric poate contribui la reducerea cererii de carburant, chiar dacă efectul individual este relativ mic.

Statele Unite pierd teren în electrificare, în timp ce piețele emergente accelerează

Studiul Ember analizează date provenite din 56 de țări, care reprezintă peste 90% din vânzările mondiale de automobile complet electrice și peste 80% din piața auto globală.

În primele opt luni ale anului 2026, automobilele complet electrice au reprezentat aproximativ 18% din vânzările mondiale de vehicule noi, comparativ cu 16% în perioada corespunzătoare a anului precedent.

Vânzările globale de automobile electrice au crescut cu aproximativ 11%, în timp ce automobilele hibride plug-in au înregistrat o scădere de 12%, iar vehiculele cu motoare termice convenționale au pierdut aproximativ 6%.

O evoluție interesantă apare atunci când sunt excluse China și Statele Unite. În celelalte piețe analizate, vânzările de automobile complet electrice au crescut cu aproximativ 45%.

India, Brazilia, Malaysia și Noua Zeelandă se numără printre țările care au depășit Statele Unite în privința ponderii automobilelor electrice în vânzările de vehicule noi.

În total, 15 țări au depășit pentru prima dată Statele Unite la acest indicator în 2026. Aceasta nu înseamnă că fiecare dintre ele comercializează mai multe automobile electrice în cifre absolute, ci că electricele reprezintă o proporție mai mare din piața locală.