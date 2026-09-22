Mașinile electrice ar putea scăpa de bateria de 12V. Soluția ingenioasă a inginerilor Leapmotor care schimbă modul în care funcționează automobilele
O mașină electrică poate avea o baterie uriașă, suficientă pentru a parcurge sute de kilometri, dar poate rămâne complet imobilizată din cauza unei componente mult mai mici: bateria de 12V. Aceasta alimentează sistemele electronice esențiale, permite activarea automobilului și menține funcționale anumite module chiar și atunci când bateria principală de tracțiune nu furnizează energie către motor. Inginerii companiei chineze Leapmotor au dezvoltat însă o soluție care ar putea elimina necesitatea unei baterii auxiliare separate, fără a renunța la circuitul electric de joasă tensiune.
Potrivit publicației PiațaAuto.md , tehnologia folosește direct celulele bateriei principale pentru alimentarea sistemelor de 12V. Ideea presupune selectarea unui grup de celule care să furnizeze tensiunea necesară componentelor auxiliare, iar configurația acestuia să poată fi modificată în timpul utilizării. Astfel, mașina nu ar mai avea nevoie de o baterie mică instalată separat, iar energia ar proveni din același acumulator care asigură propulsia electrică.
De ce mai au nevoie mașinile electrice de o baterie de 12V
La automobilele cu motoare pe benzină sau motorină, bateria de 12V asigură energia necesară pentru pornirea motorului și alimentarea echipamentelor electrice. În cazul mașinilor electrice, rolul său este diferit. Deși acestea dispun de un acumulator de tracțiune de înaltă tensiune, bateria auxiliară continuă să alimenteze sistemele electronice, încuietorile, iluminarea, echipamentele multimedia și anumite componente de siguranță.
Această separare permite alimentarea circuitelor esențiale chiar și atunci când acumulatorul principal este deconectat. De regulă, bateria auxiliară este reîncărcată din cea de tracțiune prin intermediul unui convertor DC-DC, care reduce tensiunea la nivelul necesar. O defecțiune a acestui sistem poate împiedica activarea automobilului, chiar dacă bateria principală este încărcată. Problemele alimentării auxiliare și rolul convertorului sunt explicate și într-un material Playtech despre bateria de 12V și sistemele electrice ale automobilelor hibride .
În cazul automobilelor moderne, o alimentare instabilă poate genera și erori ale sistemelor electronice de bord. Acestea nu indică întotdeauna o defecțiune a componentelor respective, ci pot apărea atunci când tensiunea furnizată de acumulatorul auxiliar scade sub nivelul necesar. Problema este întâlnită inclusiv la automobilele convenționale, iar schimbarea bateriei de 12V poate necesita recalibrarea anumitor sisteme electronice .
Cum funcționează tehnologia care elimină bateria auxiliară
Soluția dezvoltată de Leapmotor poartă denumirea CTC 3.0 High-Low Fusion Battery și a fost prezentată în cadrul evenimentului Leapmotor Tech Day, organizat în China, pe 16 septembrie 2026. Tehnologia integrează alimentarea de înaltă și joasă tensiune în același ansamblu de baterii, eliminând necesitatea unui acumulator auxiliar separat.
Potrivit informațiilor prezentate de companie, noua arhitectură oferă o capacitate și o funcționalitate de joasă tensiune de șapte ori mai mari decât generația precedentă a sistemului. Bateria principală și alimentarea auxiliară utilizează aceleași celule și module, împărțind sistemele de management termic și distribuție a energiei. Leapmotor susține că această configurație permite eliminarea bateriei tradiționale de 12V și a operațiunilor periodice de înlocuire a acesteia.
Principiul tehnic presupune utilizarea unui grup de celule din bateria principală pentru alimentarea circuitului de joasă tensiune. În funcție de caracteristicile electrochimice ale celulelor, conectarea în serie a aproximativ patru elemente poate asigura o tensiune apropiată de cea utilizată de sistemele auxiliare ale unui automobil.
Elementul interesant este modul în care aceste celule ar putea fi gestionate. Potrivit documentației de brevet analizate de PiațaAuto.md, sistemul de management al bateriei, cunoscut drept BMS, ar putea selecta dinamic grupurile de celule utilizate pentru alimentarea circuitului auxiliar.
Atunci când tensiunea unui grup scade, sistemul ar putea conecta alte celule, readucându-le pe cele utilizate anterior în circuitul principal. În această configurație, alimentarea auxiliară nu ar depinde permanent de aceleași patru celule, ceea ce ar permite distribuirea consumului și reducerea riscului ca o parte a bateriei să se uzeze semnificativ mai repede decât restul.
Totuși, comunicatul oficial Leapmotor nu detaliază integral mecanismul de comutare a celulelor. Prin urmare, descrierea din brevet oferă o explicație a modului în care ar putea funcționa tehnologia, fără a confirma că toate elementele respective sunt implementate identic în versiunea finală destinată producției de serie.
Ce avantaje ar putea aduce noua baterie și când va ajunge pe mașinile de serie
Eliminarea bateriei auxiliare ar putea reduce numărul componentelor instalate pe automobil, necesarul de spațiu și operațiunile de întreținere. Proprietarii nu ar mai trebui să înlocuiască periodic un acumulator separat, iar integrarea alimentării auxiliare în bateria principală ar putea reduce cantitatea de deșeuri provenite din bateriile cu plumb-acid.
O altă posibilitate este simplificarea distribuției energiei electrice. Dacă alimentarea circuitului de joasă tensiune se realizează direct din celulele acumulatorului principal, necesarul unor componente tradiționale de conversie ar putea fi redus. Totuși, Leapmotor nu a publicat încă date comparative detaliate care să demonstreze o îmbunătățire concretă a autonomiei sau a eficienței energetice în condiții reale de utilizare.
Există și întrebări importante privind întreținerea pe termen lung. Integrarea alimentării auxiliare în acumulatorul principal ar putea complica intervențiile în cazul unei defecțiuni a circuitului de joasă tensiune. De asemenea, sistemul trebuie să poată menține funcționale echipamentele esențiale de siguranță inclusiv atunci când bateria de tracțiune este deconectată în urma unui accident.
În plus, durabilitatea întregului ansamblu devine un aspect esențial, deoarece bateria principală este una dintre cele mai costisitoare componente ale unui automobil electric. Importanța diagnosticării corecte și a verificării stării acumulatorului este explicată și într-un ghid Playtech despre evaluarea bateriei unei mașini electrice second-hand .
Leapmotor a confirmat că noua tehnologie CTC 3.0 va fi utilizată pentru următoarea generație de automobile electrice ale companiei, programată să debuteze începând din 2027. Aceasta va face parte dintr-o nouă arhitectură tehnică, denumită LEAP 5.0, care urmărește integrarea mai eficientă a componentelor electrice și electronice ale automobilului.
Deocamdată, producătorul nu a anunțat lista completă a modelelor care vor beneficia de această tehnologie și nici eventualele costuri de reparație ale noului sistem.
Prin eliminarea bateriei auxiliare separate, Leapmotor propune o schimbare importantă pentru arhitectura electrică a automobilelor. Dacă soluția își va demonstra fiabilitatea în utilizarea de zi cu zi, ea ar putea reduce numărul componentelor care necesită întreținere și ar putea influența modul în care vor fi proiectate viitoarele generații de mașini electrice.