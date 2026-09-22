Mașinile electrice ar putea scăpa de bateria de 12V. Soluția ingenioasă a inginerilor Leapmotor care schimbă modul în care funcționează automobilele

De ce mai au nevoie mașinile electrice de o baterie de 12V

La automobilele cu motoare pe benzină sau motorină, bateria de 12V asigură energia necesară pentru pornirea motorului și alimentarea echipamentelor electrice. În cazul mașinilor electrice, rolul său este diferit. Deși acestea dispun de un acumulator de tracțiune de înaltă tensiune, bateria auxiliară continuă să alimenteze sistemele electronice, încuietorile, iluminarea, echipamentele multimedia și anumite componente de siguranță.

Această separare permite alimentarea circuitelor esențiale chiar și atunci când acumulatorul principal este deconectat. De regulă, bateria auxiliară este reîncărcată din cea de tracțiune prin intermediul unui convertor DC-DC, care reduce tensiunea la nivelul necesar. O defecțiune a acestui sistem poate împiedica activarea automobilului, chiar dacă bateria principală este încărcată. Problemele alimentării auxiliare și rolul convertorului sunt explicate și într-un material Playtech despre bateria de 12V și sistemele electrice ale automobilelor hibride .

În cazul automobilelor moderne, o alimentare instabilă poate genera și erori ale sistemelor electronice de bord. Acestea nu indică întotdeauna o defecțiune a componentelor respective, ci pot apărea atunci când tensiunea furnizată de acumulatorul auxiliar scade sub nivelul necesar. Problema este întâlnită inclusiv la automobilele convenționale, iar schimbarea bateriei de 12V poate necesita recalibrarea anumitor sisteme electronice .

Cum funcționează tehnologia care elimină bateria auxiliară

Soluția dezvoltată de Leapmotor poartă denumirea CTC 3.0 High-Low Fusion Battery și a fost prezentată în cadrul evenimentului Leapmotor Tech Day, organizat în China, pe 16 septembrie 2026. Tehnologia integrează alimentarea de înaltă și joasă tensiune în același ansamblu de baterii, eliminând necesitatea unui acumulator auxiliar separat.

Potrivit informațiilor prezentate de companie, noua arhitectură oferă o capacitate și o funcționalitate de joasă tensiune de șapte ori mai mari decât generația precedentă a sistemului. Bateria principală și alimentarea auxiliară utilizează aceleași celule și module, împărțind sistemele de management termic și distribuție a energiei. Leapmotor susține că această configurație permite eliminarea bateriei tradiționale de 12V și a operațiunilor periodice de înlocuire a acesteia.

Principiul tehnic presupune utilizarea unui grup de celule din bateria principală pentru alimentarea circuitului de joasă tensiune. În funcție de caracteristicile electrochimice ale celulelor, conectarea în serie a aproximativ patru elemente poate asigura o tensiune apropiată de cea utilizată de sistemele auxiliare ale unui automobil.