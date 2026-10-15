Șoferii care încalcă regulile, filmați din elicopter. Unde au rămas mai mulți români fără permis pentru depășiri

Elicopterul a survolat mai multe artere din județ, cu precădere sectoarele considerate cu risc rutier ridicat. Polițiștii au urmărit în special depășirile periculoase, iar șoferii nu au putut conta pe faptul că nu există o autospecială în imediata apropiere.

„Cu sprijinul echipajului aerian, polițiștii au monitorizat traficul rutier din elicopter, abaterile constatate fiind transmise în timp real echipajelor aflate la sol, care au intervenit pentru identificarea și sancționarea conducătorilor auto”, a transmis Poliția Mureș.

Practic, manevra este observată și filmată de sus, informația ajunge la polițiștii aflați pe șosea, iar aceștia îl identifică și îl opresc pe șofer.

Opt șoferi sancționați într-o singură zi

Numai miercuri, polițiștii au aplicat opt sancțiuni pentru depășiri neregulamentare surprinse din elicopter. Șoferii au fost filmați pe un drum județean în timp ce efectuau manevre de depășire deși marcajul continuu le interzicea.

Un bărbat de 44 de ani din Sfântu Gheorghe a primit o amendă de 1.730 de lei și a rămas fără permis pentru 60 de zile.

Aceeași sancțiune a fost aplicată unui cetățean maghiar care a depășit un camion chiar în zona unei treceri pentru pietoni semnalizate și marcate corespunzător.

Două depășiri interzise pe același drum

Un caz aparte este cel al unui șofer de numai 23 de ani din comuna Crăciunești. Acesta a fost surprins efectuând două depășiri neregulamentare pe același sector de drum. Una dintre manevre a avut loc în zona unei treceri pentru pietoni, iar cealaltă în zona de acțiune a indicatorului „Depășirea interzisă”.

Pentru cele două abateri, tânărul a primit amenzi în valoare totală de 3.460 de lei, iar pentru fiecare faptă a fost dispusă suspendarea dreptului de a conduce pentru câte 60 de zile.