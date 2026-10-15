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Șoferii care încalcă regulile, filmați din elicopter. Unde au rămas mai mulți români fără permis pentru depășiri

Șoferii care încalcă regulile, filmați din elicopter. Unde au rămas mai mulți români fără permis pentru depășiri
Poliția îi urmărește pe șoferi din elicopter (Foto: Profimedia)
Diana Dumitrache
de Diana Dumitrache
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În condițiile în care accidentele grave continuă să fie provocate inclusiv de manevre riscante, polițiștii rutieri încearcă noi metode pentru a-i determina pe șoferi să respecte regulile de circulație. În Mureș, conducătorii auto care fac depășiri neregulamentare sunt supravegheați inclusiv din elicopter, iar mai mulți dintre cei filmați au rămas deja fără permis.

Cuprins
  1. Abaterile sunt filmate din aer și transmise polițiștilor de la sol
  2. Opt șoferi sancționați într-o singură zi
  3. Două depășiri interzise pe același drum

Abaterile sunt filmate din aer și transmise polițiștilor de la sol

Acțiunea a fost organizată în perioada 12-14 octombrie de Poliția Rutieră Mureș, împreună cu Inspectoratul General de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne.

Elicopterul a survolat mai multe artere din județ, cu precădere sectoarele considerate cu risc rutier ridicat. Polițiștii au urmărit în special depășirile periculoase, iar șoferii nu au putut conta pe faptul că nu există o autospecială în imediata apropiere.

„Cu sprijinul echipajului aerian, polițiștii au monitorizat traficul rutier din elicopter, abaterile constatate fiind transmise în timp real echipajelor aflate la sol, care au intervenit pentru identificarea și sancționarea conducătorilor auto”, a transmis Poliția Mureș.

Practic, manevra este observată și filmată de sus, informația ajunge la polițiștii aflați pe șosea, iar aceștia îl identifică și îl opresc pe șofer.

Opt șoferi sancționați într-o singură zi

Numai miercuri, polițiștii au aplicat opt sancțiuni pentru depășiri neregulamentare surprinse din elicopter. Șoferii au fost filmați pe un drum județean în timp ce efectuau manevre de depășire deși marcajul continuu le interzicea.

Un bărbat de 44 de ani din Sfântu Gheorghe a primit o amendă de 1.730 de lei și a rămas fără permis pentru 60 de zile.

Aceeași sancțiune a fost aplicată unui cetățean maghiar care a depășit un camion chiar în zona unei treceri pentru pietoni semnalizate și marcate corespunzător.

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Două depășiri interzise pe același drum

Un caz aparte este cel al unui șofer de numai 23 de ani din comuna Crăciunești. Acesta a fost surprins efectuând două depășiri neregulamentare pe același sector de drum. Una dintre manevre a avut loc în zona unei treceri pentru pietoni, iar cealaltă în zona de acțiune a indicatorului „Depășirea interzisă”.

Pentru cele două abateri, tânărul a primit amenzi în valoare totală de 3.460 de lei, iar pentru fiecare faptă a fost dispusă suspendarea dreptului de a conduce pentru câte 60 de zile.

Acțiunea arată și schimbarea modului în care Poliția încearcă să supravegheze drumurile cu risc ridicat. Pentru șoferi, mesajul este simplu: faptul că nu văd un echipaj de Poliție sau un radar pe marginea șoselei nu înseamnă că o depășire neregulamentară nu poate fi observată și sancționată.

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