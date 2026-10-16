VIDEO Tesla Roadster, dezvăluită oficial de Elon Musk, după 9 ani de amânări. Mașina care nu are nicio legătură cu realitatea poate să zboare, într-un fel
Aproape nouă ani, zeci de promisiuni și o serie interminabilă de amânări au fost necesare pentru ca Elon Musk să prezinte lumii o nouă versiune a uneia dintre cele mai controversate mașini electrice din istorie. Tesla Roadster a revenit în atenția publicului în noaptea de 15 spre 16 octombrie 2026, într-un eveniment organizat în Texas, unde producătorul american a demonstrat că limitele unui automobil sport pot fi împinse mult dincolo de accelerație, autonomie sau viteză maximă. Noua creație, dezvoltată cu ajutorul inginerilor SpaceX, poate să se desprindă de sol, să execute manevre în aer și chiar să ruleze cu roțile în sus, folosind o combinație de propulsoare și ventilatoare de mare putere. Problema este că nimeni nu știe deocamdată cât de multe dintre aceste spectaculoase demonstrații vor putea fi reproduse legal pe drumurile publice.
Evenimentul marchează revenirea unui proiect anunțat inițial în noiembrie 2017, când Tesla promitea că Roadster va deveni cel mai impresionant automobil electric de serie. Între timp, compania și-a extins activitatea către inteligență artificială, roboți umanoizi și conducere autonomă, în timp ce mașina sport a rămas ani la rând fără un calendar credibil de lansare. Prezentarea din octombrie 2026 a demonstrat existența unui prototip spectaculos, dar nu și disponibilitatea unui automobil pregătit pentru clienți. De altfel, Elon Musk vorbește acum despre începerea producției în 2028, la opt ani după termenul anunțat inițial, conform Reuters.
Tesla Roadster poate zbura, se poate întoarce în aer și poate merge cu roțile în sus
Prezentarea organizată în apropierea facilităților SpaceX din McGregor, Texas, a semănat mai degrabă cu demonstrația unui vehicul experimental dintr-un film science-fiction decât cu lansarea obișnuită a unui automobil. În fața publicului, noul Roadster a urcat pe o rampă curbată până când a ajuns să ruleze invers, cu roțile în sus, folosind un sistem de aspirație care îl menținea lipit de suprafață. Ulterior, automobilul s-a desprins de rampă, a executat o rotație în aer și a revenit controlat la sol, asistat de propulsoare integrate în caroserie.
Spectacolul a continuat cu o demonstrație în care Roadster a utilizat sistemul de propulsie pentru a se ridica de la sol și a trece peste alte vehicule Tesla, inclusiv Cybertruck, Cybercab, Semi, Model Y și Model 3. Important este că nu vorbim despre un automobil zburător în sensul tradițional, capabil să transporte pasageri pe distanțe mari prin aer, precum un avion sau un elicopter. Mai degrabă, Tesla a construit un vehicul electric care poate executa salturi asistate, manevre aeriene controlate și demonstrații acrobatice imposibile pentru un automobil convențional.
Tehnologia este rezultatul colaborării dintre Tesla și SpaceX, compania aerospațială fondată tot de Elon Musk. Sistemul utilizează propulsoare cu gaz rece, alimentate de rezervoare cu aer la presiune foarte ridicată, pentru a genera forțe suplimentare independent de motoarele electrice care antrenează roțile. Spre deosebire de un motor cu reacție tradițional, aceste propulsoare nu au nevoie să ardă combustibil pentru a produce impulsul, dar cantitatea de gaz disponibilă și presiunea din rezervoare limitează durata și numărul manevrelor.
Ideea nu este complet nouă. Încă din 2018, Musk vorbea despre posibilitatea instalării a aproximativ zece propulsoare SpaceX pe Roadster, care ar urma să îmbunătățească accelerația, frânarea și comportamentul în viraje. La momentul respectiv, sugestia că mașina ar putea chiar să zboare părea mai degrabă o provocare lansată industriei auto. Opt ani mai târziu, demonstrația confirmă că Tesla a transformat cel puțin o parte din acele concepte într-un prototip funcțional. Rămâne însă de demonstrat dacă sistemul poate fi adaptat la utilizarea obișnuită, în condiții de siguranță și la un cost rezonabil, atrage atenția TechCrunch.
De la 0 la 100 km/h în mai puțin de o secundă. Trei versiuni pentru noua Tesla Roadster
Dincolo de acrobațiile aeriene, Tesla a prezentat trei configurații ale noului Roadster, diferențiate în special prin sistemele de propulsie suplimentare și capacitatea de a executa manevre imposibile pentru automobilele convenționale. Versiunea de bază se numește Performance, are două locuri, aerodinamică activă și un sistem de aspirație care poate crește aderența independent de viteza de deplasare. Producătorul promite o accelerație de la 0 la 96,6 km/h în mai puțin de 1,6 secunde, o performanță care ar plasa automobilul în compania celor mai rapide vehicule electrice construite vreodată.
Următoarea configurație, Thrust, păstrează cele două locuri, dar introduce propulsoare cu gaz rece montate în partea din spate, concepute pentru a suplimenta forța de accelerație generată de motoarele electrice. Tesla susține că acest model poate ajunge la 96,6 km/h în mai puțin de 0,9 secunde. Explicația ține de una dintre limitările fundamentale ale automobilelor de performanță: indiferent cât de puternice sunt motoarele, accelerația depinde de aderența anvelopelor la asfalt. Propulsoarele permit generarea unei forțe suplimentare fără ca aceasta să fie transmisă prin roți, depășind astfel limitările obișnuite ale tracțiunii.
Cea mai spectaculoasă versiune se numește Rocket și renunță la unul dintre cele două locuri pentru a integra un sistem complet de propulsie, cu zece propulsoare distribuite în jurul caroseriei. Potrivit informațiilor publicate de Tesla după eveniment, această configurație ar putea accelera de la 0 la 96,6 km/h în mai puțin de 0,59 secunde, în timp ce viteza maximă declarată depășește 370 km/h. În timpul prezentării a fost demonstrată separat și o accelerație de aproximativ 0,81 secunde, dar asemenea rezultate trebuie privite în contextul unor prototipuri experimentale. Nu există încă teste independente care să confirme performanțele unui exemplar de serie.
Pentru a realiza manevrele aeriene, inginerii Tesla și SpaceX au integrat un sistem de stocare a aproximativ 600 de litri de aer comprimat, folosind rezervoare speciale ranforsate cu fibră de carbon. Potrivit explicațiilor oferite de Lars Moravy, vicepreședinte responsabil de inginerie la Tesla, propulsoarele permit ridicarea și rotirea vehiculului în aer, iar rezervoarele pot fi reîncărcate. Sistemul de aspirație montat sub automobil funcționează complementar, generând o forță care apasă mașina pe suprafața de rulare. Teoretic, aceasta poate permite obținerea unei aderențe comparabile cu cea a automobilelor de competiție, inclusiv la viteze reduse, când elementele aerodinamice convenționale sunt mult mai puțin eficiente.
Designul noului Roadster s-a schimbat semnificativ față de prototipul din 2017. Caroseria este mai angulară, cu elemente inspirate de estetica Cybertruck și Cybercab, iar Tesla susține că a preluat inclusiv influențe din aviația militară, în special de la aeronavele SR-71 și F-35. Interiorul integrează un volan de tip yoke, comandă electronică a direcției, ecrane digitale și materiale ușoare, precum magneziul, titanul și fibra de carbon. În mod surprinzător pentru o mașină atât de sofisticată, producătorul a ales și anumite soluții mecanice convenționale, pentru reducerea masei și simplificarea construcției, conform datelor Electrek.
Tesla Roadster va fi produsă abia în 2028. Prețul rămâne necunoscut, dar avansurile sunt uriașe
Partea mai puțin spectaculoasă a evenimentului este legată de disponibilitatea comercială. Deși Tesla a prezentat noul Roadster drept un automobil care ar urma să ajungă efectiv pe șosele, nu a comunicat un preț final pentru niciuna dintre cele trei versiuni și nici un calendar detaliat al livrărilor. Elon Musk a indicat anul 2028 pentru începerea producției, ceea ce înseamnă că primii clienți ar putea primi automobilul la mai bine de zece ani după prezentarea inițială. Deocamdată, termenul rămâne o promisiune, nu o garanție.
Compania a redeschis însă rezervările, iar sumele solicitate sunt considerabile. Pentru versiunea Performance, clienții trebuie să achite un avans total de 50.000 de dolari, în timp ce pentru configurația Thrust suma ajunge la 250.000 de dolari. Versiunea Rocket va fi disponibilă exclusiv pe bază de invitație, ceea ce sugerează o producție extrem de limitată și un public format din colecționari sau clienți dispuși să investească în tehnologii experimentale. Este important de precizat că aceste sume reprezintă depozite de rezervare, nu prețurile finale ale automobilelor.
Prin comparație, în 2017, Tesla anunța un preț de pornire de aproximativ 200.000 de dolari și promitea o autonomie de 1.000 de kilometri, patru locuri într-o configurație 2+2 și o viteză maximă de peste 400 km/h. Noua versiune vine cu performanțe de accelerație mult mai spectaculoase, dar autonomia comunicată acum depășește doar 480 de kilometri, iar numărul locurilor a fost redus la două sau chiar unul singur. Cu alte cuvinte, Tesla a sacrificat o parte importantă din caracterul practic al automobilului pentru a obține performanțe care, cel puțin în cazul configurației Rocket, depășesc cu mult necesitățile și posibilitățile de utilizare ale unei mașini obișnuite.
Mai există și o problemă fundamentală, care ar putea transforma unele dintre cele mai spectaculoase funcționalități în simple demonstrații tehnologice. Tesla recunoaște că versiunea Rocket nu este omologată pentru circulația pe drumurile publice. Un automobil capabil să sară peste alte vehicule sau să execute rotații în aer ar trebui să îndeplinească cerințe de siguranță extrem de complicate, iar utilizarea propulsoarelor în apropierea pietonilor, a altor automobile sau a infrastructurii rutiere ridică probleme evidente. Din această perspectivă, noul Roadster este mai aproape de un vehicul experimental decât de un produs pe care îl poți cumpăra pentru deplasările cotidiene.
Nici Elon Musk nu încearcă să prezinte proiectul drept o viitoare sursă majoră de venituri pentru Tesla. Directorul companiei a recunoscut că Roadster are mai degrabă rolul de a demonstra capacitățile tehnologice ale grupului, în contextul în care prioritățile comerciale sunt reprezentate tot mai mult de conducerea autonomă, robotaxiuri și roboții umanoizi Optimus. Analiștii Morningstar consideră că noul model poate funcționa drept un automobil de imagine, un produs construit pentru a atrage atenția asupra performanțelor unui constructor, fără să fie neapărat relevant din perspectiva volumelor de vânzări.
Există însă și o ironie greu de ignorat. Tesla investește miliarde de dolari în eliminarea șoferului din ecuația transportului, dezvoltând vehicule autonome care promit să transforme condusul într-o activitate inutilă. În același timp, Elon Musk construiește probabil cel mai extravagant automobil destinat unui șofer uman din istoria companiei, un vehicul care încearcă să depășească limitele fizice ale condusului tradițional.
După aproape nouă ani de așteptare, Tesla Roadster a reușit să demonstreze ceva ce părea aproape imposibil: un automobil electric poate utiliza tehnologii aerospațiale pentru a se desprinde de sol și a executa manevre acrobatice controlate. Ceea ce nu a demonstrat încă este că aceste performanțe pot fi transformate într-un produs sigur, omologat și disponibil comercial. Până în 2028, când Elon Musk promite că va începe producția, Roadster rămâne o combinație fascinantă între inginerie autentică, spectacol tehnologic și ambiții care nu au prea multe în comun cu realitatea industriei auto. Iar după aproape un deceniu de amânări, diferența dintre o demonstrație spectaculoasă și un automobil livrat efectiv unui client este, probabil, cea mai importantă dintre toate.