VIDEO Tesla Roadster, dezvăluită oficial de Elon Musk, după 9 ani de amânări. Mașina care nu are nicio legătură cu realitatea poate să zboare, într-un fel

Tesla Roadster poate zbura, se poate întoarce în aer și poate merge cu roțile în sus

Prezentarea organizată în apropierea facilităților SpaceX din McGregor, Texas, a semănat mai degrabă cu demonstrația unui vehicul experimental dintr-un film science-fiction decât cu lansarea obișnuită a unui automobil. În fața publicului, noul Roadster a urcat pe o rampă curbată până când a ajuns să ruleze invers, cu roțile în sus, folosind un sistem de aspirație care îl menținea lipit de suprafață. Ulterior, automobilul s-a desprins de rampă, a executat o rotație în aer și a revenit controlat la sol, asistat de propulsoare integrate în caroserie.

Spectacolul a continuat cu o demonstrație în care Roadster a utilizat sistemul de propulsie pentru a se ridica de la sol și a trece peste alte vehicule Tesla, inclusiv Cybertruck, Cybercab, Semi, Model Y și Model 3. Important este că nu vorbim despre un automobil zburător în sensul tradițional, capabil să transporte pasageri pe distanțe mari prin aer, precum un avion sau un elicopter. Mai degrabă, Tesla a construit un vehicul electric care poate executa salturi asistate, manevre aeriene controlate și demonstrații acrobatice imposibile pentru un automobil convențional.

Tehnologia este rezultatul colaborării dintre Tesla și SpaceX, compania aerospațială fondată tot de Elon Musk. Sistemul utilizează propulsoare cu gaz rece, alimentate de rezervoare cu aer la presiune foarte ridicată, pentru a genera forțe suplimentare independent de motoarele electrice care antrenează roțile. Spre deosebire de un motor cu reacție tradițional, aceste propulsoare nu au nevoie să ardă combustibil pentru a produce impulsul, dar cantitatea de gaz disponibilă și presiunea din rezervoare limitează durata și numărul manevrelor.

Ideea nu este complet nouă. Încă din 2018, Musk vorbea despre posibilitatea instalării a aproximativ zece propulsoare SpaceX pe Roadster, care ar urma să îmbunătățească accelerația, frânarea și comportamentul în viraje. La momentul respectiv, sugestia că mașina ar putea chiar să zboare părea mai degrabă o provocare lansată industriei auto. Opt ani mai târziu, demonstrația confirmă că Tesla a transformat cel puțin o parte din acele concepte într-un prototip funcțional. Rămâne însă de demonstrat dacă sistemul poate fi adaptat la utilizarea obișnuită, în condiții de siguranță și la un cost rezonabil, atrage atenția TechCrunch.

De la 0 la 100 km/h în mai puțin de o secundă. Trei versiuni pentru noua Tesla Roadster

Dincolo de acrobațiile aeriene, Tesla a prezentat trei configurații ale noului Roadster, diferențiate în special prin sistemele de propulsie suplimentare și capacitatea de a executa manevre imposibile pentru automobilele convenționale. Versiunea de bază se numește Performance, are două locuri, aerodinamică activă și un sistem de aspirație care poate crește aderența independent de viteza de deplasare. Producătorul promite o accelerație de la 0 la 96,6 km/h în mai puțin de 1,6 secunde, o performanță care ar plasa automobilul în compania celor mai rapide vehicule electrice construite vreodată.

Următoarea configurație, Thrust, păstrează cele două locuri, dar introduce propulsoare cu gaz rece montate în partea din spate, concepute pentru a suplimenta forța de accelerație generată de motoarele electrice. Tesla susține că acest model poate ajunge la 96,6 km/h în mai puțin de 0,9 secunde. Explicația ține de una dintre limitările fundamentale ale automobilelor de performanță: indiferent cât de puternice sunt motoarele, accelerația depinde de aderența anvelopelor la asfalt. Propulsoarele permit generarea unei forțe suplimentare fără ca aceasta să fie transmisă prin roți, depășind astfel limitările obișnuite ale tracțiunii.

Cea mai spectaculoasă versiune se numește Rocket și renunță la unul dintre cele două locuri pentru a integra un sistem complet de propulsie, cu zece propulsoare distribuite în jurul caroseriei. Potrivit informațiilor publicate de Tesla după eveniment, această configurație ar putea accelera de la 0 la 96,6 km/h în mai puțin de 0,59 secunde, în timp ce viteza maximă declarată depășește 370 km/h. În timpul prezentării a fost demonstrată separat și o accelerație de aproximativ 0,81 secunde, dar asemenea rezultate trebuie privite în contextul unor prototipuri experimentale. Nu există încă teste independente care să confirme performanțele unui exemplar de serie.