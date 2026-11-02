Polițiștii au oprit doi bărbați care circulau pe canapea în mijlocul orașului. Vehiculul electric improvizat a devenit viral

Cum au transformat doi americani o canapea într-un vehicul electric

Din fotografiile distribuite de Charlotte-Mecklenburg Police Department se observă că cei doi bărbați au așezat o canapea de dimensiuni relativ mici deasupra a două trotinete electrice Lime. Vehiculele au fost poziționate astfel încât să susțină mobilierul, iar fiecare ocupant pare să fi avut acces la ghidonul uneia dintre trotinete.

Nu este clar cum au fost fixate componentele și nici ce modificări mecanice au fost necesare. De asemenea, poliția nu a explicat cum reușeau cei doi să sincronizeze accelerația, frânarea și direcția. Este posibil ca deplasarea să fi necesitat o coordonare permanentă între ocupanți, deoarece fiecare trotinetă dispune de propriile comenzi.

Un asemenea ansamblu poate deveni instabil chiar și la viteze reduse. Greutatea suplimentară, centrul de greutate ridicat și eventualele diferențe dintre comenzile celor două trotinete pot afecta manevrabilitatea. În cazul unei frânări bruște, mobilierul și ocupanții săi ar putea reacționa diferit față de o trotinetă utilizată în condiții normale.

Polițiștii au tratat întâmplarea cu umor, dar au transmis și un mesaj despre responsabilitatea în trafic. Departamentul a recomandat ca exponatele mobile de mobilier să rămână, preferabil, în magazinele IKEA, nu pe străzile frecventate de automobile.

Autoritățile nu au comunicat dacă cei doi bărbați au primit amenzi sau dacă au fost reținuți. Identitatea lor nu a fost dezvăluită public, iar fotografia nu permite stabilirea tuturor detaliilor tehnice ale invenției.

Ce s-ar întâmpla dacă ai circula cu o canapea electrică pe străzile din România

Situația poate părea o glumă dintr-un film de comedie, dar reprezintă și un exemplu interesant despre problemele pe care le ridică improvizațiile în domeniul micromobilității electrice. În România, trotinetele electrice sunt reglementate prin Codul rutier, iar utilizarea lor este permisă numai în condițiile stabilite de legislație.

Printre regulile importante se numără interdicția de a transporta pasageri pe o trotinetă electrică și obligația de a respecta cerințele privind circulația pe piste sau pe anumite categorii de drumuri. Transformarea a două trotinete într-un ansamblu care susține o canapea nu înseamnă automat că acesta ar continua să fie încadrat juridic drept trotinetă electrică.