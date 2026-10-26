Mașinile Bolt ar putea veni singure să te ia de acasă. Planul pentru 25.000 de taxiuri autonome în Europa

Cum vor funcționa taxiurile fără șofer dezvoltate de Bolt, Lucid și Nvidia

Parteneriatul combină trei competențe distincte. Lucid va furniza automobilele electrice, Nvidia contribuie cu platforma software de conducere autonomă, iar Bolt oferă experiența operațională, infrastructura digitală și accesul la piețele europene de transport.

În septembrie 2026, Lucid și Bolt au anunțat acordul pentru cel puțin 25.000 de vehicule, menționând utilizarea arhitecturii Nvidia Hyperion. Aceasta include componentele hardware și configurația senzorilor necesari conducerii autonome, dar nu reprezintă, singură, un sistem capabil să conducă automobilul.

Anunțul din 21 octombrie clarifică tocmai această componentă. Nvidia Alpamayo Stack este software-ul care va interpreta informațiile venite de la camere și senzori, va evalua situațiile din trafic și va lua decizii de deplasare.

Nvidia descrie sistemul ca pe o combinație între inteligență artificială capabilă să raționeze asupra situațiilor întâlnite și algoritmi clasici de percepție și planificare. Instrumentele de siguranță Nvidia Halos completează arhitectura.

Obiectivul declarat este atingerea autonomiei SAE de nivel 4. Acest nivel permite deplasarea fără intervenția unui șofer în anumite condiții și zone de operare, fără să însemne că automobilul va putea circula autonom oriunde, indiferent de vreme sau infrastructură.

Primele teste sunt programate la Madrid, în 2027. Germania și Franța sunt identificate ca piețe importante pentru extindere. Partenerii nu au anunțat încă momentul în care publicul va putea comanda efectiv asemenea curse.

Nici modelul Lucid care va participa la primele teste nu a fost precizat. Flota comercială este concepută în jurul viitoarei platforme Midsize, însă lansarea primului model, Cosmos, este prevăzută pentru 2027.