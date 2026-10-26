Mașinile Bolt ar putea veni singure să te ia de acasă. Planul pentru 25.000 de taxiuri autonome în Europa
O cursă comandată printr-o aplicație de transport ar putea arăta foarte diferit peste câțiva ani. În locul unui șofer care confirmă solicitarea și pornește spre adresa clientului, automobilul ar urma să se deplaseze singur, să preia pasagerii și să ajungă la destinație fără intervenție umană. Bolt, platformă foarte populară inclusiv în România, face un pas important către această perspectivă, printr-un parteneriat cu doi dintre cei mai cunoscuți jucători din industria tehnologică.
Compania a anunțat că viitoarea sa flotă europeană de cel puțin 25.000 de automobile autonome Lucid va utiliza tehnologia Nvidia Alpamayo Stack. Primele activități sunt programate pentru 2027, la Madrid, însă nu vor presupune inițial transportul pasagerilor. Vehiculele vor colecta informații despre trafic pentru dezvoltarea și validarea sistemului de conducere autonomă, după obținerea aprobărilor necesare.
Cum vor funcționa taxiurile fără șofer dezvoltate de Bolt, Lucid și Nvidia
Parteneriatul combină trei competențe distincte. Lucid va furniza automobilele electrice, Nvidia contribuie cu platforma software de conducere autonomă, iar Bolt oferă experiența operațională, infrastructura digitală și accesul la piețele europene de transport.
În septembrie 2026, Lucid și Bolt au anunțat acordul pentru cel puțin 25.000 de vehicule, menționând utilizarea arhitecturii Nvidia Hyperion. Aceasta include componentele hardware și configurația senzorilor necesari conducerii autonome, dar nu reprezintă, singură, un sistem capabil să conducă automobilul.
Anunțul din 21 octombrie clarifică tocmai această componentă. Nvidia Alpamayo Stack este software-ul care va interpreta informațiile venite de la camere și senzori, va evalua situațiile din trafic și va lua decizii de deplasare.
Nvidia descrie sistemul ca pe o combinație între inteligență artificială capabilă să raționeze asupra situațiilor întâlnite și algoritmi clasici de percepție și planificare. Instrumentele de siguranță Nvidia Halos completează arhitectura.
Obiectivul declarat este atingerea autonomiei SAE de nivel 4. Acest nivel permite deplasarea fără intervenția unui șofer în anumite condiții și zone de operare, fără să însemne că automobilul va putea circula autonom oriunde, indiferent de vreme sau infrastructură.
Primele teste sunt programate la Madrid, în 2027. Germania și Franța sunt identificate ca piețe importante pentru extindere. Partenerii nu au anunțat încă momentul în care publicul va putea comanda efectiv asemenea curse.
Nici modelul Lucid care va participa la primele teste nu a fost precizat. Flota comercială este concepută în jurul viitoarei platforme Midsize, însă lansarea primului model, Cosmos, este prevăzută pentru 2027.
Ce ar putea însemna această schimbare pentru Bolt în România
Bolt este prezent în numeroase orașe românești, iar o eventuală introducere a taxiurilor autonome ar reprezenta o schimbare majoră pentru sectorul local de transport alternativ.
Totuși, România nu figurează între piețele nominalizate pentru prima etapă. Planurile actuale se concentrează pe colectarea datelor în Spania și pe extinderea ulterioară către piețe europene cu infrastructură și reglementări adecvate.
Există obstacole tehnice și juridice importante. Un automobil autonom trebuie să recunoască marcajele rutiere, semnalizarea temporară, pietonii și comportamentul celorlalți participanți la trafic. Condițiile din București, Cluj-Napoca sau Iași pot fi diferite de cele întâlnite în orașele unde software-ul a fost antrenat inițial.
Reglementarea responsabilității în caz de accident și supravegherea unei flote fără șoferi sunt alte probleme care trebuie rezolvate înaintea lansării comerciale.
Bolt urmărește un obiectiv mai amplu, de 100.000 de vehicule autonome în Europa și regiunea UNECE până în 2035, colaborând și cu alți parteneri tehnologici.
Pentru Lucid, acordul este important deoarece completează colaborarea existentă cu Uber și Nuro, care vizează cel puțin 35.000 de SUV-uri Gravity autonome. Împreună, cele două programe însumează angajamente pentru minimum 60.000 de automobile, deși livrările efective și termenele finale depind de dezvoltarea tehnologiei.
Viitorul transportului prin aplicații începe astfel să se contureze în jurul unor flote autonome, dar trecerea de la testele controlate la utilizarea zilnică rămâne un proces complex. Pentru utilizatorii Bolt din România, vestea reprezintă deocamdată o perspectivă tehnologică, nu anunțarea unui serviciu disponibil local.