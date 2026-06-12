Mașina electrică de oraș pe care o așteptau europenii: Volkswagen ID. Polo promite până la 454 km autonomie la 25.000 de euro

Oliver Blume, CEO-ul Grupului Volkswagen, a descris noua familie Electric Urban Car drept o gamă de modele entry-level accesibile pentru mulți clienți, dar cu tehnologie și spațiu preluate din segmente superioare. Este exact promisiunea de care Volkswagen are nevoie: mașini electrice compacte, practice și europene, la un preț care nu pare complet rupt de realitatea pieței.

ID. Polo readuce o emblemă cunoscută în era electrică

Volkswagen ID. Polo este important nu doar prin preț, ci și prin nume. Polo este unul dintre cele mai cunoscute modele ale mărcii, iar transformarea lui într-o electrică arată că Volkswagen încearcă să lege trecutul de viitor. Nu mai este doar un ID anonim, ci o mașină care folosește o identitate familiară pentru milioane de europeni.

Modelul va fi disponibil cu două baterii: una LFP de 37 kWh și una NMC de 52 kWh. Autonomia maximă WLTP ajunge la 454 km, o valoare foarte bună pentru un model urban și subcompact. Pentru România, această cifră este importantă deoarece acoperă fără probleme naveta zilnică, drumurile între orașe apropiate și chiar trasee mai lungi cu o singură oprire planificată.

Cupra Raval folosește aceeași platformă, dar vine cu o poziționare mai sportivă. Va avea trei versiuni și autonomie de aproximativ 450 km. Cupra promite un interior mai expresiv, scaune CUP Bucket realizate prin tehnologie 3D-knitted și proiecții luminoase dinamice în panourile ușilor. Practic, aceeași bază tehnică primește o personalitate diferită.

Ambele modele sunt construite pe platforma comună MEB+, ceea ce permite reducerea costurilor. Volkswagen susține că proiectul comun va aduce economii de 600 de milioane de euro. Pentru un grup cu multe mărci, platformele comune sunt cheia prin care poate concura cu producătorii chinezi, care vin cu prețuri agresive și lanțuri de producție foarte eficiente.

Europa încearcă să răspundă presiunii chinezești

Volkswagen vorbește explicit despre nevoia unei strategii Made in Europe. Este o formulare cu greutate politică și industrială. Constructorii europeni se confruntă cu o presiune dublă: trebuie să electrifice rapid gama, dar și să păstreze producția, locurile de muncă și competitivitatea în Europa. ID. Polo și Cupra Raval sunt parte din acest răspuns.

Pentru cumpărătorul român, aceste mașini pot deveni interesante dacă prețurile finale rămân rezonabile și dacă echipările de bază nu sunt prea sărace. La 25.000-26.000 de euro, vor concura nu doar cu alte electrice mici, ci și cu modele hibride, compacte second-hand premium și mașini noi pe benzină foarte bine echipate.