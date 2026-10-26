Dacia Bigster cu tracțiune față: cât de departe poate merge pe drumuri neasfaltate cu anvelope potrivite

Ce pot îmbunătăți anvelopele și unde rămâne limita tracțiunii față

Anvelopele potrivite pot face diferența pe pietriș sau pe un drum de acces ferm, deoarece profilul, compusul și starea lor influențează aderența. Totuși, un pneu cu aspect de teren nu trimite putere către puntea spate și nu modifică protecțiile mecanice ale automobilului. Când roțile din față pierd contactul util cu suprafața, capacitatea de înaintare rămâne limitată de arhitectura transmisiei.

La urcare, transferul de masă către spate poate reduce încărcarea punții motoare. Dacă rampa este acoperită cu pietriș afânat, cele două efecte se adună, iar o plecare de pe loc poate deveni dificilă. Șleaurile adânci, pragurile de pământ și pietrele mari aduc un risc suplimentar pentru partea inferioară a mașinii, independent de cât de bine mușcă anvelopele din sol.

Alegerea pneurilor trebuie făcută în dimensiunile și cu indicii aprobați pentru versiunea respectivă. Un profil orientat către suprafețe neasfaltate presupune compromisuri care diferă între produse, inclusiv la zgomot, consum sau frânare pe ud. Verifică performanțele declarate, nu doar denumirea comercială, și păstrează presiunile recomandate pentru încărcarea mașinii, conform etichetei și manualului.

Cum apreciezi un drum înainte să rămâi fără spațiu de întoarcere

Privește traseul înainte să intri pe o porțiune îngustă. Contează dacă suprafața este compactă, dacă există urme de alunecare, unde se poate întoarce și cum s-ar schimba drumul după ploaie. Accesul permis către o destinație și posibilitatea de a reveni în siguranță trebuie verificate înaintea capacității de a avansa încă o sută de metri.

Pe o porțiune neasfaltată practicabilă, adaptează viteza astfel încât să eviți lovirea gropilor și să poți opri în zona vizibilă. Nu încerca să compensezi lipsa aderenței prin accelerații repetate și nu intra în apă a cărei adâncime ori bază nu le cunoști. Nici bagajele puse sus, pe plafon, nu ajută stabilitatea atunci când suprafața devine denivelată.

Dacă roțile patinează, mașina atinge solul sau traseul cere elan pentru depășirea obstacolelor, oprește încercarea cât timp mai poți reveni. Bigster cu tracțiune față poate servi deplasărilor către destinații accesibile pe drumuri întreținute, însă anvelopele trebuie privite ca parte a echipării corecte, fără a extinde utilizarea dincolo de limitele stabilite de producător.