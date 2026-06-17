Mașina electrică BYD care se întoarce pe loc ca un tanc. Chinezii arată funcția pe care americanii doar au promis-o

Cum reușește BYD să facă manevra imposibilă pentru o mașină obișnuită

La o mașină clasică, indiferent dacă vorbim despre benzină, diesel sau chiar un electric simplu cu un singur motor, roțile nu pot fi controlate complet independent în felul acesta. Direcția întoarce roțile față, iar mașina are nevoie de un anumit unghi și de o anumită rază de virare. De aceea, într-o parcare strâmtă din București, Cluj sau Iași, o întoarcere banală poate deveni un mic exercițiu de răbdare.

BYD folosește însă arhitecturi electrice mai avansate, în care motoarele pot trimite cuplu diferit către roți. În cazul unor modele precum Denza Z9 GT, sistemul cu trei motoare permite inclusiv mers în diagonală, de tip „crab walk”, și întoarceri foarte strânse. În gama de lux YangWang, modelele U7, U8 și U9 merg și mai departe, cu platforma e4, care folosește câte un motor independent pentru fiecare roată.

Această tehnologie face posibilă o rotație aproape completă, de 359 de grade, fără ca mașina să ruleze convențional înainte sau înapoi. În loc să te bazezi pe o rază mare de bracaj, electronica decide cum se învârte fiecare roată, în ce direcție și cu ce forță. Rezultatul este spectaculos și arată mai degrabă ca o demonstrație de robot industrial decât ca o manevră auto obișnuită.

BYD a folosit deja astfel de capabilități și în alte demonstrații devenite virale. SUV-ul YangWang U8 poate pluti temporar pe apă în situații extreme, iar supercarul U9 a fost prezentat sărind efectiv de la sol. Evident, nu acestea sunt funcțiile pe care le vei folosi zilnic, dar ele arată nivelul de control la care a ajuns producătorul chinez.

De ce ar trebui să se îngrijoreze rivalii occidentali

Întoarcerea pe loc nu este neapărat funcția care va convinge milioane de oameni să cumpere o mașină electrică. Majoritatea șoferilor nu au nevoie zilnic să se rotească între două bariere. Totuși, demonstrația contează pentru că arată ce se ascunde sub caroserie: motoare independente, software rapid, integrare foarte bună între mecanică și electronică.

Aici apare presiunea reală pentru producătorii occidentali. Unele companii americane au promis de ani buni funcții similare, dar chinezii le livrează deja pe mașini reale. Într-o industrie în care diferența dintre promisiune și execuție devine tot mai importantă, BYD pare să transforme foarte repede conceptele în produse.

Pentru piața europeană, inclusiv România, mesajul este clar. Chinezii nu mai concurează doar la preț, ci și la tehnologie. Dacă în urmă cu zece ani mulți priveau mărcile auto chinezești cu neîncredere, astăzi BYD discută de la egal la egal cu nume consacrate și chiar le forțează să accelereze dezvoltarea.