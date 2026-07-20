Monstrul electric de 2.000 CP al BYD ajunge la 100 km/h în mai puțin de 1,7 secunde. Denza Z atacă recordul de la Nürburgring
BYD pregătește una dintre cele mai extreme mașini electrice construite până acum. Denza Z Special Edition a fost surprinsă în timpul testelor pe circuitul Nürburgring Nordschleife. Supercarul are trei motoare, aproximativ 2.000 CP și o aerodinamică demnă de o mașină de competiție. Modelul ar urma să accelereze de la 0 la 100 km/h în mai puțin de 1,7 secunde, potrivit Carscoops.
Denza, marca premium controlată de BYD, a prezentat familia Z la Goodwood Festival of Speed. Gama va include versiuni Coupe, Spider și Racing. Peste acestea va fi poziționată ediția specială. Aceasta este dezvoltată pentru a încerca stabilirea unui nou record pe Nürburgring în toamna acestui an.
Un prototip construit pentru cel mai dificil circuit
Mașina observată în Germania pare bazată pe Denza Z Racing. Caroseria este însă mult mai agresivă. Partea frontală are un splitter mai mare și mai multe elemente aerodinamice verticale. Acestea direcționează aerul în jurul roților și măresc stabilitatea în virajele rapide.
În spate apare un eleron uriaș. Acesta este completat de un difuzor care ocupă aproape o treime din suprafața posterioară. Prototipul are jante noi, anvelope pentru circuit și mai multe panouri din fibră de carbon lăsate la vedere.
Varianta Racing poate genera deja o apăsare aerodinamică de 1.060 de kilograme la 350 km/h. Ediția specială promite însă cifre și mai impresionante. Denza susține că sistemul aerodinamic activ poate produce până la 2.000 de kilograme de apăsare la 300 km/h.
Un difuzor frontal activ va funcționa împreună cu eleronul posterior. Sistemul ar putea reduce rezistența aerului cu până la 40%. Configurația se schimbă în funcție de viteză și de situația de pe circuit. BYD vrea ca noul Denza Z să fie rapid atât în linie dreaptă, cât și în viraje.
Aproape 2.000 CP și accelerație sub 1,7 secunde
Denza Z standard folosește o baterie Blade de 76 kWh. Aceasta alimentează trei motoare electrice. Puterea totală ajunge la 1.582 CP, iar cuplul este de 1.240 Nm. Mașina accelerează de la 0 la 100 km/h în 2,25 secunde. Viteza maximă este de 300 km/h.
Versiunea Z Racing reduce timpul de accelerație la 1,96 secunde. Viteza maximă urcă la 350 km/h. Pentru a controla asemenea performanțe, mașina primește sisteme avansate de suspensie, frâne mai puternice și un pachet aerodinamic dedicat.
Special Edition va duce totul la un alt nivel. Puterea sistemului cu trei motoare va depăși 1.471 kW. Valoarea corespunde unei puteri de aproximativ 2.000 CP. Denza susține că accelerația până la 100 km/h va dura mai puțin de 1,7 secunde.
Cifra nu a fost încă verificată independent. Totuși, ar plasa modelul printre cele mai rapide automobile din lume. Supercarul ar putea deveni și cea mai spectaculoasă demonstrație tehnologică realizată de divizia premium a BYD.
BYD vrea un record care să sperie Europa
Nürburgring Nordschleife este unul dintre cele mai dure teste pentru o mașină de performanță. Circuitul are peste 20 de kilometri. Include diferențe mari de nivel, viraje rapide și zone în care suspensia este solicitată extrem.
O putere uriașă nu este suficientă pentru un timp bun. Mașina trebuie să-și mențină performanța pe întregul tur. Bateria și motoarele trebuie răcite eficient. Frânele trebuie să reziste. Anvelopele trebuie să gestioneze masa ridicată a unui supercar electric.
Denza Z Special Edition va primi un sistem termic dezvoltat special pentru circuit. Caroseria va folosi materiale compozite cu două straturi. Unele panouri vor fi construite integral din fibră de carbon. Scaunele din spate vor putea fi înlocuite cu un roll cage.
Producătorii chinezi au început deja să obțină rezultate importante pe circuitul german. Un SUV electric Xiaomi a depășit Porsche și Audi pe Nürburgring. BYD vrea acum un rezultat și mai spectaculos.
Compania nu a anunțat data exactă a tentativei. Testele și reglajele vor continua în lunile următoare. Mai multe informații despre versiunea finală vor fi publicate înaintea încercării oficiale din toamnă. Pentru BYD, miza depășește un simplu record. Denza Z trebuie să demonstreze că un supercar electric chinezesc poate învinge cele mai prestigioase modele europene chiar pe terenul lor.