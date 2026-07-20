Monstrul electric de 2.000 CP al BYD ajunge la 100 km/h în mai puțin de 1,7 secunde. Denza Z atacă recordul de la Nürburgring

Un prototip construit pentru cel mai dificil circuit

Mașina observată în Germania pare bazată pe Denza Z Racing. Caroseria este însă mult mai agresivă. Partea frontală are un splitter mai mare și mai multe elemente aerodinamice verticale. Acestea direcționează aerul în jurul roților și măresc stabilitatea în virajele rapide.

În spate apare un eleron uriaș. Acesta este completat de un difuzor care ocupă aproape o treime din suprafața posterioară. Prototipul are jante noi, anvelope pentru circuit și mai multe panouri din fibră de carbon lăsate la vedere.

Varianta Racing poate genera deja o apăsare aerodinamică de 1.060 de kilograme la 350 km/h. Ediția specială promite însă cifre și mai impresionante. Denza susține că sistemul aerodinamic activ poate produce până la 2.000 de kilograme de apăsare la 300 km/h.

Un difuzor frontal activ va funcționa împreună cu eleronul posterior. Sistemul ar putea reduce rezistența aerului cu până la 40%. Configurația se schimbă în funcție de viteză și de situația de pe circuit. BYD vrea ca noul Denza Z să fie rapid atât în linie dreaptă, cât și în viraje.

Aproape 2.000 CP și accelerație sub 1,7 secunde

Denza Z standard folosește o baterie Blade de 76 kWh. Aceasta alimentează trei motoare electrice. Puterea totală ajunge la 1.582 CP, iar cuplul este de 1.240 Nm. Mașina accelerează de la 0 la 100 km/h în 2,25 secunde. Viteza maximă este de 300 km/h.

Versiunea Z Racing reduce timpul de accelerație la 1,96 secunde. Viteza maximă urcă la 350 km/h. Pentru a controla asemenea performanțe, mașina primește sisteme avansate de suspensie, frâne mai puternice și un pachet aerodinamic dedicat.

Special Edition va duce totul la un alt nivel. Puterea sistemului cu trei motoare va depăși 1.471 kW. Valoarea corespunde unei puteri de aproximativ 2.000 CP. Denza susține că accelerația până la 100 km/h va dura mai puțin de 1,7 secunde.