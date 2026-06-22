Maserati Folgore primește autonomie mai mare, dar problema mărcii nu este bateria: italienii luptă pentru supraviețuire

Actualizarea Folgore vizează toate cele trei electrice ale mărcii: GranTurismo Folgore, GranCabrio Folgore și Grecale Folgore. Nu vorbim despre o platformă nouă, ci despre o calibrare mai eficientă a ceea ce există deja. Este o veste bună pentru clienții care vor autonomie mai bună, dar și un semn că Maserati trebuie să scoată cât mai mult din arhitectura actuală fără să investească imediat într-o revoluție tehnică.

GranTurismo Folgore devine mai eficient

GranTurismo Folgore păstrează arhitectura de 800 V, bateria de 92,5 kWh și configurația cu trei motoare electrice, unul în față și două în spate. Sistemul livrează 760 CP continuu la roți, dintr-un total instalat de peste 1.200 CP, iar viteza maximă rămâne 325 km/h. Pentru o mașină electrică de lux, cifrele sunt spectaculoase, dar autonomia era punctul în care Maserati avea nevoie de o îmbunătățire clară.

Cu peste 540 km WLTP, GranTurismo Folgore intră într-o zonă mai competitivă. Nu devine automat cea mai practică electrică de lux, dar distanța suplimentară contează. Pentru un client din România, de exemplu, un drum București–Cluj sau București–Timișoara devine mai ușor de planificat, cel puțin pe hârtie, mai ales dacă infrastructura de încărcare rapidă continuă să se dezvolte.

Maserati adaugă și moduri noi de condus. Country ridică garda la sol cu 20 mm, util pentru drumuri mai proaste sau zone în care un coupe joasă poate deveni stresantă. Max Range este gândit pentru eficiență maximă, iar Performance Optimizer în modul Corsa poate oferi până la 10% mai multă putere prin torque vectoring pe cele trei motoare.

Grecale Folgore rămâne, probabil, modelul electric mai important pentru volum. SUV-ul confirmă o autonomie maximă de 580 km și primește îmbunătățiri aerodinamice, inclusiv un sistem Air Grille Shutter, modificări la bara față, la partea inferioară și anvelope mai eficiente. În funcție de roți, câștigul poate ajunge până la 53 km cu jante de 21 de inch.

Maserati nu mai poate renunța la motoarele termice

Partea interesantă este că Stellantis a comunicat actualizările Folgore într-un context mult mai larg, dominat de motoarele termice. V6-ul Nettuno ajunge la 590 CP pe GranTurismo și GranCabrio Trofeo, iar Grecale primește un V6 nou de 390 CP. Cu alte cuvinte, Maserati nu mai vorbește despre electrificare ca despre singura direcție inevitabilă, ci pune motoarele pe benzină și gama Folgore una lângă alta.

Aceasta este o schimbare importantă față de momentul în care Maserati anunța că va deveni complet electrică până în 2030. Între timp, piața s-a răcit, vânzările au scăzut, iar Stellantis caută parteneri pentru viitorul mărcii. Pentru Maserati, o tranziție prea agresivă spre electric ar putea speria exact clienții care încă asociază marca cu sunetul, emoția și rafinamentul mecanic.