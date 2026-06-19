Martor transmisie care apare doar la cald: de ce temperatura contează mai mult decât crezi

De ce apar simptomele abia după încălzire

La rece, uleiul din cutie este mai gros. În anumite situații, această vâscozitate mai mare poate masca pierderi de presiune, jocuri interne sau uzură în corpul de valve. Pe măsură ce temperatura crește, uleiul devine mai fluid, iar dacă există garnituri obosite, canale hidraulice uzate sau electrovalve care nu mai controlează perfect presiunea, cutia începe să dea semne vizibile.

Acesta este motivul pentru care unele transmisii funcționează aparent bine în primii kilometri, apoi încep să smucească, să patineze sau să aprindă martorul. Nu este o întâmplare, ci o reacție la schimbarea condițiilor interne. Calculatorul cutiei compară permanent ce comandă cu ce se întâmplă efectiv. Dacă cere o anumită presiune, o anumită schimbare sau un anumit timp de cuplare, iar răspunsul real nu se potrivește, poate memora eroare și aprinde martorul.

Temperatura afectează și partea electronică. Senzorii de turație, solenoizii, conectorii sau chiar modulul mecatronic pot funcționa normal la rece și pot începe să dea valori instabile la cald. Uneori, problema nu este mecanică în sens clasic, ci electrică sau electronică, dar se manifestă tot prin comportament anormal al transmisiei.

În cazul cutiilor automate cu convertizor, temperatura uleiului este critică pentru presiune, lubrifiere și răcire. În cazul cutiilor cu dublu ambreiaj, căldura poate influența ambreiajele, mecatronica și modul în care cutia gestionează plecările de pe loc. În cazul CVT-urilor, temperatura poate afecta presiunea pe curea sau lanț și poate duce la limitarea cuplului pentru protecție.

Cum verifici logic o problemă dependentă de temperatură

Primul pas este să notezi condițiile exacte în care apare martorul. Contează după câți kilometri se aprinde, dacă apare în oraș sau pe autostradă, dacă se întâmplă la urcare, la mers bară la bară, la depășiri sau după staționare cu motorul pornit. Un simptom care apare în trafic greu poate indica supraîncălzire sau presiune instabilă, în timp ce unul care apare la viteză constantă poate duce diagnosticul în altă direcție.

Diagnoza trebuie făcută când defectul este prezent sau imediat după apariție. Dacă mergi la service a doua zi dimineață, cu mașina rece, există riscul ca transmisia să pară perfect normală. Un tester bun poate citi nu doar codurile de eroare, ci și temperatura uleiului, valorile de adaptare, turațiile arborilor, presiunile comandate și eventualele diferențe dintre ce vrea calculatorul și ce se întâmplă în cutie.

Verificarea uleiului este obligatorie. Nivelul trebuie măsurat conform procedurii producătorului, de multe ori la o anumită temperatură. Un nivel prea mic poate produce pierderi de presiune și supraîncălzire, iar un nivel prea mare poate duce la spumare. Uleiul ars, închis la culoare sau cu miros puternic poate indica temperaturi excesive sau uzură internă.