Imobilizator activat accidental: semnele din bord și ce pași poți încerca fără platformă

Este important să separi o problemă de imobilizator de una mecanică sau electrică. Dacă motorul se învârte normal, dar nu pornește, iar în bord clipește rapid simbolul unei chei sau al unui lacăt, recunoașterea cheii devine principalul suspect. Dacă nu se aprinde nimic în bord sau electromotorul abia se mișcă, verificarea trebuie începută mai degrabă de la bateria mașinii și conexiunile sale.

Cum recunoști blocarea produsă de imobilizator

Martorul sistemului poate avea forma unei chei, a unui lacăt, a unei mașini cu lacăt sau a unui punct luminos roșu. Când automobilul este oprit și încuiat, o clipire lentă poate fi perfect normală. Problema apare când martorul rămâne aprins sau începe să clipească rapid după introducerea cheii ori după apăsarea butonului de pornire.

La unele mașini, electromotorul este blocat complet. Apeși butonul Start sau rotești cheia, dar nu se întâmplă nimic, deși luminile din bord rămân aprinse. La alte modele, electromotorul învârte motorul, injecția permite pornirea pentru o clipă, apoi calculatorul întrerupe alimentarea pentru că nu a confirmat codul transponderului.

Mesaje precum „Key not detected”, „Immobilizer active”, „Check anti-theft system” sau „Card not recognized” indică direct zona problemei. Totuși, formulările diferă între producători, iar uneori apare doar martorul fără un text explicativ. Dacă ai acces la manualul mașinii, verifică semnificația exactă a simbolului înainte să insiști cu pornirea.

Bateria din telecomandă nu alimentează întotdeauna transponderul. La multe chei clasice, cipul imobilizatorului este pasiv și poate fi citit chiar dacă butoanele nu mai închid sau deschid ușile. La sistemele keyless, o baterie slabă poate împiedica detectarea normală, dar producătorul oferă de regulă o poziție de citire de urgență.

Dacă martorul imobilizatorului se stinge normal, dar motorul tot nu pornește, cauza poate fi în altă parte. Lipsa combustibilului, un senzor de arbore cotit defect, o baterie slabă sau o problemă de pornire pot imita parțial simptomele. Diagnosticul nu trebuie bazat pe un singur indiciu.

Ce poți încerca înainte să chemi platforma

Primul test este cheia de rezervă. Dacă mașina pornește imediat cu aceasta, problema se află aproape sigur în cheia folosită inițial. Transponderul poate fi deplasat, fisurat sau rămas în carcasa veche după o reparație. În cazul unei chei rabatabile, verifică dacă toate componentele sunt fixate și dacă placa electronică nu se mișcă în interior.