Martor presiune anvelope aprins după pană reparată: când e valva de vină și când trebuie rescris senzorul
Un martor de presiune aprins după ce ai reparat o pană poate fi enervant, mai ales dacă anvelopa este umflată corect și mașina pare să meargă normal. Mulți șoferi se așteaptă ca după reparație totul să revină imediat la normal. În practică, sistemele TPMS pot avea nevoie de resetare, recalibrare sau, în unele cazuri, de intervenție asupra senzorului din roată.
Martorul de presiune nu trebuie ignorat. Uneori este doar o alertă rămasă în memorie după pană. Alteori indică o pierdere reală de aer, o valvă deteriorată la demontarea roții, un senzor stricat sau o problemă de comunicare între senzor și mașină. Diferența se face prin verificări simple, nu prin presupuneri.
Primul pas este întotdeauna verificarea presiunii cu un manometru bun, la rece, în toate roțile. Nu doar în roata reparată. Unele mașini aprind martorul pentru diferențe relativ mici între roți, iar presiunea recomandată diferă în funcție de încărcare, dimensiunea anvelopelor și punte. Dacă presiunile sunt corecte și martorul rămâne aprins, abia atunci intri în discuția despre resetare sau senzor.
Când este valva de vină
Valva poate fi afectată în timpul reparației unei pene, mai ales dacă anvelopa a fost demontată de pe jantă. La sistemele TPMS directe, senzorul este prins de obicei în zona valvei, iar ansamblul poate fi sensibil la lovituri, strângere incorectă sau garnituri uzate. Dacă valva nu etanșează perfect, anvelopa poate pierde aer lent, iar martorul revine după câteva ore sau zile.
Semnul clasic este scăderea presiunii doar în roata reparată. Dacă azi o umfli corect și mâine are din nou mai puțin, trebuie verificată etanșeitatea. Un service poate folosi apă cu soluție specială pentru a vedea dacă apar bule în jurul valvei, pe marginea jantei sau în zona reparației. Nu presupune automat că senzorul este defect. O pierdere lentă de aer poate fi mult mai simplă și mai ieftină.
La valvele cu senzor, garniturile și piulița de prindere trebuie montate corect. O garnitură veche refolosită, o piuliță strânsă prea tare sau prea slab, murdărie pe jantă ori coroziune în zona găurii de valvă pot crea pierderi. În special la jante mai vechi, etanșarea poate fi afectată de oxidare, chiar dacă anvelopa este bună.
Dacă valva a fost înlocuită cu una nepotrivită, problema se complică. Unele mașini au senzori dedicați, cu frecvență și protocol specific. O valvă simplă montată în locul unui senzor direct va elimina transmiterea datelor, iar mașina va aprinde martorul. La fel, un senzor aftermarket incompatibil poate să nu fie recunoscut.
Când trebuie resetat sau rescris senzorul
Există două tipuri principale de monitorizare a presiunii. Sistemele indirecte nu au senzori de presiune în roți, ci folosesc senzorii ABS pentru a detecta diferențe de rotație. După o pană reparată și presiuni corectate, aceste sisteme trebuie de obicei resetate din meniu sau printr-un buton. Mașina învață noile valori ca fiind normale. Dacă nu faci resetarea, martorul poate rămâne aprins.
Sistemele directe folosesc senzori TPMS în fiecare roată. Aceștia transmit presiunea și temperatura către mașină. Dacă roata a fost demontată, senzorul a fost schimbat sau pozițiile roților au fost inversate, unele mașini se adaptează singure după câțiva kilometri, iar altele cer rescriere sau reînvățare cu tester special. Aici apare expresia „rescris senzorul”, adică asocierea codului senzorului cu mașina.
Dacă martorul clipește la pornire și apoi rămâne aprins, în multe cazuri sistemul semnalează o defecțiune TPMS, nu doar presiune scăzută. Asta poate indica un senzor mort, baterie internă epuizată, senzor incompatibil sau lipsă comunicare. Senzorii TPMS au baterii interne care nu se schimbă de obicei separat, iar după mai mulți ani trebuie înlocuit întregul senzor.
Dacă pe bord apare presiunea pentru trei roți, dar una lipsește, problema este aproape sigur la senzorul acelei roți sau la învățarea lui. Dacă mașina nu afișează valori individuale, diagnoza cu tester poate arăta care senzor nu comunică.
Ce verifici înainte să mergi la diagnoză
Înainte să plătești pentru rescrierea senzorului, verifică presiunea corectă în toate anvelopele. Fă verificarea la rece, nu imediat după drum lung, pentru că presiunea crește la cald. Apoi umflă roțile la valorile recomandate pe eticheta mașinii, nu la o valoare aleasă la întâmplare.
Apoi caută în meniul mașinii opțiunea de resetare TPMS. La multe modele, după corectarea presiunii trebuie să intri în setări și să confirmi resetarea. Uneori este nevoie să rulezi câțiva kilometri pentru ca sistemul să actualizeze valorile. Dacă martorul se stinge, problema era doar o recalibrare.
Dacă martorul revine, verifică roata reparată pentru pierderi. O pană reparată prost, o valvă care scapă aer sau o jantă murdară pe talon pot crea o scădere lentă. În acest caz, resetarea nu rezolvă nimic, pentru că problema reală este pierderea de presiune.
Dacă presiunea nu scade, dar martorul rămâne aprins sau clipește, atunci merită mers la un service cu tester TPMS. Acolo se poate verifica dacă senzorul transmite, ce baterie mai are, ce cod are și dacă este asociat corect cu mașina.
De ce nu trebuie ignorat martorul
Unii șoferi aleg să ignore martorul dacă anvelopa „arată bine”. Este o greșeală. O anvelopă poate pierde presiune fără să pară vizibil dezumflată, mai ales la roți cu talon mai înalt. Rularea cu presiune scăzută crește consumul, uzează anvelopa neuniform, afectează frânarea și poate duce la supraîncălzire.
În plus, dacă sistemul TPMS este defect și îl ignori, nu vei mai primi avertizări reale la următoarea pană. Practic, pierzi un sistem de siguranță util, mai ales la drum lung sau pe autostradă.
După o pană reparată, ordinea corectă este simplă: verifici presiunea, cauți pierderi, resetezi sistemul dacă este indirect, verifici senzorul dacă este direct și mergi la diagnoză dacă martorul persistă. Valva este suspectă când presiunea scade. Senzorul trebuie rescris sau înlocuit când nu comunică, nu este recunoscut sau bateria lui este epuizată.
Un martor TPMS aprins nu înseamnă automat o reparație scumpă. Poate fi doar o resetare. Dar nici nu trebuie tratat ca un moft electronic. Este unul dintre acele avertismente mici care pot preveni o problemă mare.