Martor presiune anvelope aprins după pană reparată: când e valva de vină și când trebuie rescris senzorul

Primul pas este întotdeauna verificarea presiunii cu un manometru bun, la rece, în toate roțile. Nu doar în roata reparată. Unele mașini aprind martorul pentru diferențe relativ mici între roți, iar presiunea recomandată diferă în funcție de încărcare, dimensiunea anvelopelor și punte. Dacă presiunile sunt corecte și martorul rămâne aprins, abia atunci intri în discuția despre resetare sau senzor.

Când este valva de vină

Valva poate fi afectată în timpul reparației unei pene, mai ales dacă anvelopa a fost demontată de pe jantă. La sistemele TPMS directe, senzorul este prins de obicei în zona valvei, iar ansamblul poate fi sensibil la lovituri, strângere incorectă sau garnituri uzate. Dacă valva nu etanșează perfect, anvelopa poate pierde aer lent, iar martorul revine după câteva ore sau zile.

Semnul clasic este scăderea presiunii doar în roata reparată. Dacă azi o umfli corect și mâine are din nou mai puțin, trebuie verificată etanșeitatea. Un service poate folosi apă cu soluție specială pentru a vedea dacă apar bule în jurul valvei, pe marginea jantei sau în zona reparației. Nu presupune automat că senzorul este defect. O pierdere lentă de aer poate fi mult mai simplă și mai ieftină.

La valvele cu senzor, garniturile și piulița de prindere trebuie montate corect. O garnitură veche refolosită, o piuliță strânsă prea tare sau prea slab, murdărie pe jantă ori coroziune în zona găurii de valvă pot crea pierderi. În special la jante mai vechi, etanșarea poate fi afectată de oxidare, chiar dacă anvelopa este bună.

Dacă valva a fost înlocuită cu una nepotrivită, problema se complică. Unele mașini au senzori dedicați, cu frecvență și protocol specific. O valvă simplă montată în locul unui senzor direct va elimina transmiterea datelor, iar mașina va aprinde martorul. La fel, un senzor aftermarket incompatibil poate să nu fie recunoscut.

Când trebuie resetat sau rescris senzorul

Există două tipuri principale de monitorizare a presiunii. Sistemele indirecte nu au senzori de presiune în roți, ci folosesc senzorii ABS pentru a detecta diferențe de rotație. După o pană reparată și presiuni corectate, aceste sisteme trebuie de obicei resetate din meniu sau printr-un buton. Mașina învață noile valori ca fiind normale. Dacă nu faci resetarea, martorul poate rămâne aprins.

Sistemele directe folosesc senzori TPMS în fiecare roată. Aceștia transmit presiunea și temperatura către mașină. Dacă roata a fost demontată, senzorul a fost schimbat sau pozițiile roților au fost inversate, unele mașini se adaptează singure după câțiva kilometri, iar altele cer rescriere sau reînvățare cu tester special. Aici apare expresia „rescris senzorul”, adică asocierea codului senzorului cu mașina.