Valvă de anvelopă care scapă aer: cum verifici ventilul și când trebuie schimbat senzorul TPMS

Cum verifici ventilul și corpul valvei

Aplică o soluție de detectare a scurgerilor pe orificiul valvei, cu roata umflată la valoarea recomandată. Dacă se formează bule în centru, ventilul poate fi slăbit ori deteriorat. Strângerea se face cu o unealtă dedicată și cu atenție; forțarea poate distruge filetul sau garnitura. Un ventil ieftin poate fi înlocuit fără schimbarea întregului ansamblu, dacă restul valvei este în stare bună.

Mișcă ușor corpul unei valve din cauciuc și urmărește baza. Crăpăturile care se deschid la flexare indică îmbătrânire și necesită înlocuire. Nu trage puternic de valvă, deoarece poți transforma o fisură mică într-o pierdere rapidă. La montarea anvelopelor noi, valvele din cauciuc se schimbă de obicei preventiv, fiind ieftine și supuse acelorași cicluri termice ca anvelopa.

La valvele metalice TPMS, verificarea urmărește garnitura de cauciuc, șaiba, piulița și coroziunea. Cuplul de strângere este mic și specific sistemului. O piuliță blocată nu trebuie forțată cu senzorul montat, deoarece tija se poate rupe. Atelierul poate înlocui kitul de service dacă producătorul permite, păstrând electronica senzorului.

Când valva se repară și când se schimbă senzorul

Senzorul nu trebuie înlocuit doar pentru că valva pierde. Multe ansambluri au ventil, garnituri și tije disponibile separat. Dacă senzorul transmite corect, carcasa nu este deteriorată, iar bateria nu se apropie de sfârșitul duratei estimate, un kit nou de etanșare poate rezolva problema. Compatibilitatea pieselor și procedura de montaj sunt importante.

Înlocuirea completă devine justificată când tija este ruptă și nu poate fi separată, carcasa a fost lovită, senzorul nu mai comunică sau bateria internă este epuizată. Bateria este sigilată în majoritatea senzorilor și nu se schimbă separat în mod obișnuit. După montaj, mașina poate recunoaște automat senzorul sau poate necesita o procedură de învățare cu tester ori instrument radio.

Dacă verifici acasă, nu demonta piulița unei valve TPMS și nu încerca să rotești senzorul din exterior. Poți confirma scurgerea cu soluție și poți nota identificarea roții, apoi lasă demontarea anvelopei atelierului. Presiunea corectă se stabilește la rece, iar avertizarea din bord nu trebuie anulată doar prin resetare cât timp roata continuă să piardă aer.