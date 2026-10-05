Mai puțini profesori, în România, mai mulți elevi. Cum arată datele INS pentru anul 2026

Pentru anul școlar 2024–2025, INS raportase 251.853 de cadre didactice în întregul sistem educațional. După scăderea personalului din învățământul superior, rezultă 224.609 cadre didactice în preuniversitar, potrivit comparației realizate de Edupedu.

Diferența față de cele 219.900 de cadre didactice anunțate acum este de aproximativ 4.700 de persoane. Raportată la efectivul din anul anterior, scăderea este de circa 2,1%.

În sens opus a evoluat numărul copiilor și elevilor. De la aproximativ 2.917.000 în anul școlar 2024–2025, acesta a ajuns la 2.937.800 în 2025–2026, o creștere de aproximativ 0,7%.

Comunicatul INS poate fi citit integral AICI.

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Datele vin după asigurările autorităților privind păstrarea personalului

Comparația privește un an școlar început după măsurile adoptate în vara lui 2025. Printre acestea s-au numărat creșterea normei didactice, modificarea plății cu ora, creșterea numărului de elevi la clasă și comasarea unor unități de învățământ.

La acel moment, ministrul Educației, Daniel David, susținea că normele titularilor și suplinitorilor nu urmau să se modifice semnificativ. Schimbările importante, afirma el, aveau să privească orele disponibile pentru plata cu ora.