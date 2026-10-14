Orașele din România în care populația îmbătrânește cel mai repede. Ce se întâmplă când pensionarii ajung să domine un municipiu
Motru ilustrează una dintre schimbările demografice puternice ale ultimelor decenii, cu o vârstă mediană care a crescut de la 24,6 ani în 1992 la 47 de ani în 2026. Brăila se remarcă prin nivelul actual al îmbătrânirii, având o vârstă mediană de 49,1 ani în analiza populației după domiciliu. Dincolo de cifre, reducerea generațiilor tinere poate schimba necesarul de școli, recrutarea angajaților și serviciile de care au nevoie locuitorii.
Motru și Brăila arată două fețe ale îmbătrânirii
În analiza realizată de Marius Comper pe baza datelor INS, Motru este prezentat ca exemplu al îmbătrânirii accentuate din orașele monoindustriale. Creșterea vârstei mediane cu 22,4 ani între 1992 și 2026 arată cât de mult s-a modificat structura populației înregistrate în municipiu.
Vârsta mediană împarte populația în două jumătăți, una mai tânără și alta mai în vârstă decât valoarea respectivă. O mediană de 47 de ani nu înseamnă că majoritatea locuitorilor sunt pensionari, ci că centrul distribuției pe vârste s-a deplasat considerabil.
Brăila are, în aceeași analiză, cea mai mare vârstă mediană dintre marile orașe, de 49,1 ani. Timișoara ajunge la 46,5 ani, Bucureștiul la 45 de ani, iar Cluj-Napoca la 44,5 ani, în timp ce Iașiul are 43,2 ani.
Aceste valori descriu nivelul actual al îmbătrânirii, fără să reprezinte un clasament complet al municipiilor după viteza schimbării. Datele locale sunt pentru populația după domiciliu, care îi include și pe cei plecați fără să-și schimbe adresa din acte.
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Mai puțini copii schimbă organizarea școlilor
La nivel național, datele INS publicate cu ocazia Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice arată că România avea 135,9 persoane de minimum 65 de ani la 100 de copii sub 15 ani, la 1 ianuarie 2026. Vârstnicii reprezentau 20,5% din populația rezidentă, potrivit informațiilor INS relatate de AGERPRES.
Pentru o comunitate în care generațiile de copii se restrâng, efectele se pot vedea treptat în grădinițe și școli. Mai puțini copii care intră anual în sistem pot însemna mai puține clase, reorganizarea unităților și schimbarea distanței pe care familiile trebuie să o parcurgă până la școală.
Aceste consecințe nu apar automat în fiecare municipiu cu o populație mai în vârstă. Contează distribuția copiilor între cartiere, migrația familiilor și capacitatea școlilor, nu doar un indicator demografic general.
În raportul OCDE despre schimbarea demografică din Nord-Vestul României, adaptarea educației și sănătății este tratată ca o problemă de acces și calitate. Reducerea costurilor trebuie echilibrată cu păstrarea unor servicii la care locuitorii pot ajunge.
Angajatorii au nevoie de înlocuitori pentru generațiile care se pensionează
Îmbătrânirea devine o problemă economică atunci când persoanele care ies din activitate nu sunt înlocuite de suficiente persoane pregătite să lucreze. Pentru angajatori, aceasta poate însemna recrutări mai dificile, investiții în formare și necesitatea de a păstra mai mult timp personalul experimentat.
Analiza economică OCDE pentru România din 2026 avertizează asupra reducerii și îmbătrânirii populației de vârstă activă. Organizația recomandă folosirea mai bună a resurselor de muncă existente și susținerea unor vieți profesionale mai lungi și mai sănătoase.
La nivelul unui municipiu, efectele depind și de economia locală. Plecarea tinerilor poate agrava lipsa angajaților, dar deficitul de personal nu poate fi dedus exclusiv din vârsta mediană a locuitorilor.
Și afacerile orientate spre familii tinere pot pierde clienți când această categorie se reduce. Închiderea unor magazine sau servicii este o posibilă consecință a micșorării cererii, însă pentru a atribui dispariția unei afaceri îmbătrânirii sunt necesare date despre cazul respectiv.
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Orașul are nevoie de alte servicii, nu doar de mai multe pensii
Pe măsură ce crește ponderea vârstnicilor, administrațiile trebuie să analizeze necesarul de îngrijire la domiciliu, recuperare, servicii sociale și transport accesibil. Pentru un locuitor cu mobilitate redusă, distanța până la medic sau existența unui sprijin pentru activitățile cotidiene poate conta mai mult decât apropierea unui nou centru comercial.
Sistemul medical trebuie, la rândul său, să se adapteze nevoilor de monitorizare și tratament pe termen lung. Presiunea concretă asupra unui spital depinde însă de starea de sănătate a populației, personalul disponibil și serviciile oferite în afara spitalului.
Vârsta de peste 65 de ani nu este sinonimă nici cu dependența, nici cu retragerea completă din viața economică. O parte dintre seniori lucrează, își sprijină familiile și participă activ la comunitate.
Provocarea apare când orașul pierde generații tinere și își păstrează serviciile organizate pentru o structură demografică diferită. Școlile, angajatorii și administrația trebuie atunci să răspundă simultan unei cereri mai mici în unele domenii și unor nevoi mai mari în altele.