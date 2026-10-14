Orașele din România în care populația îmbătrânește cel mai repede. Ce se întâmplă când pensionarii ajung să domine un municipiu

Vârsta mediană împarte populația în două jumătăți, una mai tânără și alta mai în vârstă decât valoarea respectivă. O mediană de 47 de ani nu înseamnă că majoritatea locuitorilor sunt pensionari, ci că centrul distribuției pe vârste s-a deplasat considerabil.

Brăila are, în aceeași analiză, cea mai mare vârstă mediană dintre marile orașe, de 49,1 ani. Timișoara ajunge la 46,5 ani, Bucureștiul la 45 de ani, iar Cluj-Napoca la 44,5 ani, în timp ce Iașiul are 43,2 ani.

Aceste valori descriu nivelul actual al îmbătrânirii, fără să reprezinte un clasament complet al municipiilor după viteza schimbării. Datele locale sunt pentru populația după domiciliu, care îi include și pe cei plecați fără să-și schimbe adresa din acte.

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Mai puțini copii schimbă organizarea școlilor

La nivel național, datele INS publicate cu ocazia Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice arată că România avea 135,9 persoane de minimum 65 de ani la 100 de copii sub 15 ani, la 1 ianuarie 2026. Vârstnicii reprezentau 20,5% din populația rezidentă, potrivit informațiilor INS relatate de AGERPRES.

Pentru o comunitate în care generațiile de copii se restrâng, efectele se pot vedea treptat în grădinițe și școli. Mai puțini copii care intră anual în sistem pot însemna mai puține clase, reorganizarea unităților și schimbarea distanței pe care familiile trebuie să o parcurgă până la școală.

Aceste consecințe nu apar automat în fiecare municipiu cu o populație mai în vârstă. Contează distribuția copiilor între cartiere, migrația familiilor și capacitatea școlilor, nu doar un indicator demografic general.