Câte absențe poate avea un elev înainte să-i fie afectată bursa. Regula pe care părinții trebuie să o știe

Contează totalul lunar al absențelor nemotivate, indiferent la ce materii sunt înregistrate. Nouă absențe nemotivate nu declanșează această regulă, însă a zecea este suficientă pentru neacordarea bursei din luna respectivă.

De exemplu, dacă un elev lipsește nemotivat în două zile în care are câte cinci ore, acumulează 10 absențe. Nu trebuie să lipsească 10 zile pentru a-i fi afectată plata.

Dacă are șase absențe nemotivate în octombrie și alte șase în noiembrie, nu atinge pragul lunar în niciuna dintre cele două luni. Exemplul privește exclusiv această regulă pentru bursă, fără să înlăture celelalte consecințe școlare ale absențelor.

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Absențele motivate nu se adună la pragul pentru bursă

Diferența dintre o absență motivată și una nemotivată contează direct la verificarea bursei. O lipsă consemnată în catalog trebuie justificată prin procedura prevăzută de regulament, nu doar explicată verbal.

Potrivit articolului 94 din Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul nr. 5.726/2024, cu modificările ulterioare, există și posibilitatea motivării pe baza unei cereri scrise. Pentru situațiile obișnuite, limita este de 40 de ore de curs pe an școlar, fără depășirea a 20% din orele unei discipline, iar cererea trebuie avizată în prealabil de director.

Această limită privește motivarea prin cererea părintelui sau a elevului major. Nu reprezintă numărul maxim de absențe medicale care pot fi justificate.