Câte absențe poate avea un elev înainte să-i fie afectată bursa. Regula pe care părinții trebuie să o știe
Un elev care acumulează cel puțin 10 absențe nemotivate într-o lună nu primește bursa de merit, socială sau tehnologică pentru luna respectivă. Pragul privește orele de curs, nu zilele întregi de școală, iar absențele motivate nu intră în acest calcul. Dacă lipsa are o cauză medicală, documentele trebuie prezentate la timp pentru motivare și restabilirea dreptului la bursă.
Pragul este de 10 absențe nemotivate într-o lună
Regula apare la articolul 19 alineatul (6) din Metodologia-cadru de acordare a burselor, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 732/2025, cu modificările ulterioare. Suspendarea privește bursa aferentă lunii în care elevul ajunge la prag, nu automat toate lunile rămase din anul școlar.
Contează totalul lunar al absențelor nemotivate, indiferent la ce materii sunt înregistrate. Nouă absențe nemotivate nu declanșează această regulă, însă a zecea este suficientă pentru neacordarea bursei din luna respectivă.
De exemplu, dacă un elev lipsește nemotivat în două zile în care are câte cinci ore, acumulează 10 absențe. Nu trebuie să lipsească 10 zile pentru a-i fi afectată plata.
Dacă are șase absențe nemotivate în octombrie și alte șase în noiembrie, nu atinge pragul lunar în niciuna dintre cele două luni. Exemplul privește exclusiv această regulă pentru bursă, fără să înlăture celelalte consecințe școlare ale absențelor.
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Absențele motivate nu se adună la pragul pentru bursă
Diferența dintre o absență motivată și una nemotivată contează direct la verificarea bursei. O lipsă consemnată în catalog trebuie justificată prin procedura prevăzută de regulament, nu doar explicată verbal.
Potrivit articolului 94 din Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul nr. 5.726/2024, cu modificările ulterioare, există și posibilitatea motivării pe baza unei cereri scrise. Pentru situațiile obișnuite, limita este de 40 de ore de curs pe an școlar, fără depășirea a 20% din orele unei discipline, iar cererea trebuie avizată în prealabil de director.
Această limită privește motivarea prin cererea părintelui sau a elevului major. Nu reprezintă numărul maxim de absențe medicale care pot fi justificate.
Dacă urmăriți situația copilului în catalog, verificați și statutul absențelor, nu doar numărul lor total. De exemplu, 12 absențe dintre care opt sunt motivate lasă patru absențe nemotivate, sub pragul lunar de suspendare.
Ce faceți când copilul lipsește din motive medicale
Pentru motivarea medicală pot fi folosite, după caz, adeverințe de la medicul școlar, medicul de familie sau medicul specialist, precum și documente eliberate de unitatea sanitară unde elevul a fost internat. Regulamentul cere viza cabinetului școlar sau a medicului de familie care îl are în evidență.
Documentele trebuie prezentate în termen de șapte zile calendaristice de la reluarea activității elevului. Depășirea termenului atrage declararea absențelor ca nemotivate, conform articolului 94 alineatele (7) și (8).
Metodologia burselor prevede expres posibilitatea restabilirii dreptului la bursă dacă pragul a fost atins din motive medicale și absențele sunt motivate în termen. Dacă plata nu mai poate fi făcută la momentul obișnuit, suma poate fi achitată odată cu bursele pentru luna următoare.
Păstrați documentele și prezentați-le imediat după revenirea copilului la școală. Nu așteptați data plății bursei pentru a rezolva motivarea, deoarece termenul se calculează de la reluarea cursurilor.
Cine consemnează absențele și cine suspendă bursa
Profesorul care ține ora verifică prezența și înregistrează absențele în catalog. Motivarea este făcută de învățător, profesorul pentru învățământul primar sau diriginte, după prezentarea documentelor justificative.
Pentru elevii minori, părintele sau reprezentantul legal trebuie să prezinte personal actele justificative cadrului didactic responsabil. Dacă observați o diferență între documentele depuse și situația din catalog, cereți verificarea absențelor respective.
Decizia de suspendare a bursei este aplicată de director, la propunerea Comisiei de management al burselor, conform articolului 19 alineatul (7) din metodologie. Pentru o plată lipsă, puteți solicita școlii să vă comunice luna vizată și numărul absențelor nemotivate luate în calcul.
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