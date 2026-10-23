Elevii intră în vacanța de toamnă. Cât durează pauza și când începe următorul modul de cursuri

Vacanța de toamnă are același calendar la nivel național. Pentru părinții care își organizează programul în această perioadă, principalele repere sunt:

Vineri, 23 octombrie 2026 – ultima zi de cursuri din primul modul;

Sâmbătă, 24 octombrie–duminică, 1 noiembrie 2026 – vacanța de toamnă;

Luni, 2 noiembrie 2026 – revenirea la cursuri;

Marți, 22 decembrie 2026 – încheierea celui de-al doilea modul.

Intervalul dintre cele două vacanțe se întinde pe șapte săptămâni și două zile calendaristice de cursuri, cu respectarea zilelor nelucrătoare. Următoarea pauză începe pe 23 decembrie și continuă până pe 10 ianuarie 2027, inclusiv.

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Calendarul vacanțelor până la finalul anului școlar

După pauza de toamnă, elevii mai au vacanța de iarnă, vacanța mobilă, cea de primăvară și vacanța de vară. Dintre acestea, numai săptămâna liberă din februarie–martie este stabilită la nivelul fiecărui inspectorat școlar.

Calendarul general cuprinde următoarele perioade:

Vacanța de toamnă – 24 octombrie–1 noiembrie 2026;

Vacanța de iarnă – 23 decembrie 2026–10 ianuarie 2027;

Vacanța mobilă – o săptămână în intervalul 15 februarie–7 martie 2027;

Vacanța de primăvară – 24 aprilie–4 mai 2027;

Vacanța de vară – 19 iunie–5 septembrie 2027, pentru elevii cărora li se aplică structura generală.

Pentru vacanța mobilă, cunoscută drept „vacanța de schi”, există trei intervale posibile. Perioada aplicabilă copilului este cea comunicată de școală, în funcție de decizia inspectoratului:

15–21 februarie 2027;

22–28 februarie 2027;

1–7 martie 2027.

Alegerea acestei săptămâni influențează și începutul modulului al patrulea. Elevii revin la cursuri pe 22 februarie, 1 martie sau 8 martie, iar intervalul se încheie pentru toți pe 23 aprilie.