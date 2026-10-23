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Elevii intră în vacanța de toamnă. Cât durează pauza și când începe următorul modul de cursuri

Elevii intră în vacanța de toamnă. Cât durează pauza și când începe următorul modul de cursuri
Vacanța de toamnă 2026 și următoarele pauze din calendar / Foto: Profimedia
Ionuț Vieriu
de Ionuț Vieriu
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Elevii și copiii de grădiniță intră în vacanța de toamnă vineri, 23 octombrie, după terminarea cursurilor. Pauza cuprinde nouă zile consecutive, cu tot cu cele două weekenduri, în perioada 24 octombrie–1 noiembrie. Revenirea la școală este programată luni, 2 noiembrie 2026, când începe al doilea modul.

Cuprins
  1. Când se termină vacanța și cât durează următorul modul
  2. Calendarul vacanțelor până la finalul anului școlar
  3. Când se desfășoară cele cinci module de cursuri
  4. Ce elevi termină cursurile mai devreme sau mai târziu

Când se termină vacanța și cât durează următorul modul

Primul interval de cursuri din anul școlar 2026–2027, început pe 7 septembrie, se încheie vineri. Datele sunt stabilite prin Ordinul nr. 3.194/2026 privind structura anului școlar, publicat în Monitorul Oficial nr. 126 din 16 februarie 2026.

Vacanța de toamnă are același calendar la nivel național. Pentru părinții care își organizează programul în această perioadă, principalele repere sunt:

  • Vineri, 23 octombrie 2026 – ultima zi de cursuri din primul modul;
  • Sâmbătă, 24 octombrie–duminică, 1 noiembrie 2026 – vacanța de toamnă;
  • Luni, 2 noiembrie 2026 – revenirea la cursuri;
  • Marți, 22 decembrie 2026 – încheierea celui de-al doilea modul.

Intervalul dintre cele două vacanțe se întinde pe șapte săptămâni și două zile calendaristice de cursuri, cu respectarea zilelor nelucrătoare. Următoarea pauză începe pe 23 decembrie și continuă până pe 10 ianuarie 2027, inclusiv.

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Calendarul vacanțelor până la finalul anului școlar

După pauza de toamnă, elevii mai au vacanța de iarnă, vacanța mobilă, cea de primăvară și vacanța de vară. Dintre acestea, numai săptămâna liberă din februarie–martie este stabilită la nivelul fiecărui inspectorat școlar.

Calendarul general cuprinde următoarele perioade:

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  • Vacanța de toamnă – 24 octombrie–1 noiembrie 2026;
  • Vacanța de iarnă – 23 decembrie 2026–10 ianuarie 2027;
  • Vacanța mobilă – o săptămână în intervalul 15 februarie–7 martie 2027;
  • Vacanța de primăvară – 24 aprilie–4 mai 2027;
  • Vacanța de vară – 19 iunie–5 septembrie 2027, pentru elevii cărora li se aplică structura generală.

Pentru vacanța mobilă, cunoscută drept „vacanța de schi”, există trei intervale posibile. Perioada aplicabilă copilului este cea comunicată de școală, în funcție de decizia inspectoratului:

  • 15–21 februarie 2027;
  • 22–28 februarie 2027;
  • 1–7 martie 2027.

Alegerea acestei săptămâni influențează și începutul modulului al patrulea. Elevii revin la cursuri pe 22 februarie, 1 martie sau 8 martie, iar intervalul se încheie pentru toți pe 23 aprilie.

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Când se desfășoară cele cinci module de cursuri

Anul școlar are, ca regulă generală, 36 de săptămâni de cursuri. Acestea sunt împărțite în cinci intervale, separate de vacanțe, iar ultimul modul începe după pauza de primăvară.

Perioadele de cursuri sunt:

  • Modulul 1 – 7 septembrie–23 octombrie 2026;
  • Modulul 2 – 2 noiembrie–22 decembrie 2026;
  • Modulul 3 – 11 ianuarie–12, 19 sau 26 februarie 2027, în funcție de județ;
  • Modulul 4 – 22 februarie, 1 martie sau 8 martie–23 aprilie 2027;
  • Modulul 5 – 5 mai–18 iunie 2027, cu excepțiile prevăzute pentru anumite clase.

Programele „Școala altfel” și „Săptămâna verde” se organizează în intervalele de cursuri, între 7 septembrie 2026 și 23 aprilie 2027. Fiecare durează cinci zile consecutive lucrătoare, iar școlile trebuie să le programeze în module diferite.

Aceste săptămâni sunt dedicate activităților educaționale, nu reprezintă vacanțe. În învățământul tehnologic, profesional și postliceal sunt prevăzute și activități de instruire practică, în condițiile stabilite prin ordin.

Ce elevi termină cursurile mai devreme sau mai târziu

Data de 18 iunie nu se aplică tuturor claselor. Elevii din anii terminali încheie cursurile mai devreme, în timp ce anumite clase din învățământul tehnologic și profesional au un an mai lung.

Excepțiile prevăzute în structura oficială sunt:

  • 4 iunie 2027 – încheierea cursurilor pentru clasele a XII-a zi și a XIII-a seral și frecvență redusă;
  • 11 iunie 2027 – încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a;
  • 25 iunie 2027 – încheierea cursurilor pentru clasele din filiera tehnologică, exceptând clasa a IX-a și clasele terminale menționate
  • anterior, precum și pentru învățământul profesional.

Pentru învățământul postliceal, durata cursurilor este cea prevăzută în planurile de învățământ. Clasa a IX-a din filiera tehnologică este exceptată de la regula celor 37 de săptămâni, urmând structura generală.

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