Poți face două facultăți în același timp? La care poți fi la buget și ce se întâmplă cu bursa
Poți urma simultan două programe universitare, însă, dacă ambele sunt de licență, poți beneficia de finanțare de la buget pentru unul singur. La celălalt vei studia, de regulă, cu taxă. Înscrierea la a doua facultate nu anulează automat bursa de la prima, dar nici nu îți permite să primești aceeași finanțare de două ori.
Câte programe universitare poți urma simultan
Articolul 14 din metodologia-cadru de admitere, aprobată prin Ordinul nr. 3.693/2024, permite înmatricularea concomitentă la cel mult două programe. Limita se aplică indiferent de ciclul de studii și de instituțiile care organizează programele.
Poți alege două specializări din aceeași universitate sau programe organizate de universități diferite. Pentru fiecare trebuie să îndeplinești condițiile de admitere și să confirmi locul conform procedurii instituției.
Înainte de confirmare, verifică orarele și cerințele de participare. Două locuri obținute la admitere pot însemna seminare, laboratoare, practică și examene care se suprapun.
Discută aceste aspecte cu secretariatele înainte să îți asumi taxele și celelalte obligații. Organizarea concretă a activităților contează la fel de mult ca posibilitatea legală de a urma două programe.
La care dintre facultăți poți studia la buget
Pentru două programe de licență, finanțarea publică poate fi acordată pentru unul singur. Tu alegi programul pe care îl confirmi la buget, în condițiile și termenele stabilite de universități.
Metodologia prevede exprimarea opțiunii prin depunerea în original a diplomei sau a documentului de studii corespunzător. Informațiile pentru admiterea la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași explică aceeași regulă pentru candidații admiși la mai multe facultăți.
De exemplu, dacă ai fost admis pe un loc bugetat atât la Drept, cât și la Litere, nu le poți păstra pe ambele în această formă de finanțare. Poți confirma unul la buget și celălalt la taxă, respectând procedurile aplicabile.
Finanțarea este reglementată distinct pentru fiecare ciclu universitar. Situația a două licențe nu trebuie confundată cu cea a unei licențe și a unui master, iar studiile finanțate anterior trebuie declarate la înscriere.
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Ce se întâmplă cu bursa dacă urmezi două facultăți
Articolul 21 din criteriile generale aprobate prin Ordinul nr. 6.463/2023, în forma actualizată, stabilește acordarea burselor pentru un singur program din fiecare ciclu, cu excepțiile prevăzute de ordin. Două licențe nu îți dau automat dreptul la burse la ambele facultăți.
Înscrierea la al doilea program nu reprezintă, singură, un motiv pentru pierderea bursei existente. Trebuie însă să îndeplinești în continuare condițiile de acordare la programul pentru care primești sprijinul.
În cazul burselor finanțate de la bugetul de stat, regulile generale vizează studenții de la învățământul cu frecvență, pe locuri bugetate. Statutul de student la buget nu garantează bursa, deoarece se aplică și criteriile categoriei solicitate și metodologia universității.
Bursa socială poate fi cumulată cu alte tipuri de burse dacă sunt îndeplinite condițiile. Acest cumul nu înseamnă însă dublarea dreptului doar pentru că ești înscris la două facultăți.
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Ce verifici înainte să depui dosarul de bursă
Universitățile pot oferi și burse din venituri proprii sau din alte surse legal constituite. Pentru acestea, verifică separat regulamentul și condițiile finanțării, inclusiv eventualele incompatibilități.
În dosarul de bursă, declară corect situația studiilor și sprijinul primit. Dacă formularul cere informații despre alte programe urmate, completează-le chiar dacă a doua facultate este cu taxă.
Cere secretariatului să îți precizeze sursa finanțării și regulile aplicabile bursei. Astfel poți deosebi o bursă acordată din fondul public de un ajutor oferit printr-un proiect sau din resursele proprii ale instituției.
Urmărește și rezultatele de la ambele programe, nu doar situația inițială de la admitere. Restanțele, neîndeplinirea criteriilor de promovare ori schimbarea formei de finanțare pot influența drepturile, potrivit regulamentelor aplicabile.