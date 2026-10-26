Poți face două facultăți în același timp? La care poți fi la buget și ce se întâmplă cu bursa

Poți alege două specializări din aceeași universitate sau programe organizate de universități diferite. Pentru fiecare trebuie să îndeplinești condițiile de admitere și să confirmi locul conform procedurii instituției.

Înainte de confirmare, verifică orarele și cerințele de participare. Două locuri obținute la admitere pot însemna seminare, laboratoare, practică și examene care se suprapun.

Discută aceste aspecte cu secretariatele înainte să îți asumi taxele și celelalte obligații. Organizarea concretă a activităților contează la fel de mult ca posibilitatea legală de a urma două programe.

La care dintre facultăți poți studia la buget

Pentru două programe de licență, finanțarea publică poate fi acordată pentru unul singur. Tu alegi programul pe care îl confirmi la buget, în condițiile și termenele stabilite de universități.

Metodologia prevede exprimarea opțiunii prin depunerea în original a diplomei sau a documentului de studii corespunzător. Informațiile pentru admiterea la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași explică aceeași regulă pentru candidații admiși la mai multe facultăți.

De exemplu, dacă ai fost admis pe un loc bugetat atât la Drept, cât și la Litere, nu le poți păstra pe ambele în această formă de finanțare. Poți confirma unul la buget și celălalt la taxă, respectând procedurile aplicabile.

Finanțarea este reglementată distinct pentru fiecare ciclu universitar. Situația a două licențe nu trebuie confundată cu cea a unei licențe și a unui master, iar studiile finanțate anterior trebuie declarate la înscriere.