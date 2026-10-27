Lucrezi ore suplimentare, dar primești doar zile libere. Când poți cere plata lor și ce dovezi contează

Contează însă ca orele libere să fie plătite și să corespundă muncii suplimentare efectuate. Un concediu fără plată nu îndeplinește această condiție, iar zilele din concediul anual de odihnă au un regim separat și nu înlocuiesc compensarea orelor suplimentare.

De exemplu, dacă ai lucrat opt ore suplimentare, compensarea presupune acordarea a opt ore libere plătite. Nu există o regulă generală potrivit căreia fiecare oră suplimentară ar trebui transformată în 1,75 ore libere. Procentul de minimum 75% privește sporul aplicabil atunci când se ajunge la plata muncii suplimentare.

Nici salariatul nu poate impune automat înlocuirea unei compensări legale prin timp liber cu plata în bani. Dacă angajatorul a acordat efectiv orele libere plătite în condițiile legii, simpla preferință pentru bani nu creează un drept suplimentar.

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Când poți solicita plata și cum se calculează sporul

Articolele 122 și 123 din Codul muncii stabilesc succesiunea dintre compensare și plată. Dacă acordarea timpului liber plătit nu este posibilă în cele 90 de zile, plata trebuie făcută în luna următoare, prin adăugarea sporului corespunzător.

Sporul se stabilește prin negociere, în contractul colectiv sau individual de muncă, și nu poate coborî sub 75% din salariul de bază aferent duratei respective. Cei 75% se adaugă remunerației orelor suplimentare, nu reprezintă întreaga plată pentru acestea.

Un exemplu orientativ face diferența mai ușor de urmărit. Dacă tariful orar de bază este de 30 de lei brut, sporul minim este de 22,50 lei brut pentru o oră suplimentară. Plata acelei ore ajunge astfel la 52,50 lei brut, dacă se aplică sporul minim și sunt îndeplinite condițiile pentru compensarea în bani.