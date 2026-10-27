Lucrezi ore suplimentare, dar primești doar zile libere. Când poți cere plata lor și ce dovezi contează
Dacă orele suplimentare îți sunt compensate prin timp liber plătit în termenul legal, nu ai automat dreptul să primești și bani pentru aceleași ore. Regula generală din Codul muncii acordă prioritate compensării prin ore libere plătite în următoarele 90 de zile calendaristice. Dacă aceasta nu este posibilă, angajatorul trebuie să plătească munca suplimentară în luna următoare, cu un spor de minimum 75% din salariul de bază corespunzător orelor respective. Pentru personalul bugetar există însă derogări, inclusiv în 2026.
Când zilele libere reprezintă o compensare legală
Faptul că primești timp liber în locul unei sume suplimentare pe statul de plată nu înseamnă, în sine, că angajatorul încalcă legea. Inspecția Muncii explică mecanismul de compensare prin raportare la termenul de 90 de zile calendaristice de la efectuarea muncii suplimentare.
Contează însă ca orele libere să fie plătite și să corespundă muncii suplimentare efectuate. Un concediu fără plată nu îndeplinește această condiție, iar zilele din concediul anual de odihnă au un regim separat și nu înlocuiesc compensarea orelor suplimentare.
De exemplu, dacă ai lucrat opt ore suplimentare, compensarea presupune acordarea a opt ore libere plătite. Nu există o regulă generală potrivit căreia fiecare oră suplimentară ar trebui transformată în 1,75 ore libere. Procentul de minimum 75% privește sporul aplicabil atunci când se ajunge la plata muncii suplimentare.
Nici salariatul nu poate impune automat înlocuirea unei compensări legale prin timp liber cu plata în bani. Dacă angajatorul a acordat efectiv orele libere plătite în condițiile legii, simpla preferință pentru bani nu creează un drept suplimentar.
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Când poți solicita plata și cum se calculează sporul
Articolele 122 și 123 din Codul muncii stabilesc succesiunea dintre compensare și plată. Dacă acordarea timpului liber plătit nu este posibilă în cele 90 de zile, plata trebuie făcută în luna următoare, prin adăugarea sporului corespunzător.
Sporul se stabilește prin negociere, în contractul colectiv sau individual de muncă, și nu poate coborî sub 75% din salariul de bază aferent duratei respective. Cei 75% se adaugă remunerației orelor suplimentare, nu reprezintă întreaga plată pentru acestea.
Un exemplu orientativ face diferența mai ușor de urmărit. Dacă tariful orar de bază este de 30 de lei brut, sporul minim este de 22,50 lei brut pentru o oră suplimentară. Plata acelei ore ajunge astfel la 52,50 lei brut, dacă se aplică sporul minim și sunt îndeplinite condițiile pentru compensarea în bani.
O promisiune că vei primi cândva zile libere nu echivalează cu acordarea lor efectivă. Dacă termenul a trecut, poți cere în scris situația orelor înregistrate, compensările acordate și calculul drepturilor rămase de achitat.
Ce documente pot conta dacă angajatorul contestă orele lucrate
Angajatorul are obligația de a ține evidența zilnică a orelor de muncă, inclusiv ora începerii și cea a încheierii programului. Pontajul este, prin urmare, un document central când apar neînțelegeri privind timpul efectiv lucrat.
Pentru a susține o solicitare, sunt utile documentele care permit reconstituirea activității. În funcție de situație, pot conta pontajele, planificările, solicitările superiorului, mesajele și e-mailurile de serviciu, rapoartele de activitate și evidențele privind orele libere deja acordate.
Aceste elemente trebuie analizate împreună. Un e-mail trimis seara poate confirma o activitate la acea oră, dar nu dovedește singur că ai lucrat continuu între terminarea programului și momentul expedierii. La fel, simpla prezență în sediu nu stabilește automat existența muncii suplimentare.
Contează și legătura cu solicitarea angajatorului. Codul muncii prevede efectuarea muncii suplimentare la cererea acestuia, cu acordul salariatului, în afara excepțiilor legale. De aceea, mesajele prin care sunt repartizate sarcini peste program pot fi relevante alături de dovada executării lor.
În conflictele de muncă, sarcina probei revine angajatorului, potrivit articolului 272 din Codul muncii. Această regulă nu face inutilă documentarea propriei cereri. Este util să indici concret zilele, intervalele și activitățile pentru care soliciți compensarea, iar instanța va aprecia probele administrate.
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Pentru bugetari, plata nu urmează automat regula generală
În sectorul public trebuie verificată legislația specială aplicabilă categoriei profesionale. Pentru anul 2026, articolul XVIII din Legea nr. 141/2025 prevede, pentru personalul bugetar vizat, compensarea muncii suplimentare numai prin timp liber corespunzător, în următoarele 90 de zile.
Există excepții pentru anumite activități și categorii din apărare, ordine publică și securitate națională. Prin urmare, depășirea termenului nu trebuie prezentată drept un drept automat la sporul de minimum 75% pentru orice angajat al statului.
Dacă există diferențe între orele lucrate și cele recunoscute, primul pas practic este o cerere scrisă către angajator, cu perioadele și documentele relevante. Poți sesiza ITM pentru verificarea respectării obligațiilor legale, iar un litigiu privind obligarea angajatorului la plata unor drepturi salariale se soluționează de instanță.