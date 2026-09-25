Plătești doar jumătate de preț. Ce te așteaptă la Lidl în acest Super Weekend

Printre reducerile disponibile la Lidl în perioada 26-27 septembrie se numără:

Castraveți cornișon – 2,99 lei/kg, reducere de 50% ;

; Crenvurști Polonezi Pikok, 500 g – 11,99 lei, reducere de 40% ;

; Mango – 4,99 lei/bucată, reducere de 37% ;

; Ton alb fileuri în ulei de măsline Nixe, 415 g – 29,99 lei, reducere de 37% ;

; Sărățele cu unt Snack Day, cu brânză sau sare, 150 g – 4,89 lei, reducere de 31% ;

; Carne tocată de porc, 1 kg – 13,99 lei, reducere de 27% ;

; Pulpe inferioare de pui, cantitate XXL – 1,29 lei/100 g.

Produse care își găsesc locul în orice cumpărătură de weekend

De la ingredientele pentru mesele pregătite acasă până la produsele pe care mulți clienți aleg să le aibă mereu în frigider sau cămară, selecția din acest Super Weekend reunește categorii diferite și oferă ocazia de a profita de reduceri care fac diferența. Tocmai această diversitate transformă Super Weekend într-un moment urmărit de mulți clienți Lidl, care pot găsi în aceeași ofertă atât produse fresh, cât și articole potrivite pentru aprovizionarea săptămânii.

15 ani de oferte care merită

De 15 ani în România, Lidl își construiește oferta în jurul produselor de calitate, prețurilor avatanjoase și promoțiilor relevante pentru cumpărăturile de zi cu zi. Super Weekend face parte din această abordare și aduce periodic la raft unele dintre cele mai atractive reduceri disponibile în magazine, la produse din categorii esențiale pentru clienți.

Toate ofertele disponibile în acest Super Weekend pot fi descoperite aici.