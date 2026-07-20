Uși care nu se mai descuie la frig: broaște, cabluri sau garnituri înghețate, ce faci corect

Forțarea mânerului este una dintre cele mai proaste reacții. Plasticul rece se poate rupe, cablul poate ieși din suport, iar o problemă care s-ar fi rezolvat după încălzire se transformă într-o reparație. Trebuie identificat mai întâi dacă ușa este lipită de garnitură, dacă broasca nu se deblochează sau dacă mânerul nu mai transmite comanda.

Cum diferențiezi garnitura înghețată de broasca blocată

Dacă se aude mecanismul de descuiere și butonul interior își schimbă poziția, dar portiera nu se desprinde de caroserie, garnitura este probabil lipită de gheață. Apasă ușa ușor spre interior pe mai multe zone ale ramei, apoi încearcă din nou. Presiunea poate rupe pelicula de gheață fără să solicite mânerul.

Nu trage violent de colțul superior al portierei. Rama geamului se poate deforma, iar chederul poate fi smuls din canal. Încearcă o altă ușă și intră în mașină prin partea care se deschide. După pornirea climatizării și încălzirea habitaclului, portiera blocată se poate elibera treptat.

Apa fierbinte nu este recomandată. Diferența de temperatură poate afecta sticla, lacul și componentele din plastic, iar apa turnată va pătrunde în rosturi și poate îngheța din nou. Nici flacăra, pistolul cu aer foarte fierbinte sau uscătorul ținut prea aproape nu sunt soluții sigure.

Dacă mecanismul nu produce niciun sunet, verifică dacă celelalte uși se descuie. Când toate rămân blocate, cauza poate fi bateria mașinii, bateria telecomenzii sau o problemă a închiderii centralizate. Dacă doar o singură ușă nu reacționează, actuatorul local, broasca sau cablajul dintre ușă și caroserie devin suspecții principali.

Un mâner care se mișcă neobișnuit de ușor poate indica un cablu desprins sau rupt. Dacă mânerul opune rezistență, dar nu eliberează broasca, mecanismul intern poate fi înghețat ori gripat. Nu continua să tragi, deoarece piesele interne sunt mici și pot ceda la frig.

Poți folosi un spray special pentru dezghețarea încuietorilor, aplicat conform instrucțiunilor și fără să îmbibi tapițeria sau componentele electrice. La mașinile cu butuc mecanic, produsul se introduce în cantitate redusă. Lubrifianții nepotriviți pot atrage praful și pot îngroșa în timp mecanismul.