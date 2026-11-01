Liniile camerei de marșarier nu mai corespund direcției: calibrare, volan sau cameră înlocuită

Nu orice diferență observată între imagine și deplasarea reală indică automat un defect. Camerele folosesc proiecții geometrice, iar unghiul obiectivului, forma terenului și poziția vehiculului pot influența percepția distanțelor. Pentru a înțelege când există o problemă reală, trebuie făcută mai întâi distincția dintre liniile fixe și cele dinamice.

De ce liniile camerei de marșarier pot indica o traiectorie greșită

În documentația Dacia pentru Sandero și Jogger, sistemul camerei de marșarier este descris prin două tipuri principale de ghidaje. Liniile fixe indică distanțe aproximative în spatele vehiculului, cu repere colorate la circa 30, 70 și 150 de centimetri. Acestea nu se modifică odată cu mișcarea volanului. În schimb, liniile dinamice, afișate în albastru pe anumite sisteme, urmăresc traiectoria estimată în funcție de poziția volanului și se modifică atunci când rotești direcția.

Această diferență este esențială pentru diagnostic. Dacă liniile fixe par deplasate față de poziția reală a mașinii, problema poate ține de unghiul camerei, montaj sau calibrarea imaginii. Dacă numai liniile dinamice se comportă greșit, trebuie verificată inclusiv informația pe care sistemul multimedia o primește despre unghiul volanului. Senzorul de unghi al direcției este utilizat de mai multe sisteme electronice ale mașinii, iar o valoare de referință incorectă poate influența calcularea traiectoriei afișate.

De exemplu, după anumite lucrări la geometria direcției, înlocuirea componentelor de suspensie sau intervenții la coloana de direcție, poate deveni necesară verificarea ori recalibrarea senzorului de unghi. Totuși, o simplă reglare a geometriei nu înseamnă automat că trebuie recalibrată și camera, deoarece procedurile diferă de la un automobil la altul. Important este ca service-ul să verifice atât alinierea mecanică a roților, cât și valorile raportate electronic de sistem.

O altă cauză posibilă este înlocuirea camerei sau modificarea poziției acesteia. O cameră montată la un unghi ușor diferit după repararea hayonului poate continua să afișeze o imagine perfect clară, dar proiecțiile virtuale să nu mai corespundă poziției reale a vehiculului. La anumite sisteme, recalibrarea se face cu ajutorul unor ținte speciale și al unui tester de diagnoză. În alte cazuri, procedura poate fi diferită sau poate fi gestionată automat de vehicul, potrivit instrucțiunilor constructorului.

Cum verifici problema și când este necesară recalibrarea camerei

Un prim indiciu poate fi observat atunci când mașina se află pe o suprafață plană, cu roțile orientate drept. Dacă liniile dinamice indică în mod repetat o traiectorie evident deplasată, fără ca direcția să fie bracată, există motive pentru o verificare tehnică. Testul trebuie realizat în condiții sigure, într-un spațiu liber, fără pietoni sau obstacole apropiate, și fără să te bazezi exclusiv pe imaginea de pe ecran.

Merită verificat și dacă problema apare doar în anumite locuri. Manualul Dacia precizează că marcajele sunt proiectate pe o suprafață plană, iar pe o pantă ascendentă sau descendentă distanțele pot părea diferite de cele reale. Obiectele care ies în relief, bordurile înalte și elementele aflate la marginea imaginii pot produce interpretări greșite chiar și atunci când sistemul funcționează perfect. Prin urmare, o abatere observată exclusiv într-o parcare înclinată nu dovedește existența unei defecțiuni.