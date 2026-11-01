Senzori de parcare vopsiți: de ce stratul suplimentar poate provoca alarme permanente

Problema apare mai ales după reparații de caroserie, revopsirea barelor de protecție sau montarea unor senzori universali. Uneori, proprietarul consideră că senzorul trebuie doar acoperit cu vopsea pentru a se potrivi estetic cu mașina, fără să știe că producătorii stabilesc proceduri și limite precise pentru această operațiune.

Cum funcționează senzorii ultrasonici și de ce vopseaua le poate modifica precizia

Majoritatea senzorilor de parcare convenționali funcționează pe baza ultrasunetelor. Aceștia emit unde sonore de frecvență înaltă, care se reflectă din obstacolele aflate în apropierea mașinii. Sistemul calculează distanța pornind de la timpul necesar întoarcerii ecoului și transformă informația în avertizări sonore sau grafice. Pentru ca această metodă să funcționeze corect, suprafața activă a senzorului trebuie să poată vibra în parametrii pentru care a fost proiectată.

Un strat suplimentar de vopsea poate modifica proprietățile mecanice ale membranei, influențând transmiterea și recepția ultrasunetelor. Dacă vopseaua se acumulează între partea activă și rama senzorului, poate limita mișcarea acesteia sau poate produce un comportament anormal. În funcție de construcția senzorului și de natura problemei, calculatorul poate interpreta greșit semnalele, poate indica un obstacol inexistent ori poate afișa o eroare a sistemului de asistență.

Producătorii de componente tratează foarte serios această particularitate. Valeo, unul dintre furnizorii importanți de sisteme auto, precizează pentru anumite produse că stratul de vopsea aplicat pe partea mobilă a senzorului nu trebuie să depășească 40 de micrometri. În documentația Tesla pentru anumite modele, limita totală acceptată pentru materialele de pe membrană este diferită, iar senzorii deja vopsiți nu trebuie revopsiți. Aceste valori demonstrează că nu există o grosime universală sigură pentru orice senzor, ci reguli care depind de model și de procedura producătorului.

Mai există și problema aplicării neuniforme. Un senzor acoperit cu mai multe straturi, unul pe care s-a format o picătură de lac sau unul montat incorect după vopsire poate funcționa diferit de ceilalți. Nu trebuie ignorate nici garniturile, suporturile și elementele de fixare, deoarece poziționarea incorectă poate influența unghiul de detectare și comportamentul sistemului.

Ce trebuie verificat când senzorii încep să emită alarme fără motiv

Primul pas este identificarea momentului în care a apărut problema. Dacă senzorii au funcționat normal până la revopsirea barei de protecție, există motive întemeiate pentru a suspecta intervenția recentă. Totuși, nu orice alarmă falsă este provocată de vopsea. Murdăria, gheața, umezeala, un suport deplasat după un impact minor sau defectarea unei conexiuni electrice pot produce simptome asemănătoare.

Poți verifica vizual dacă suprafețele senzorilor sunt curate, dacă există acumulări de vopsea în jurul lor și dacă aceștia sunt poziționați uniform în bară. Curățarea trebuie făcută delicat, fără obiecte ascuțite sau materiale abrazive. O încercare de a răzui lacul poate deteriora permanent membrana, transformând o problemă de funcționare într-una care necesită înlocuirea componentei.