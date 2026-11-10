REVIEW American Horror Story 13 – Ce a rămas cu mine după ce am văzut toate episoadele noului sezon: multă nostalgie și prea puțină poveste

După finalul sezonului, pot spune că teoria era mai interesantă decât explicația oferită de serial. Iar aceasta este, de fapt, una dintre cele mai mari dezamăgiri ale lui „American Horror Story: 13”.

Ryan Murphy a adunat aproape toate personajele importante, dar nostalgia nu ține loc de poveste

Sezonul 13 a avut premiera pe 25 septembrie 2026 și a fost construit în jurul unui număr simbolic pentru universul seriei: 13 episoade, fiecare cu o durată de aproximativ 30 de minute. Ryan Murphy și Brad Falchuk au readus personaje din mai multe capitole ale antologiei, inclusiv „Murder House”, „Coven”, „Hotel”, „Freak Show” și „Cult”.

Evan Peters revine în roluri precum Tate Langdon și Kai Anderson, dar și ca James Patrick March. Sarah Paulson are la rândul ei mai multe personaje de interpretat, iar Jessica Lange se întoarce după o absență îndelungată, cu personaje precum Constance Langdon și Elsa Mars. Li se alătură Angela Bassett, Kathy Bates, Emma Roberts, Billie Lourd și alte nume cunoscute publicului serialului.

Pe hârtie, distribuția este extraordinară. Pentru cine a urmărit „American Horror Story” încă din 2011, simpla revedere a acestor personaje reprezintă un motiv serios de entuziasm. Numai că, pe măsură ce episoadele avansează, devine tot mai evident că producția se bazează prea mult pe această familiaritate. Personajele apar, se întâlnesc și primesc momente construite pentru a stârni reacții din partea fanilor, dar nu toate au un rol suficient de bine dezvoltat în poveste.

Jessica Lange rămâne o prezență remarcabilă, iar Constance Langdon are în continuare capacitatea de a atrage atenția ori de câte ori apare. Sarah Paulson și Emma Roberts reușesc să recupereze o parte din energia personajelor lor, iar Evan Peters are ocazia să treacă din nou prin mai multe identități. Problema este că distribuția pare uneori mai importantă decât ceea ce are efectiv de jucat.

Un crossover atât de amplu avea nevoie de un scenariu pe măsură. În schimb, sezonul pare să confunde numărul personajelor cu complexitatea poveștii. Faptul că două personaje îndrăgite apar în aceeași scenă nu înseamnă automat că întâlnirea lor are și o miză narativă.

Teoria mea despre inteligența artificială era mai interesantă decât explicația serialului

În primele episoade, am remarcat mai multe detalii care nu păreau să se potrivească cu ceea ce știam despre personajele respective. Constance Langdon, de exemplu, folosea expresii în germană, deși acest lucru nu se potrivea cu identitatea ei așa cum fusese prezentată în „Murder House”. Mi-a atras atenția și comportamentul Adelaidei, care părea mult mai răutăcios decât cel din primul sezon. În plus, prezența simultană a unor personaje interpretate de același actor, precum Tate și Kai, contribuia la senzația că realitatea din „13” funcționa după reguli diferite.