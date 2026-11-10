REVIEW American Horror Story 13 – Ce a rămas cu mine după ce am văzut toate episoadele noului sezon: multă nostalgie și prea puțină poveste
Așteptarea a luat sfârșit, iar „American Horror Story” s-a întors cu sezonul 13, o reuniune impresionantă a personajelor care au transformat antologia lui Ryan Murphy într-un serial cult. Jessica Lange, Sarah Paulson, Evan Peters, Angela Bassett, Kathy Bates și Emma Roberts sunt doar câteva dintre numele care au revenit într-o poveste ce promitea să fie un eveniment pentru fanii producției. După trei ani de așteptare de la sezonul anterior, miza era destul de mare. Poate că Murphy avea ocazia să ofere unul dintre cele mai bune capitole ale seriei. Din păcate, după toate cele 13 episoade, impresia este că a ratat tocmai lucrul cel mai important și anume o poveste care să justifice această reuniune.
Pe 1 octombrie, când erau disponibile doar primele episoade, aveam o teorie care mi se părea tot mai interesantă. Haosul, comportamentul neobișnuit al personajelor și amestecul de elemente din sezoanele anterioare puteau indica existența unei lumi generate de inteligența artificială. Nu mă refeream la folosirea AI pentru scrierea scenariului, ci la o realitate fictivă construită de o inteligență artificială care nu avea suficiente informații pentru a reproduce corect personajele și universul lor. Acum, mă gândesc serios dacă nu cumva chiar AI-ul a scris scenariul.
După finalul sezonului, pot spune că teoria era mai interesantă decât explicația oferită de serial. Iar aceasta este, de fapt, una dintre cele mai mari dezamăgiri ale lui „American Horror Story: 13”.
Ryan Murphy a adunat aproape toate personajele importante, dar nostalgia nu ține loc de poveste
Sezonul 13 a avut premiera pe 25 septembrie 2026 și a fost construit în jurul unui număr simbolic pentru universul seriei: 13 episoade, fiecare cu o durată de aproximativ 30 de minute. Ryan Murphy și Brad Falchuk au readus personaje din mai multe capitole ale antologiei, inclusiv „Murder House”, „Coven”, „Hotel”, „Freak Show” și „Cult”.
Evan Peters revine în roluri precum Tate Langdon și Kai Anderson, dar și ca James Patrick March. Sarah Paulson are la rândul ei mai multe personaje de interpretat, iar Jessica Lange se întoarce după o absență îndelungată, cu personaje precum Constance Langdon și Elsa Mars. Li se alătură Angela Bassett, Kathy Bates, Emma Roberts, Billie Lourd și alte nume cunoscute publicului serialului.
Pe hârtie, distribuția este extraordinară. Pentru cine a urmărit „American Horror Story” încă din 2011, simpla revedere a acestor personaje reprezintă un motiv serios de entuziasm. Numai că, pe măsură ce episoadele avansează, devine tot mai evident că producția se bazează prea mult pe această familiaritate. Personajele apar, se întâlnesc și primesc momente construite pentru a stârni reacții din partea fanilor, dar nu toate au un rol suficient de bine dezvoltat în poveste.
Jessica Lange rămâne o prezență remarcabilă, iar Constance Langdon are în continuare capacitatea de a atrage atenția ori de câte ori apare. Sarah Paulson și Emma Roberts reușesc să recupereze o parte din energia personajelor lor, iar Evan Peters are ocazia să treacă din nou prin mai multe identități. Problema este că distribuția pare uneori mai importantă decât ceea ce are efectiv de jucat.
Un crossover atât de amplu avea nevoie de un scenariu pe măsură. În schimb, sezonul pare să confunde numărul personajelor cu complexitatea poveștii. Faptul că două personaje îndrăgite apar în aceeași scenă nu înseamnă automat că întâlnirea lor are și o miză narativă.
Teoria mea despre inteligența artificială era mai interesantă decât explicația serialului
În primele episoade, am remarcat mai multe detalii care nu păreau să se potrivească cu ceea ce știam despre personajele respective. Constance Langdon, de exemplu, folosea expresii în germană, deși acest lucru nu se potrivea cu identitatea ei așa cum fusese prezentată în „Murder House”. Mi-a atras atenția și comportamentul Adelaidei, care părea mult mai răutăcios decât cel din primul sezon. În plus, prezența simultană a unor personaje interpretate de același actor, precum Tate și Kai, contribuia la senzația că realitatea din „13” funcționa după reguli diferite.
Toate acestea m-au dus cu gândul la o simulare generată de AI. O inteligență artificială care ar fi încercat să reconstruiască universul „American Horror Story” pe baza unor informații incomplete ar fi putut amesteca biografiile personajelor, replicile, amintirile și evenimentele din trecut. Rezultatul ar fi fost o lume recognoscibilă la prima vedere, dar profund greșită în detalii. O idee care ar fi putut transforma aparenta lipsă de logică într-un element central al poveștii.
Mai ales că sezonul introduce din nou ideea antihristului, prin intermediul lui Mr. Nas, și construiește treptat imaginea unei amenințări care pare să controleze lumea. În acel moment, teoria mea avea sens în contextul temelor abordate de serial. Până la urmă, teama de AI, de pierderea controlului și de o inteligență capabilă să manipuleze realitatea ar fi putut deveni un subiect interesant pentru o producție horror.
Numai că sezonul nu merge în această direcție. Explicația oferită este una mult mai apropiată de mitologia supranaturală a seriei: Mr. Nas este Satan, iar conflictul central se construiește în jurul unei înțelegeri cu Dumnezeu și al planului diavolului de a obține controlul asupra lumii prin fiul său, Ben DeSoto. Acesta este al treisprezecelea antihrist, iar numărul care îi provoacă teamă de la început ajunge să fie legat direct de destinul său.
Așadar, comportamentele neobișnuite ale personajelor nu conduc la o revelație despre o simulare AI. Nu există acel moment în care toate piesele să se așeze și să ofere o explicație surprinzătoare pentru ceea ce părea incoerent. În cele din urmă, teoria rămâne doar o interpretare posibilă a primelor episoade, nu cheia sezonului. Și, sincer, mi-ar fi plăcut mult mai mult să fi avut dreptate.
Finalul aduce sacrificiul lui Ben, dar nu repară problemele sezonului
Ultimele episoade mută conflictul în jurul confruntării dintre vrăjitoarele conduse de Cordelia Goode și Satan. Ben ajunge să fie piesa centrală a planului diavolului, dar și singura soluție pentru oprirea acestuia. Fiind al treisprezecelea antihrist și având o putere legată direct de cea a tatălui său, sacrificiul său devine necesar pentru ca vrăjitoarele să îl poată învinge.
Finalul încearcă să ofere o miză emoțională prin relația lui Ben cu Madison și prin nașterea fiicei lor. Personajul ajunge să aibă o familie și un motiv să își dorească o viață normală, tocmai înainte de a afla că trebuie să renunțe la tot. În cele din urmă, Ben se sacrifică, iar Cordelia și Mallory folosesc puterea obținută pentru a-l închide pe Satan în tabloul „Cina cea de Taină” al lui Leonardo da Vinci, unde devine al treisprezecelea participant la masă.
Este o imagine suficient de potrivită pentru un sezon construit în jurul numărului 13, dar rezolvarea nu are impactul pe care l-ar fi putut avea. Ben, personajul introdus la început drept punctul de intrare în această poveste, ajunge să fie sacrificat pentru a închide conflictul, iar moartea lui este prezentată ca o decizie necesară pentru salvarea lumii. Totuși, relațiile și evoluția sa nu sunt dezvoltate suficient încât momentul să aibă greutatea emoțională pe care scenariul o așteaptă de la spectator.
Nici ultima secvență nu schimbă fundamental impresia. Deși Satan este prins în pictură, cenușa lui Ben ajunge în foc, iar finalul sugerează că răul nu poate fi eliminat atât de ușor. În paralel, Mr. Phibes ajunge să își găsească propria formă de eternitate în iad, regizând un film de serie B. Este o încheiere cu umor negru, specifică universului lui Murphy, dar nu una care să transforme retrospectiv toate episoadele într-un puzzle coerent.
„American Horror Story: 13” este o ocazie ratată pentru un serial care merita mai mult
Nu se poate spune că sezonul nu are momente distractive sau că distribuția nu merită urmărită. Jessica Lange este unul dintre motivele pentru care revenirea la „American Horror Story” a fost atât de așteptată, iar întâlnirile dintre personaje din sezoane diferite au farmecul lor. Există și câteva secvențe care recuperează atmosfera bizară, grotescă și uneori amuzantă care a făcut serialul atât de recognoscibil.
Dar, după 13 episoade, rămâne senzația că toate aceste elemente au fost puse laolaltă fără o idee suficient de puternică în spatele lor. Povestea despre Satan, antihrist și vrăjitoare nu este neapărat o direcție greșită pentru „American Horror Story”. Problema este felul în care este dezvoltată și faptul că sezonul pare mai preocupat să livreze întâlniri spectaculoase decât să construiască personaje și conflicte memorabile.
Pe Rotten Tomatoes, sezonul are 60% din partea criticilor și 31% din partea publicului, pe baza evaluărilor disponibile. Diferența este relevantă pentru felul în care a fost primit acest capitol al antologiei, iar unele cronici au remarcat tocmai incoerența, lipsa dezvoltării personajelor și absența unor momente horror cu adevărat memorabile.
Personal, cred că „American Horror Story: 13” avea toate ingredientele pentru un sezon special. Avea distribuția, avea personajele, avea numărul simbolic, avea posibilitatea unui crossover memorabil și chiar o direcție tematică interesantă, pe care primele episoade păreau să o sugereze. Ceea ce nu a avut a fost o poveste suficient de solidă pentru a le lega pe toate.
Poate că trei ani de așteptare au ridicat prea mult ștacheta. Poate că Ryan Murphy a vrut să ofere fanilor atât de multe personaje îndrăgite încât a uitat să le dea și ceva consistent de făcut. Cert este că, în locul unui sezon care să rămână în memoria publicului, „13” lasă mai degrabă gustul unei reuniuni frumoase, dar fără prea mult conținut. Iar teoria mea despre AI? Aș fi preferat să fi fost adevărată. Ar fi fost, fără îndoială, o poveste mai interesantă decât cea pe care am primit-o.