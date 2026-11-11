BYD a prezentat încărcătorul de 1.000 kW care conectează singur mașina la priză. Brațul robotic elimină intervenția șoferului, iar bateria se poate încărca în doar câteva minute VIDEO

Potrivit Autoblog, tehnologia a fost demonstrată de producătorul chinez BYD în Emiratele Arabe Unite, în cadrul unui eveniment dedicat celor mai recente inovații ale companiei. Sistemul combină încărcarea de mare putere cu automatizarea și poate fi integrat într-o infrastructură energetică alimentată inclusiv de panouri solare și baterii de stocare. Demonstrația marchează un nou pas către eliminarea uneia dintre neplăcerile asociate utilizării automobilelor electrice: conectarea manuală la stațiile de încărcare.

Brațul robotic BYD conectează automat mașina la încărcător

Tehnologia prezentată de BYD utilizează un braț robotic montat lângă stația de încărcare, capabil să identifice poziția portului automobilului și să introducă automat conectorul.

În demonstrația realizată în Emiratele Arabe Unite, compania a folosit un SUV Yangwang U8, unul dintre modelele sale premium, pentru a prezenta funcționarea sistemului.

Brațul robotic se deplasează către automobil, deschide clapeta portului de încărcare și conectează cablul fără intervenția unei persoane. La finalul sesiunii, acesta poate deconecta conectorul și închide portul.

Potrivit informațiilor publicate de presa auto, operațiunea de conectare durează aproximativ 50 de secunde.

BYD a demonstrat și o funcție prin care un automobil compatibil poate parca automat în dreptul stației, pregătindu-se pentru încărcare.

Ideea este simplă: șoferul ajunge la stație, automobilul se poziționează corespunzător, iar sistemul robotic se ocupă de conectarea cablului.

O asemenea soluție ar putea fi deosebit de utilă pentru flotele de vehicule autonome, taxiurile robotizate și serviciile de transport care urmăresc reducerea intervenției umane.

Conceptul nu este complet nou. Anterior, Xiaomi a prezentat un sistem robotic asemănător, conceput să conecteze automat mașinile electrice la încărcătoare.

Diferența majoră în cazul BYD este integrarea automatizării cu o infrastructură de încărcare de ordinul megawaților.

Încărcare de 1.000 kW și baterii alimentate în aproximativ cinci minute

Stația robotică prezentată de BYD face parte din ecosistemul Flash Charging, dezvoltat pentru a reduce semnificativ timpul necesar alimentării automobilelor electrice.

Puterea demonstrată ajunge la 1.000 kW, echivalentul unui megawatt, depășind considerabil capacitatea multor stații rapide disponibile în prezent.

Prin comparație, numeroase încărcătoare rapide din Europa oferă puteri cuprinse între 150 și 350 kW.

BYD dezvoltă însă și echipamente capabile să atingă 1.500 kW, împreună cu baterii proiectate special pentru a suporta asemenea viteze de încărcare.

În martie 2026, compania a prezentat a doua generație a bateriei Blade, asociată cu promisiunea unei încărcări de la 10% la 70% în aproximativ cinci minute, în condiții ideale.

Pentru atingerea unui nivel de încărcare de 97%, timpul anunțat este de aproximativ nouă minute.

Așa cum Playtech a explicat anterior, BYD dezvoltă deja o rețea extinsă de încărcătoare cu puteri de până la 1.500 kW.

Totuși, performanțele nu sunt disponibile automat pentru orice automobil electric.

Viteza efectivă depinde de compatibilitatea vehiculului, arhitectura electrică, temperatura bateriei și capacitatea acesteia de a accepta o putere atât de mare.

Prin urmare, faptul că o stație poate furniza 1.000 kW nu înseamnă că orice mașină electrică se va încărca în cinci minute.

Stațiile folosesc energie solară și baterii de stocare

Un alt element important al sistemului BYD este integrarea încărcătoarelor într-o infrastructură energetică mai complexă.

Demonstrația din Emiratele Arabe Unite a inclus panouri fotovoltaice și sisteme de stocare a energiei, care pot contribui la alimentarea stației și la gestionarea vârfurilor de consum.

Această abordare este importantă deoarece încărcarea la puteri de ordinul megawaților poate solicita considerabil rețeaua electrică.

Utilizarea unor baterii staționare permite acumularea energiei și furnizarea acesteia într-un interval foarte scurt, atunci când un automobil începe încărcarea.

Sistemul poate reduce astfel presiunea instantanee asupra infrastructurii electrice, deși nu elimină necesitatea unor conexiuni de mare capacitate.

În paralel, BYD încearcă să extindă rapid disponibilitatea tehnologiei sale Flash Charging în afara Chinei.

BYD pregătește mii de încărcătoare ultrarapide în Europa

Producătorul chinez și-a anunțat intenția de a instala aproximativ 100 de încărcătoare Flash Charging în Europa până la sfârșitul anului 2026.

Pentru finalul lui 2027, obiectivul european este de aproximativ 3.000 de stații, în timp ce planurile internaționale vizează extinderea infrastructurii la câteva mii de locații.

Nu este însă confirmat că toate aceste stații vor fi echipate cu brațe robotice. Sistemul prezentat în Emiratele Arabe Unite reprezintă, deocamdată, o demonstrație tehnologică, iar BYD nu a comunicat un calendar clar pentru instalarea comercială pe scară largă a versiunii automatizate.

Competiția devine tot mai intensă și în această zonă. Recent, Chery a prezentat propriile tehnologii de încărcare ultrarapidă, capabile să livreze sute de kilometri de autonomie în câteva minute.

Pentru șoferii din România, asemenea sisteme rămân deocamdată o perspectivă de viitor, deoarece infrastructura locală nu este încă pregătită pentru implementarea pe scară largă a încărcătoarelor de un megawatt.

Totuși, demonstrația BYD arată direcția în care se îndreaptă industria: automobile electrice care se încarcă în câteva minute, stații capabile să gestioneze automat întregul proces și o experiență de alimentare care necesită tot mai puțină intervenție din partea șoferului.