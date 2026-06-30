Limbajul din 1959 care ține în viață bancomatele și cardurile. De ce COBOL valorează acum o avere
Când plătești cu cardul, scoți bani de la bancomat, verifici soldul într-o aplicație bancară sau primești o plată de la stat, ai tendința să te gândești la tehnologie modernă. Telefon, cloud, aplicație, notificări instant. În multe cazuri, însă, o parte importantă din infrastructura care face posibilă această experiență funcționează pe un limbaj de programare apărut în 1959: COBOL.
Numele vine de la Common Business-Oriented Language și spune exact de ce a fost creat. COBOL nu a fost construit pentru jocuri, rețele sociale sau site-uri spectaculoase. A fost făcut pentru operațiuni de business care trebuie executate corect de fiecare dată: salarii, facturi, conturi, rapoarte, transferuri, evidențe fiscale și registre financiare. La peste șase decenii de la apariție, limbajul rămâne atât de prezent în sistemele mari, încât băncile și instituțiile publice încă plătesc bine oamenii care știu să îl întrețină, scrie Reuters.
De ce un cod din 1959 încă este vital pentru bănci
COBOL a apărut într-o perioadă în care calculatoarele erau enorme, scumpe și folosite aproape exclusiv de companii, bănci sau administrații. Limbajul a fost conceput pentru a lucra cu volume foarte mari de date structurate și pentru a descrie reguli de business într-o formă mai ușor de urmărit decât limbajele de programare apropiate de hardware.
Această abordare s-a potrivit perfect pentru instituțiile financiare. O bancă nu are nevoie doar de o interfață modernă și de o aplicație care arată bine. Ea trebuie să poată procesa milioane de operațiuni fără să piardă niciun ban, fără să dubleze o plată și fără să încurce istoricul unui cont. COBOL a devenit, astfel, o piesă de bază în sistemele de mainframe folosite pentru conturi, carduri, împrumuturi, plăți recurente, extrase, transferuri și procese de verificare.
Estimarea de aproximativ 3 trilioane de dolari pe zi care trec prin sisteme COBOL este una veche, publicată de Reuters în 2017, nu un contor actualizat în timp real. Totuși, cifra arată amploarea fenomenului. Nu fiecare tranzacție din lume este procesată prin COBOL, dar o parte semnificativă din infrastructura financiară globală încă depinde de aplicații construite în urmă cu decenii.
Aplicația bancară din telefon poate fi scrisă astăzi în Java, Kotlin, Swift sau JavaScript. Ea poate avea autentificare biometrică, notificări instant și un design minimalist. Dar, în spate, aplicația poate trimite cererea către un sistem mai vechi, care lucrează pe un mainframe și folosește reguli de business scrise în COBOL. Fața serviciului se schimbă rapid. Nucleul financiar se schimbă lent, pentru că orice eroare poate avea consecințe costisitoare.
De ce băncile nu pot înlocui pur și simplu COBOL
Din exterior, soluția pare simplă: rescrii codul vechi într-un limbaj modern, muți datele în cloud și închizi serverele vechi. În practică, un asemenea proiect poate fi unul dintre cele mai riscante lucruri pe care le poate face o bancă sau o instituție publică.
Problema nu este doar codul. În zeci de ani, aplicațiile COBOL au acumulat reguli specifice, excepții, modificări cerute de legislație, fuziuni între bănci, produse dispărute, proceduri contabile și corecții făcute după incidente reale. Unele dintre aceste reguli sunt documentate. Altele există doar în cod, în anumite condiții obscure pe care nimeni nu le-a mai analizat complet de ani de zile.
A înlocui un sistem de acest tip seamănă mai mult cu mutarea fundației unei clădiri în timp ce oamenii locuiesc încă în ea. Soldurile trebuie să rămână corecte. Plățile trebuie să ajungă la timp. Extrasul de cont trebuie să fie exact. Autoritățile de reglementare trebuie să poată verifica traseul operațiunilor. Iar clientul nu ar trebui să afle că s-a făcut migrarea printr-un transfer dispărut sau o plată blocată.
De aceea, multe organizații nu renunță complet la COBOL. Preferă să construiască sisteme moderne în jurul infrastructurii vechi. Aplicațiile mobile comunică prin servicii intermediare cu mainframe-urile, iar vechiul cod continuă să proceseze operațiunile esențiale. Este mai puțin spectaculos decât promisiunea unei revoluții tehnologice, dar mult mai sigur.
Criza reală este lipsa oamenilor care înțeleg sistemele vechi
Cel mai mare risc nu este neapărat faptul că limbajul are 67 de ani. COBOL funcționează în continuare, iar mainframe-urile sunt construite tocmai pentru stabilitate și volume uriașe de date. Problema este că specialiștii care știu să lucreze cu aceste sisteme se pensionează, iar generațiile noi de programatori aleg mai des tehnologii precum Python, JavaScript, Java sau AI.
A învăța sintaxa COBOL nu este imposibil. Mult mai greu este să înțelegi un sistem bancar vechi de 30 sau 40 de ani, cu toate procesele sale ascunse. Trebuie să știi de ce un anumit job rulează într-o anumită ordine, ce înseamnă câmpurile dintr-un fișier istoric și ce efect poate avea o modificare minoră într-un modul care atinge sute de mii de conturi.
Aici apare valoarea uriașă a specialiștilor COBOL. Ei nu sunt plătiți doar pentru că știu un limbaj rar. Sunt plătiți pentru că pot modifica o infrastructură critică fără să provoace un dezastru. În trecut, programatorii cu experiență puteau cere peste 100 de dolari pe oră pentru intervenții urgente, documentare sau reparații în sisteme financiare.
Inteligența artificială schimbă deja această piață. IBM, Anthropic și alte companii promovează instrumente capabile să explice cod vechi, să genereze teste, să identifice dependențe și să ajute la transformarea treptată a aplicațiilor COBOL. Dar AI nu poate apăsa pur și simplu pe un buton și să mute fără risc zeci de ani de logică financiară într-un sistem nou.
COBOL nu este o relicvă inutilă. Este un exemplu perfect al felului în care tehnologia veche poate rămâne esențială atunci când a fost construită pentru o problemă care nu a dispărut niciodată: păstrarea corectă a banilor, evidențelor și tranzacțiilor. În spatele unui simplu tap cu cardul se poate afla, încă, o bucată de istorie care rulează fără pauză.