Limbajul din 1959 care ține în viață bancomatele și cardurile. De ce COBOL valorează acum o avere

De ce un cod din 1959 încă este vital pentru bănci

COBOL a apărut într-o perioadă în care calculatoarele erau enorme, scumpe și folosite aproape exclusiv de companii, bănci sau administrații. Limbajul a fost conceput pentru a lucra cu volume foarte mari de date structurate și pentru a descrie reguli de business într-o formă mai ușor de urmărit decât limbajele de programare apropiate de hardware.

Această abordare s-a potrivit perfect pentru instituțiile financiare. O bancă nu are nevoie doar de o interfață modernă și de o aplicație care arată bine. Ea trebuie să poată procesa milioane de operațiuni fără să piardă niciun ban, fără să dubleze o plată și fără să încurce istoricul unui cont. COBOL a devenit, astfel, o piesă de bază în sistemele de mainframe folosite pentru conturi, carduri, împrumuturi, plăți recurente, extrase, transferuri și procese de verificare.

Estimarea de aproximativ 3 trilioane de dolari pe zi care trec prin sisteme COBOL este una veche, publicată de Reuters în 2017, nu un contor actualizat în timp real. Totuși, cifra arată amploarea fenomenului. Nu fiecare tranzacție din lume este procesată prin COBOL, dar o parte semnificativă din infrastructura financiară globală încă depinde de aplicații construite în urmă cu decenii.

Aplicația bancară din telefon poate fi scrisă astăzi în Java, Kotlin, Swift sau JavaScript. Ea poate avea autentificare biometrică, notificări instant și un design minimalist. Dar, în spate, aplicația poate trimite cererea către un sistem mai vechi, care lucrează pe un mainframe și folosește reguli de business scrise în COBOL. Fața serviciului se schimbă rapid. Nucleul financiar se schimbă lent, pentru că orice eroare poate avea consecințe costisitoare.

De ce băncile nu pot înlocui pur și simplu COBOL

Din exterior, soluția pare simplă: rescrii codul vechi într-un limbaj modern, muți datele în cloud și închizi serverele vechi. În practică, un asemenea proiect poate fi unul dintre cele mai riscante lucruri pe care le poate face o bancă sau o instituție publică.

Problema nu este doar codul. În zeci de ani, aplicațiile COBOL au acumulat reguli specifice, excepții, modificări cerute de legislație, fuziuni între bănci, produse dispărute, proceduri contabile și corecții făcute după incidente reale. Unele dintre aceste reguli sunt documentate. Altele există doar în cod, în anumite condiții obscure pe care nimeni nu le-a mai analizat complet de ani de zile.

A înlocui un sistem de acest tip seamănă mai mult cu mutarea fundației unei clădiri în timp ce oamenii locuiesc încă în ea. Soldurile trebuie să rămână corecte. Plățile trebuie să ajungă la timp. Extrasul de cont trebuie să fie exact. Autoritățile de reglementare trebuie să poată verifica traseul operațiunilor. Iar clientul nu ar trebui să afle că s-a făcut migrarea printr-un transfer dispărut sau o plată blocată.