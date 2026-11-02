Cum verifici cât de uzată este bateria laptopului, fără programe suplimentare
Bateria unui laptop își pierde treptat din capacitate pe măsură ce este folosită. După câțiva ani, autonomia poate deveni vizibil mai mică, chiar dacă dispozitivul este încărcat complet. Înainte de a cumpăra o baterie nouă sau de a duce laptopul în service, poate fi verificată starea acumulatorului cu ajutorul unei funcții deja incluse în Windows.
Sistemul de operare poate genera un raport care arată capacitatea inițială a bateriei, capacitatea maximă pe care o mai poate atinge și istoricul utilizării. Procedura nu necesită instalarea unor aplicații suplimentare și durează doar câteva minute.
Cum generezi raportul bateriei în Windows
Windows 10 și Windows 11 includ comanda powercfg /batteryreport, care creează un raport în format HTML. Acesta poate fi deschis cu orice browser și conține informații despre bateria instalată în laptop.
Pentru a genera raportul, trebuie deschis meniul Start și căutat „Command Prompt” sau „Linie de comandă”. Aplicația se pornește cu drepturi de administrator, folosind opțiunea „Run as administrator”. În fereastra care apare, se introduce comanda: powercfg /batteryreport
După apăsarea tastei Enter, Windows generează fișierul și afișează locația în care a fost salvat. În mod obișnuit, acesta se găsește în folderul utilizatorului, cu numele battery-report.html. Fișierul poate fi deschis prin dublu clic, iar informațiile vor apărea într-o pagină web.
Comanda este documentată de Microsoft și face parte din instrumentele de diagnosticare incluse în Windows.
Cum afli câtă capacitate a pierdut bateria
Cea mai importantă secțiune din raport este „Installed batteries”. Aici apar două valori care trebuie comparate: „Design Capacity” și „Full Charge Capacity”.
„Design Capacity” reprezintă capacitatea pentru care bateria a fost proiectată atunci când era nouă. „Full Charge Capacity” indică nivelul maxim de energie pe care acumulatorul îl mai poate stoca în prezent, atunci când este încărcat complet.
De exemplu, dacă bateria avea inițial o capacitate de 50.000 mWh, iar raportul indică acum 40.000 mWh, înseamnă că mai păstrează aproximativ 80% din capacitatea inițială. Calculul se face împărțind valoarea „Full Charge Capacity” la „Design Capacity” și înmulțind rezultatul cu 100.
Cu cât procentul este mai mic, cu atât bateria a pierdut mai mult din capacitatea de stocare. Valorile pot varia în funcție de model, vechime și condițiile de utilizare, așa că procentul trebuie interpretat împreună cu autonomia observată în activitatea de zi cu zi. Microsoft explică diferența dintre capacitatea proiectată și cea disponibilă în prezent în documentația tehnică Windows.
Ce alte informații găsești în raportul Windows
Raportul nu se limitează la capacitatea bateriei. Secțiunea „Recent usage” prezintă activitatea recentă a laptopului, inclusiv perioadele în care a funcționat pe baterie sau a fost conectat la încărcător. Poate fi utilă pentru a observa când a început să scadă nivelul de încărcare și cât de repede s-a consumat energia.
În „Battery usage” sunt afișate informații despre consumul bateriei în anumite intervale. Secțiunea „Battery capacity history” este deosebit de utilă pentru laptopurile folosite de mai mult timp, deoarece arată cum a evoluat capacitatea maximă de-a lungul perioadelor înregistrate.
Există și „Battery life estimates”, unde Windows prezintă estimări privind autonomia. Acestea pot fi comparate cu experiența reală, însă nu reprezintă o garanție a timpului de funcționare. Consumul depinde și de luminozitatea ecranului, aplicațiile deschise, conexiunile wireless și sarcinile efectuate pe laptop.
Când ar trebui să iei în calcul schimbarea bateriei
O capacitate maximă mult mai mică decât cea inițială, însoțită de o autonomie redusă, poate indica faptul că bateria se apropie de momentul înlocuirii. Dacă laptopul se închide brusc, procentul de încărcare scade neobișnuit de repede sau acumulatorul nu mai funcționează normal, raportul poate oferi informații utile înainte de o verificare în service.
Totuși, capacitatea raportată nu este singurul criteriu. Contează și comportamentul laptopului, iar o baterie care se descarcă repede poate avea și alte probleme asociate consumului de energie. Dacă acumulatorul prezintă umflături sau carcasa laptopului începe să se deformeze, dispozitivul trebuie oprit din utilizare și verificat de un specialist. Microsoft avertizează că umflarea bateriei poate reprezenta un risc și recomandă oprirea folosirii echipamentului în această situație.