Cum verifici cât de uzată este bateria laptopului, fără programe suplimentare

Cum generezi raportul bateriei în Windows

Windows 10 și Windows 11 includ comanda powercfg /batteryreport, care creează un raport în format HTML. Acesta poate fi deschis cu orice browser și conține informații despre bateria instalată în laptop.

Pentru a genera raportul, trebuie deschis meniul Start și căutat „Command Prompt” sau „Linie de comandă”. Aplicația se pornește cu drepturi de administrator, folosind opțiunea „Run as administrator”. În fereastra care apare, se introduce comanda: powercfg /batteryreport

După apăsarea tastei Enter, Windows generează fișierul și afișează locația în care a fost salvat. În mod obișnuit, acesta se găsește în folderul utilizatorului, cu numele battery-report.html. Fișierul poate fi deschis prin dublu clic, iar informațiile vor apărea într-o pagină web.

Comanda este documentată de Microsoft și face parte din instrumentele de diagnosticare incluse în Windows.

Cum afli câtă capacitate a pierdut bateria

Cea mai importantă secțiune din raport este „Installed batteries”. Aici apar două valori care trebuie comparate: „Design Capacity” și „Full Charge Capacity”.

„Design Capacity” reprezintă capacitatea pentru care bateria a fost proiectată atunci când era nouă. „Full Charge Capacity” indică nivelul maxim de energie pe care acumulatorul îl mai poate stoca în prezent, atunci când este încărcat complet.

De exemplu, dacă bateria avea inițial o capacitate de 50.000 mWh, iar raportul indică acum 40.000 mWh, înseamnă că mai păstrează aproximativ 80% din capacitatea inițială. Calculul se face împărțind valoarea „Full Charge Capacity” la „Design Capacity” și înmulțind rezultatul cu 100.