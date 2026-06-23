La ce vârstă se pensionează militarii în România vs cei din statele NATO. Diferențe majore între sistemele de pensii. Cum le sunt calculate pensiile

Vârsta de pensionare diferă în funcție de țară și gradul militar

În Albania, vârsta de pensionare este stabilită în funcție de gradul militar. Subofițerii se pot pensiona la 57 de ani, în timp ce generalii-locotenenți ajung la limita de vârstă la 65 de ani. Pentru trecerea în rezervă este necesară o vechime minimă de 15 ani.

Belgia aplică o vârstă standard de pensionare de 56 de ani pentru majoritatea militarilor, însă aceasta crește pentru gradele superioare. În Bulgaria, militarii se pot retrage începând cu vârsta de 53 de ani, iar pentru anumite categorii speciale, precum piloții sau parașutiștii, limita poate coborî până la 43 de ani.

În Franța, ofițerii pot trece în rezervă de la 43 de ani dacă îndeplinesc condițiile de vechime, în timp ce Germania prevede, în general, pensionarea în jurul vârstei de 55 de ani.

În alte state, precum Canada, Marea Britanie, Polonia sau Ungaria, vârsta standard de pensionare este apropiată de cea din sistemul civil și ajunge la 65 de ani.

Cum sunt calculate pensiile militare

Metodele de calcul diferă considerabil. În Belgia, pensia este stabilită pe baza mediei salariilor din ultimii zece ani de activitate și include anumite indemnizații specifice funcției militare.

În Franța, cuantumul pensiei este raportat la solda brută din ultimele șase luni de activitate, iar valoarea este actualizată anual în funcție de inflație.

Germania utilizează o formulă bazată pe veniturile cele mai mari obținute înainte de pensionare, iar procentul poate ajunge la peste 70% din salariu, în funcție de vechime.