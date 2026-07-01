Militarii care nu mai au dreptul să fie avansaţi în grad. Greşelile care îi costă bani pe cei angajaţi în Armată

Practic, dacă un militar face declarații publice ori publică texte considerate de autorități ca afectând imaginea Armatei, acest lucru poate avea consecințe directe asupra evoluției sale în carieră.

Deși ordinul nu stabilește exemple concrete de astfel de situații, noul mecanism de verificare arată că Ministerul Apărării va analiza inclusiv materialele apărute în presa din România și din străinătate.

Cine verifică activitatea militarilor

Pentru aplicarea noilor reguli, Ordinul nr. 117/2026 introduce și o procedură de verificare. Astfel, Direcția informare și relații publice din cadrul Ministerului Apărării pune la dispoziția structurilor competente articole și materiale identificate în mass-media internă și internațională care fac referire la pozițiile publice exprimate de cadrul militar în legătură cu Armata României.

Aceste informații vor putea fi analizate atunci când se decide dacă persoana respectivă îndeplinește condițiile pentru acordarea unui grad superior.

Alte situații în care avansarea este interzisă

Noul ordin stabilește o listă mai clară și mai strictă a cazurilor în care înaintarea în grad nu mai este posibilă. Astfel, nu pot beneficia de acordarea sau avansarea în grad cadrele militare care au fost trecute în rezervă ori în retragere în anumite condiții prevăzute de Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare.

De asemenea, sunt excluse persoanele condamnate definitiv pentru infracțiuni după trecerea în rezervă sau cele care au săvârșit fapte care au adus atingere demnității, prestigiului și normelor de comportare specifice profesiei militare.

Interdicția se aplică și militarilor cărora li s-a aplicat pedeapsa complementară a degradării militare, precum și celor despre care s-a stabilit definitiv, potrivit legii, că au avut calitatea de lucrători sau colaboratori ai fostei Securități.