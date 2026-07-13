Surpriză într-un test de siguranță. Tesla Model Y a învins mașini cu zeci de butoane fizice la capitolul ușurință în utilizare
Ecranele tactile din automobile sunt adesea criticate pentru că îi pot distrage pe șoferi, însă un nou test realizat în Suedia arată că numărul mare de butoane fizice nu garantează neapărat o utilizare mai rapidă sau mai sigură. Mai mult, Tesla Model Y, un model care mută aproape toate comenzile pe ecranul central, s-a descurcat mai bine decât mai multe automobile dotate cu zeci de butoane clasice.
Concluzia vine în urma unei analize realizate de publicația suedeză Vi Bilägare, care a comparat timpul necesar pentru efectuarea unor operațiuni obișnuite în mai multe modele de automobile. Rezultatele sugerează că modul în care este proiectată interfața contează mai mult decât alegerea dintre ecran tactil și butoane fizice, scrie Autoblog.
Șoferii au avut nevoie de mai mult timp pentru a finaliza aceleași sarcini
Testul a urmărit cât de departe parcurge fiecare automobil în timp ce șoferul execută mai multe comenzi uzuale, fără a opri vehiculul.
Participanții au trebuit să pornească încălzirea în scaune, să mărească temperatura din habitaclu cu două grade și să activeze dezaburirea, să pornească radioul și să schimbe postul, să reseteze kilometrajul parțial și să reducă luminozitatea instrumentarului de bord, oprind în același timp ecranul central.
Comparativ cu un test similar realizat în 2022, automobilele evaluate în 2026 au avut nevoie, în medie, de mai mult timp pentru a finaliza aceste operațiuni. La viteza de test, de aproximativ 110 km/oră, diferența a fost de circa două secunde, suficient pentru ca mașina să parcurgă zeci de metri suplimentari.
Tesla Model Y, printre cele mai bune rezultate
Deși Tesla este adesea criticată pentru eliminarea majorității comenzilor fizice, Model Y s-a numărat printre cele mai rapide automobile din test.
Modelul electric a avut nevoie de doar 608 metri pentru ca șoferii să finalizeze toate sarcinile, fiind depășit doar de Volvo XC60, cu 485 de metri, și Škoda Kodiaq, cu 542 de metri.
Rezultatul este cu atât mai surprinzător cu cât schimbarea treptelor de viteză și numeroase alte funcții sunt controlate exclusiv prin intermediul ecranului tactil.
Mașina cu aproape 50 de butoane a obținut cel mai slab rezultat
La polul opus s-a aflat Mazda CX-60, care dispune de aproximativ 50 de butoane fizice, alături de celebrul control rotativ utilizat de marcă pentru sistemul multimedia.
În ciuda acestui număr mare de comenzi dedicate, modelul japonez a înregistrat cel mai slab rezultat din test, șoferii având nevoie să parcurgă 1.137 de metri înainte de a finaliza toate operațiunile.
În clasamentul automobilelor mai puțin intuitive s-au regăsit și Mercedes-Benz CLA, Toyota Corolla Cross, Volvo V60 (2016), BYD Seal U, Nissan Qashqai, Kia EV3 și Citroën C3 Aircross.
Designul interfeței pare mai important decât numărul de butoane
Concluzia cercetătorilor este că simpla existență a butoanelor fizice nu garantează o utilizare mai rapidă și nici un nivel mai redus de distragere a atenției.
Elemente precum organizarea meniurilor, poziționarea comenzilor, viteza de răspuns a software-ului și ergonomia generală par să influențeze mult mai mult experiența șoferului.
Totuși, studiul oferă și un reper interesant. Ca termen de comparație a fost folosit un Volvo V70 fabricat în 2005, un model fără ecrane tactile moderne. Acesta a rămas cel mai eficient dintre toate vehiculele analizate, șoferii reușind să finalizeze aceleași operațiuni după doar 306 metri.