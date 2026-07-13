Surpriză într-un test de siguranță. Tesla Model Y a învins mașini cu zeci de butoane fizice la capitolul ușurință în utilizare

Șoferii au avut nevoie de mai mult timp pentru a finaliza aceleași sarcini

Testul a urmărit cât de departe parcurge fiecare automobil în timp ce șoferul execută mai multe comenzi uzuale, fără a opri vehiculul.

Participanții au trebuit să pornească încălzirea în scaune, să mărească temperatura din habitaclu cu două grade și să activeze dezaburirea, să pornească radioul și să schimbe postul, să reseteze kilometrajul parțial și să reducă luminozitatea instrumentarului de bord, oprind în același timp ecranul central.

Comparativ cu un test similar realizat în 2022, automobilele evaluate în 2026 au avut nevoie, în medie, de mai mult timp pentru a finaliza aceste operațiuni. La viteza de test, de aproximativ 110 km/oră, diferența a fost de circa două secunde, suficient pentru ca mașina să parcurgă zeci de metri suplimentari.

Tesla Model Y, printre cele mai bune rezultate

Deși Tesla este adesea criticată pentru eliminarea majorității comenzilor fizice, Model Y s-a numărat printre cele mai rapide automobile din test.

Modelul electric a avut nevoie de doar 608 metri pentru ca șoferii să finalizeze toate sarcinile, fiind depășit doar de Volvo XC60, cu 485 de metri, și Škoda Kodiaq, cu 542 de metri.

Rezultatul este cu atât mai surprinzător cu cât schimbarea treptelor de viteză și numeroase alte funcții sunt controlate exclusiv prin intermediul ecranului tactil.

Mașina cu aproape 50 de butoane a obținut cel mai slab rezultat

La polul opus s-a aflat Mazda CX-60, care dispune de aproximativ 50 de butoane fizice, alături de celebrul control rotativ utilizat de marcă pentru sistemul multimedia.