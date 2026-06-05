Kia EV3 bate Renault, BYD și Ford într-un test german: SUV-ul electric de 36.000 de euro care poate prinde bine și în România
Kia EV3 începe să confirme în Europa că nu este doar încă un SUV electric compact aruncat într-o piață aglomerată, ci un model care pare să fi găsit o formulă foarte eficientă între autonomie, preț, confort și tehnologie. După ce a intrat la vânzare pe piețele europene la final de 2024, modelul coreean a devenit rapid una dintre cele mai populare electrice din segment, iar acum primește și o validare importantă într-un test comparativ german.
Publicația Auto Zeitung a plasat Kia EV3 pe primul loc într-un test dedicat crossoverelor electrice, unde a concurat cu Renault 4 E-Tech, BYD Atto 2, Suzuki e-Vitara și Ford Puma Gen-E. Pentru o piață precum Germania, unde standardele de evaluare auto sunt foarte stricte, rezultatul contează mai mult decât un simplu premiu de marketing. EV3 a câștigat toate categoriile analizate și a obținut cel mai mare punctaj total, 3.039 de puncte, în fața Renault 4, cu 2.936 de puncte, și BYD Atto 2, cu 2.928 de puncte.
De ce a câștigat Kia EV3 testul german
Auto Zeitung a evaluat mașinile după cinci criterii mari: spațiu, practicitate și calitate, confort la rulare, tren de rulare, comportament dinamic și eficiență a costurilor. Kia EV3 a ieșit pe primul loc la fiecare dintre aceste capitole, ceea ce sugerează că modelul nu impresionează printr-un singur argument, ci prin echilibrul general.
În testele reale ale publicației germane, EV3 a obținut o autonomie de 335 km, cea mai bună dintre mașinile evaluate. Este o cifră mai importantă decât autonomia maximă oficială, pentru că reflectă mai bine utilizarea de zi cu zi. Kia promovează în Europa o autonomie de până la 375 de mile, adică aproximativ 604 km, în funcție de versiune și metodologie, dar în practică valorile reale sunt influențate de temperatură, stil de condus, viteză și tipul drumului.
Publicația a lăudat scaunele confortabile, ținuta de drum echilibrată și motorul electric de 150 kW, echivalentul a aproximativ 204 CP. Pentru un SUV compact electric, această putere este suficientă pentru un condus relaxat, inclusiv în afara orașului, fără să transforme mașina într-un model sportiv inutil de scump.
Un alt punct remarcat a fost suspensia bine reglată. Auto Zeitung a apreciat modul în care ingineria coreeană, bazată pe platforma E-GMP a grupului Hyundai-Kia, reușește să absoarbă eficient drumurile germane mai dure, păstrând confortul pe distanțe lungi. Este un detaliu relevant și pentru România, unde o electrică prea rigidă poate deveni rapid obositoare pe drumuri denivelate, rosturi, gropi și asfalt peticit.
De ce EV3 poate fi o alegere interesantă pentru România
Prețul de pornire al Kia EV3 în Europa este de aproximativ 36.000 de euro, ceea ce nu îl face o mașină ieftină în sens absolut, dar îl plasează într-o zonă competitivă pentru un SUV electric modern. Într-o piață în care multe modele electrice compacte trec rapid de 40.000 de euro cu dotări decente, EV3 încearcă să ofere o combinație mai realistă pentru familii, navetiști și șoferi care vor o electrică de utilizare zilnică, nu doar un gadget scump.
În primul an, EV3 a devenit al treilea cel mai vândut vehicul electric din Marea Britanie, după Tesla Model Y și Tesla Model 3, iar în Europa a ajuns pe locul 10. Aceste rezultate arată că modelul a prins la public, mai ales în țările unde cumpărătorii analizează atent costul total de utilizare, autonomia și garanția.
Pentru România, argumentele sunt destul de clare. EV3 are dimensiuni potrivite pentru oraș, dar rămâne suficient de practic pentru drumuri lungi. Dacă autonomia reală se apropie de 300-350 km în utilizare mixtă, mașina poate acoperi fără emoții naveta zilnică, drumurile de weekend și multe trasee interurbane. Pentru cei care încarcă acasă, costurile de utilizare pot deveni mult mai atractive decât la un SUV pe benzină sau diesel.
Conectivitatea prin Kia Connect, interiorul practic și tehnologiile preluate conceptual din modele mai mari precum EV9 ajută EV3 să pară mai matur decât sugerează dimensiunile sale. Este o mașină care nu încearcă să câștige doar prin ecran mare sau design futurist, ci printr-o sumă de detalii utile: spațiu, confort, eficiență, garanție și autonomie decentă.
Ce urmează pentru Kia EV3 pe piața globală
După succesul din Europa, Kia pregătește lansarea EV3 și în SUA, spre finalul lui 2026. Acolo, modelul va fi disponibil în cinci versiuni: Light, Wind, Land, GT-Line și GT. Varianta de bază Light va folosi o baterie de 58,3 kWh și un motor electric montat pe puntea față, cu autonomie estimată de până la 220 de mile, adică aproximativ 354 km.
Versiunile mai scumpe vor primi o baterie mai mare, de 81,4 kWh, cu autonomie estimată de până la 320 de mile, echivalentul a aproximativ 515 km. Tracțiunea integrală va fi opțională pe versiunile Wind și Land și standard pe GT-Line și GT. Deși aceste detalii sunt pentru piața americană, ele arată direcția în care Kia dezvoltă modelul: o gamă suficient de largă pentru clienți diferiți, de la cei care caută preț minim până la cei care vor performanță și dotări mai bogate.
Încărcarea rapidă se face pe o arhitectură de 400V. Varianta cu bateria de 58,3 kWh poate încărca de la 10% la 80% în aproximativ 29 de minute, iar bateria mai mare de 81,4 kWh are nevoie de aproximativ 31 de minute. Nu sunt cifre record în industria electrică, dar sunt suficient de bune pentru segment și pentru utilizarea obișnuită.
În SUA, EV3 este așteptat la un preț de aproximativ 35.000 de dolari sau mai puțin, adică în jur de 30.000 de euro. În Europa, taxele, TVA-ul și structura pieței schimbă complet calculele, dar poziționarea generală rămâne aceeași: Kia vrea să atingă zona în care SUV-urile electrice devin cumpărături raționale, nu doar alegeri de imagine.
În final, victoria din testul Auto Zeitung confirmă că Kia EV3 este unul dintre cele mai echilibrate SUV-uri electrice compacte ale momentului. Nu este cel mai spectaculos model din industrie, dar tocmai asta îl poate face periculos pentru rivali. O electrică bună pentru viața de zi cu zi, cu autonomie decentă, interior practic și preț relativ accesibil, poate conta mai mult decât promisiunile extravagante. Pentru România, unde cumpărătorii sunt atenți la valoare, garanție și costuri reale, EV3 are toate șansele să fie una dintre cele mai interesante opțiuni electrice din segment.