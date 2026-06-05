Kia EV3 bate Renault, BYD și Ford într-un test german: SUV-ul electric de 36.000 de euro care poate prinde bine și în România

De ce a câștigat Kia EV3 testul german

Auto Zeitung a evaluat mașinile după cinci criterii mari: spațiu, practicitate și calitate, confort la rulare, tren de rulare, comportament dinamic și eficiență a costurilor. Kia EV3 a ieșit pe primul loc la fiecare dintre aceste capitole, ceea ce sugerează că modelul nu impresionează printr-un singur argument, ci prin echilibrul general.

În testele reale ale publicației germane, EV3 a obținut o autonomie de 335 km, cea mai bună dintre mașinile evaluate. Este o cifră mai importantă decât autonomia maximă oficială, pentru că reflectă mai bine utilizarea de zi cu zi. Kia promovează în Europa o autonomie de până la 375 de mile, adică aproximativ 604 km, în funcție de versiune și metodologie, dar în practică valorile reale sunt influențate de temperatură, stil de condus, viteză și tipul drumului.

Publicația a lăudat scaunele confortabile, ținuta de drum echilibrată și motorul electric de 150 kW, echivalentul a aproximativ 204 CP. Pentru un SUV compact electric, această putere este suficientă pentru un condus relaxat, inclusiv în afara orașului, fără să transforme mașina într-un model sportiv inutil de scump.

Un alt punct remarcat a fost suspensia bine reglată. Auto Zeitung a apreciat modul în care ingineria coreeană, bazată pe platforma E-GMP a grupului Hyundai-Kia, reușește să absoarbă eficient drumurile germane mai dure, păstrând confortul pe distanțe lungi. Este un detaliu relevant și pentru România, unde o electrică prea rigidă poate deveni rapid obositoare pe drumuri denivelate, rosturi, gropi și asfalt peticit.

De ce EV3 poate fi o alegere interesantă pentru România

Prețul de pornire al Kia EV3 în Europa este de aproximativ 36.000 de euro, ceea ce nu îl face o mașină ieftină în sens absolut, dar îl plasează într-o zonă competitivă pentru un SUV electric modern. Într-o piață în care multe modele electrice compacte trec rapid de 40.000 de euro cu dotări decente, EV3 încearcă să ofere o combinație mai realistă pentru familii, navetiști și șoferi care vor o electrică de utilizare zilnică, nu doar un gadget scump.

În primul an, EV3 a devenit al treilea cel mai vândut vehicul electric din Marea Britanie, după Tesla Model Y și Tesla Model 3, iar în Europa a ajuns pe locul 10. Aceste rezultate arată că modelul a prins la public, mai ales în țările unde cumpărătorii analizează atent costul total de utilizare, autonomia și garanția.

Pentru România, argumentele sunt destul de clare. EV3 are dimensiuni potrivite pentru oraș, dar rămâne suficient de practic pentru drumuri lungi. Dacă autonomia reală se apropie de 300-350 km în utilizare mixtă, mașina poate acoperi fără emoții naveta zilnică, drumurile de weekend și multe trasee interurbane. Pentru cei care încarcă acasă, costurile de utilizare pot deveni mult mai atractive decât la un SUV pe benzină sau diesel.