Kia EV2 dă peste cap piața electricelor de oraș: autonomia reală care pune rivalii în dificultate
Kia EV2, cel mai compact model electric al mărcii sud-coreene, vine cu un rezultat care poate schimba percepția despre mașinile electrice mici. Într-un segment în care autonomia este, de obicei, principala teamă a cumpărătorilor, modelul produs în Europa a reușit să depășească valoarea oficială în condiții reale de testare.
În cadrul testului de vară organizat de NAF în Norvegia, Kia EV2 Standard Range, echipată cu bateria de 42,2 kWh, a parcurs 325 de kilometri. Cifra este cu 17 kilometri peste valoarea WLTP combinată de 308 kilometri comunicată pentru versiunea testată, ceea ce înseamnă că mașina a atins peste 105% din autonomia oficială. Pentru o electrică mică, gândită mai ales pentru oraș și drumuri de zi cu zi, rezultatul este important.
O electrică mică, dar cu eficiență mare
Kia EV2 a demonstrat în testul norvegian că nu ai nevoie neapărat de o baterie uriașă pentru a obține o autonomie convingătoare. Consumul mediu raportat în test a fost de 12,4 kWh/100 km, o valoare foarte bună pentru o mașină electrică de serie din segmentul compact și urban.
Testul a fost desfășurat în condiții favorabile, dar reale: drumuri uscate și temperaturi între 12 și 18 grade Celsius. Nu vorbim despre un scenariu extrem de laborator, ci despre o rulare care se apropie mai mult de utilizarea normală a unei mașini electrice în sezonul cald.
Rezultatul este cu atât mai interesant cu cât EV2 Standard Range folosește bateria mai mică. Asta o face relevantă pentru cumpărătorii care vor o electrică accesibilă, nu neapărat versiunea de top. În multe cazuri, modelele de bază sunt privite cu suspiciune tocmai din cauza autonomiei limitate, dar Kia pare să fi găsit un echilibru bun între baterie, consum și eficiență.
Versiunea EV2 GT-Line cu autonomie extinsă, aflată în fază de prototip, a mers și mai departe. Cu bateria de 61 kWh și jante de 19 inch, aceasta a atins 428 de kilometri în același tip de test, peste ținta WLTP de 418 kilometri menționată pentru prototipul respectiv. Astfel, EV2 nu se limitează la rolul de mașină urbană modestă, ci intră într-o zonă în care poate acoperi și drumuri mai lungi fără anxietatea clasică de autonomie.
De ce contează rezultatul pentru piața din Europa
Piața europeană are nevoie de electrice mai mici, mai eficiente și mai accesibile. Mulți cumpărători nu caută SUV-uri electrice mari, scumpe și grele, ci o mașină practică pentru oraș, navetă și drumuri ocazionale în afara localității. Kia EV2 intră exact în această categorie, dar încearcă să elimine principalul compromis: autonomia.
Modelul este construit în Slovacia, la uzina Kia AutoLand din Žilina, ceea ce îl face un produs gândit direct pentru Europa. Dimensiunile compacte, arhitectura electrică de 400V și opțiunile de baterie îl poziționează ca rival pentru modele precum Renault 5 E-Tech, Citroën ë-C3, Fiat Grande Panda Electric sau viitoarele electrice urbane ale grupurilor europene.
La încărcare, EV2 promite valori competitive pentru clasa sa. În condiții optime, încărcarea rapidă DC de la 10% la 80% durează aproximativ 29 de minute pentru versiunea Standard Range și în jur de 30 de minute pentru modelul cu autonomie extinsă. În plus, EV2 acceptă încărcare AC de 11 kW și 22 kW, un detaliu important pentru utilizatorii care încarcă des la stații urbane, la birou sau în parcări publice.
Prin Kia Charge, clienții pot avea acces la o rețea extinsă de puncte de încărcare în Europa. Pentru o mașină de oraș, acest lucru contează mult, pentru că diferența dintre o electrică ușor de folosit și una frustrantă nu ține doar de autonomie, ci și de cât de simplu este să o încarci în viața reală.
Kia EV2 poate deveni una dintre cele mai interesante electrice mici
Rezultatul obținut în testul NAF nu transformă automat Kia EV2 în cea mai bună electrică mică pentru toată lumea, dar îi oferă un argument puternic. Într-un segment în care prețul, autonomia și încărcarea decid totul, faptul că versiunea cu bateria mică poate depăși autonomia oficială este o veste excelentă pentru cumpărători.
Kia pare să fi înțeles că electricele de oraș nu trebuie să fie doar ieftine, ci și suficient de credibile pentru drumuri reale. Dacă o mașină mică poate trece de 300 de kilometri în condiții normale, atunci devine mult mai ușor de acceptat ca unic automobil al unei familii sau ca mașină principală pentru navetă.
EV2 nu impresionează prin dimensiuni uriașe sau prin promisiuni futuriste, ci prin eficiență. Iar într-o piață în care mulți producători încă se luptă să ofere autonomie bună la preț rezonabil, acesta poate fi exact detaliul care face diferența.
Pentru Kia, EV2 este mai mult decât un model electric de intrare în gamă. Este o demonstrație că mașina electrică mică poate fi practică, eficientă și suficient de autonomă pentru Europa reală, nu doar pentru broșurile de prezentare.