Kia EV2 dă peste cap piața electricelor de oraș: autonomia reală care pune rivalii în dificultate

O electrică mică, dar cu eficiență mare

Kia EV2 a demonstrat în testul norvegian că nu ai nevoie neapărat de o baterie uriașă pentru a obține o autonomie convingătoare. Consumul mediu raportat în test a fost de 12,4 kWh/100 km, o valoare foarte bună pentru o mașină electrică de serie din segmentul compact și urban.

Testul a fost desfășurat în condiții favorabile, dar reale: drumuri uscate și temperaturi între 12 și 18 grade Celsius. Nu vorbim despre un scenariu extrem de laborator, ci despre o rulare care se apropie mai mult de utilizarea normală a unei mașini electrice în sezonul cald.

Rezultatul este cu atât mai interesant cu cât EV2 Standard Range folosește bateria mai mică. Asta o face relevantă pentru cumpărătorii care vor o electrică accesibilă, nu neapărat versiunea de top. În multe cazuri, modelele de bază sunt privite cu suspiciune tocmai din cauza autonomiei limitate, dar Kia pare să fi găsit un echilibru bun între baterie, consum și eficiență.

Versiunea EV2 GT-Line cu autonomie extinsă, aflată în fază de prototip, a mers și mai departe. Cu bateria de 61 kWh și jante de 19 inch, aceasta a atins 428 de kilometri în același tip de test, peste ținta WLTP de 418 kilometri menționată pentru prototipul respectiv. Astfel, EV2 nu se limitează la rolul de mașină urbană modestă, ci intră într-o zonă în care poate acoperi și drumuri mai lungi fără anxietatea clasică de autonomie.

De ce contează rezultatul pentru piața din Europa

Piața europeană are nevoie de electrice mai mici, mai eficiente și mai accesibile. Mulți cumpărători nu caută SUV-uri electrice mari, scumpe și grele, ci o mașină practică pentru oraș, navetă și drumuri ocazionale în afara localității. Kia EV2 intră exact în această categorie, dar încearcă să elimine principalul compromis: autonomia.

Modelul este construit în Slovacia, la uzina Kia AutoLand din Žilina, ceea ce îl face un produs gândit direct pentru Europa. Dimensiunile compacte, arhitectura electrică de 400V și opțiunile de baterie îl poziționează ca rival pentru modele precum Renault 5 E-Tech, Citroën ë-C3, Fiat Grande Panda Electric sau viitoarele electrice urbane ale grupurilor europene.

La încărcare, EV2 promite valori competitive pentru clasa sa. În condiții optime, încărcarea rapidă DC de la 10% la 80% durează aproximativ 29 de minute pentru versiunea Standard Range și în jur de 30 de minute pentru modelul cu autonomie extinsă. În plus, EV2 acceptă încărcare AC de 11 kW și 22 kW, un detaliu important pentru utilizatorii care încarcă des la stații urbane, la birou sau în parcări publice.