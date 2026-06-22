Kia EV2 a depășit autonomia oficială în test real. Electrica mică de circa 26.600 de euro poate deveni un reper în oraș

De ce rezultatul din testul real este important

Autonomia WLTP este un reper util, dar nu spune întotdeauna povestea completă. Condițiile reale de drum, temperatura, stilul de condus, anvelopele, viteza și traficul pot schimba semnificativ consumul unei mașini electrice. De aceea, testele independente, precum El Prix din Norvegia, sunt urmărite cu mare atenție. Ele arată cum se comportă mașinile dincolo de laborator.

În cazul Kia EV2, rezultatul este cu atât mai interesant deoarece vorbim despre o mașină mică și relativ accesibilă. Versiunea standard a parcurs 325 de kilometri cu bateria de 42,2 kWh, iar consumul mediu raportat a fost de 12,4 kWh la 100 de kilometri. Acesta este un consum foarte bun pentru un SUV electric compact și sugerează că modelul poate fi eficient nu doar în oraș, ci și pe drumuri extraurbane.

A fost testată și o versiune Long Range GT-Line, aflată în stadiu de prototip, care a ajuns la 428 de kilometri, adică 102% din autonomia estimată. Kia oferă pentru EV2 două opțiuni de baterie: 42,2 kWh și 61 kWh. Autonomiile WLTP ajung până la 317 kilometri pentru bateria mică și până la 453 de kilometri pentru bateria mare, în funcție de versiune.

Pentru un client român, diferența dintre 300 și 400 de kilometri reali poate schimba felul în care este folosită mașina. Cu 325 de kilometri reali, EV2 poate acoperi fără emoții naveta zilnică, drumurile prin oraș, cumpărăturile și multe deplasări regionale. Cu versiunea mai mare, devin mai realiste drumuri precum București-Brașov, Cluj-Oradea sau Târgu Mureș-Sibiu, cu planificare minimă a încărcării.

O electrică mică poate fi mai utilă decât pare

Kia EV2 intră într-un segment foarte important: mașini electrice relativ accesibile, suficient de mici pentru oraș, dar destul de capabile pentru familie. În Europa, mulți clienți nu au nevoie de SUV-uri mari, dar nici nu vor electrice urbane cu autonomie modestă. EV2 încearcă să umple exact acest spațiu dintre mașina mică de oraș și crossoverul electric scump.

Prețul de aproximativ 26.600 de euro îl face atractiv, dar în România calculul final va depinde de echipare, TVA, eventuale programe de sprijin și costurile de finanțare. Chiar și fără subvenții spectaculoase, un model eficient poate reduce costurile de utilizare, mai ales pentru cei care pot încărca acasă. Într-un apartament fără loc de parcare și fără priză, ecuația este mai complicată, dar pentru case, flote mici sau navetă previzibilă, EV2 poate fi o opțiune foarte logică.

Un alt atu este faptul că Kia a construit deja o reputație solidă în zona electricelor. Modele precum EV3, EV6 și EV9 au arătat că marca tratează serios electrificarea, nu doar ca pe o obligație de reglementare. EV2 poate aduce această experiență într-un pachet mai accesibil, iar asta este exact direcția de care are nevoie piața europeană.