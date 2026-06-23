Keanu Reeves intră în lumea Lego: noul film ar putea combina live-action, animație și mult haos construit din piese

Momentan, răspunsul este simplu: nu știm. Dar tocmai lipsa de informații face proiectul mai interesant decât un nou film Lego obișnuit.

Revederea dintre Keanu Reeves și Josh Cooley are sens

Keanu Reeves și Josh Cooley au mai lucrat împreună la „Toy Story 4”, filmul Pixar în care actorul i-a dat voce lui Duke Caboom. Personajul era o figurină de cascador canadian, convinsă că poate executa orice salt spectaculos, chiar dacă realitatea nu îi confirma întotdeauna încrederea. A fost unul dintre cele mai amuzante roluri vocale ale lui Reeves și a demonstrat că actorul poate funcționa excelent într-o zonă de comedie autoironică.

Cooley pare, de asemenea, o alegere inspirată pentru un proiect Lego. Are experiență cu animația, cu universurile construite din jucării și cu povești care trebuie să fie suficient de accesibile pentru copii, dar și suficient de inteligente pentru adulți. „Toy Story 4” a avut un ton emoțional mai matur decât părea inițial, iar „Transformers One” a arătat că regizorul poate lucra și cu francize foarte cunoscute fără să le transforme complet într-un simplu exercițiu de nostalgie.

Pentru Reeves, proiectul poate fi și o pauză binevenită de la imaginea lui de erou taciturn și obosit. Publicul îl asociază automat cu John Wick, cu costume negre, arme și expresii grave, însă actorul a avut mereu un simț al umorului mai ciudat decât lasă să se vadă filmele sale de acțiune. De la „Bill & Ted” până la apariția sa autoironică în „Always Be My Maybe”, Reeves a demonstrat că poate râde de propria imagine.

Un film Lego ar putea fi locul perfect pentru asta. Este greu să iei prea în serios un personaj atunci când poate fi desfăcut în bucăți după o explozie și reasamblat câteva secunde mai târziu.

Ce ar putea însemna un film Lego hibrid

Filmele Lego lansate până acum au fost în mare parte animate, cu un stil vizual care a reușit să transforme piese de plastic într-un univers surprinzător de expresiv. „The Lego Movie”, lansat în 2014, a fost un succes uriaș pentru Warner Bros., iar „The Lego Batman Movie” a rămas, pentru mulți spectatori, una dintre cele mai distractive versiuni cinematografice ale Cavalerului Întunecat.

Noul proiect Universal pare să meargă într-o direcție diferită. Descrierea de „live-action hybrid” sugerează că Keanu Reeves ar putea apărea ca personaj uman într-o lume Lego animată sau, invers, ar putea interpreta un personaj Lego care ajunge în lumea reală. Este posibil și ca filmul să alterneze cele două spații, folosind actorii reali pentru anumite scene și animația pentru altele.