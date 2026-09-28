Cât este indemnizația de șomaj în 2026 și cât timp o poți primi. Peste 5.400 de șomeri erau înregistrați în București la finalul verii

Pentru un stagiu de cotizare mai mare, la cei 660 de lei se adaugă un procent din media veniturilor care constituie baza de calcul pe ultimele 12 luni în care persoana a realizat stagiu de cotizare. Procentul este de 3% pentru cel puțin trei ani de cotizare, 5% pentru cel puțin cinci ani, 7% pentru cel puțin zece ani și 10% pentru cel puțin 20 de ani. Prin urmare, două persoane care își pierd locul de muncă în aceeași perioadă pot avea indemnizații diferite.

Absolvenții eligibili intră într-o categorie separată. Pentru ei, indemnizația este de 50% din indicatorul social de referință, adică 330 de lei pe lună la valoarea ISR din 2026, și se poate acorda timp de șase luni. În cazul absolvenților, legea stabilește condiții proprii de înregistrare la agenția pentru ocuparea forței de muncă.

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Cât timp poți primi indemnizația

Durata plății depinde de stagiul de cotizare. Persoanele care au cotizat cel puțin un an pot primi indemnizația timp de șase luni, cele cu un stagiu de cel puțin cinci ani o pot primi nouă luni, iar pentru un stagiu de peste zece ani perioada este de 12 luni. Aceste durate se aplică persoanelor care au lucrat și îndeplinesc condițiile pentru acordarea dreptului.

Una dintre condițiile principale este realizarea unui stagiu de cotizare de minimum 12 luni în ultimele 24 de luni înainte de înregistrarea cererii. Solicitantul trebuie, de asemenea, să fie înregistrat la agenția pentru ocuparea forței de muncă, să nu îndeplinească condițiile de pensionare și să respecte condițiile legale privind veniturile realizate. Simplul fapt că o persoană figurează în evidența agenției nu înseamnă că primește și indemnizație.

Contează și momentul depunerii cererii. Potrivit explicațiilor publicate de AJOFM Dâmbovița pe baza Legii nr. 76/2002, dreptul se acordă de la data situației care îl generează dacă cererea este înregistrată în zece zile. Dacă este depusă mai târziu, dar în cel mult 12 luni, plata începe de la data înregistrării cererii.

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