Cât este indemnizația de șomaj în 2026 și cât timp o poți primi. Peste 5.400 de șomeri erau înregistrați în București la finalul verii
Indemnizația de șomaj pornește de la 660 de lei pe lună în 2026 pentru persoanele care au lucrat și îndeplinesc condițiile legale. Suma poate crește în funcție de stagiul de cotizare și de veniturile luate în calcul, iar plata durează șase, nouă sau 12 luni. La sfârșitul lunii august, în București erau înregistrați 5.405 șomeri, însă numai 2.263 primeau indemnizație, potrivit datelor Agenției Municipale pentru Ocuparea Forței de Muncă.
Câți bani primești ca indemnizație de șomaj în 2026
Pentru o persoană cu un stagiu de cotizare de cel puțin un an, baza indemnizației este egală cu indicatorul social de referință, aflat la 660 de lei. Acesta este cuantumul de la care pornește calculul, nu suma pe care o primește automat orice persoană înregistrată ca șomer. Dreptul la indemnizație se stabilește numai dacă sunt îndeplinite condițiile din Legea nr. 76/2002.
Pentru un stagiu de cotizare mai mare, la cei 660 de lei se adaugă un procent din media veniturilor care constituie baza de calcul pe ultimele 12 luni în care persoana a realizat stagiu de cotizare. Procentul este de 3% pentru cel puțin trei ani de cotizare, 5% pentru cel puțin cinci ani, 7% pentru cel puțin zece ani și 10% pentru cel puțin 20 de ani. Prin urmare, două persoane care își pierd locul de muncă în aceeași perioadă pot avea indemnizații diferite.
Absolvenții eligibili intră într-o categorie separată. Pentru ei, indemnizația este de 50% din indicatorul social de referință, adică 330 de lei pe lună la valoarea ISR din 2026, și se poate acorda timp de șase luni. În cazul absolvenților, legea stabilește condiții proprii de înregistrare la agenția pentru ocuparea forței de muncă.
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Cât timp poți primi indemnizația
Durata plății depinde de stagiul de cotizare. Persoanele care au cotizat cel puțin un an pot primi indemnizația timp de șase luni, cele cu un stagiu de cel puțin cinci ani o pot primi nouă luni, iar pentru un stagiu de peste zece ani perioada este de 12 luni. Aceste durate se aplică persoanelor care au lucrat și îndeplinesc condițiile pentru acordarea dreptului.
Una dintre condițiile principale este realizarea unui stagiu de cotizare de minimum 12 luni în ultimele 24 de luni înainte de înregistrarea cererii. Solicitantul trebuie, de asemenea, să fie înregistrat la agenția pentru ocuparea forței de muncă, să nu îndeplinească condițiile de pensionare și să respecte condițiile legale privind veniturile realizate. Simplul fapt că o persoană figurează în evidența agenției nu înseamnă că primește și indemnizație.
Contează și momentul depunerii cererii. Potrivit explicațiilor publicate de AJOFM Dâmbovița pe baza Legii nr. 76/2002, dreptul se acordă de la data situației care îl generează dacă cererea este înregistrată în zece zile. Dacă este depusă mai târziu, dar în cel mult 12 luni, plata începe de la data înregistrării cererii.
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Câți șomeri erau înregistrați în București la sfârșitul lui august
AMOFM București avea în evidență 5.405 șomeri la finalul lunii august 2026, iar rata șomajului înregistrat era de 0,41%. Dintre persoanele înscrise, 2.263 beneficiau de indemnizație, în timp ce 3.142 nu erau indemnizate. Așadar, mai mult de jumătate dintre șomerii înregistrați nu primeau acest sprijin financiar la data raportării.
Statistica nu precizează de ce fiecare dintre cele 3.142 de persoane nu primea indemnizație. Ea arată numărul celor înscriși și situația plății la sfârșitul lunii, fără să stabilească dacă un anumit șomer nu îndeplinea condițiile, terminase perioada de acordare sau se afla în altă situație.
În iulie, numărul total al șomerilor înregistrați în București fusese aproape identic, 5.404 persoane. Atunci, 2.168 primeau indemnizație, iar 3.236 nu erau indemnizate. Datele din august aduc informația nouă despre distribuția celor două categorii, în timp ce valoarea și durata indemnizației sunt stabilite prin regulile naționale ale Legii nr. 76/2002.