Ce venit trebuie să ai pentru ajutor social în 2025? Noile condiții valabile

În 2025, sistemul de ajutoare sociale din România suferă modificări importante pentru a sprijini persoanele și familiile cu venituri reduse. Valoarea veniturilor minime de incluziune și a componentelor asociate a fost actualizată, ținând cont de rata medie anuală a inflației. Aceste schimbări vizează atât familiile cu copii, cât și persoanele vârstnice, oferind un sprijin mai bine calibrat nevoilor fiecăruia.

Care este venitul necesar pentru a beneficia de ajutor social în 2025

Guvernul a stabilit sumele ajustate pentru 2025 în funcție de tipul de ajutor solicitat: ajutorul de incluziune se ridică la 366 de lei, alocația pentru susținerea familiei poate ajunge până la 930 de lei, iar ajutorul pentru persoanele de peste 65 de ani se cifrează la 533 de lei.

Statul român a definit, de asemenea, plafoanele pentru familiile care beneficiază de alocație, luând în considerare venitul net ajustat și numărul copiilor.

Sumele pentru venitul net ajustat de 366 de lei sunt structurate astfel: familiile biparentale cu 1 copil primesc 143 de lei, cu 2 copii – 286 de lei, cu 3 copii – 428 de lei și cu 4 sau mai mulți copii – 570 de lei.

În cazul familiilor monoparentale, cuantumurile cresc ușor: cu 1 copil – 161 de lei, cu 2 copii – 320 de lei, cu 3 copii – 479 de lei și cu 4 sau mai mulți copii – 638 de lei. Aceste plafoane au fost ajustate pentru a răspunde mai precis nevoilor reale ale familiilor vulnerabile.

Calendarul plăților sociale în 2025

În aprilie 2025, ajutoarele sociale au intrat în conturile beneficiarilor conform calendarului stabilit: prin transfer bancar pe 11 aprilie, prin Poșta Română începând cu 4 aprilie și pentru pensionarii aflați în străinătate, prin Citi Bank, pe 17 aprilie.

Această programare asigură o distribuție clară și predictibilă a sprijinului financiar pentru beneficiari, oferind siguranță și stabilitate în gestionarea veniturilor lunare.

Tichetele sociale și modificările pentru alimente și mese calde

Tichetele sociale pentru alimente și mese calde, inițial acordate de șase ori pe an și în valoare de 250 de lei, vor suferi modificări semnificative în perioada 2025-2027.

Acestea vor fi acordate doar de două ori pe an, cu o valoare de 125 de lei per tranșă, ceea ce înseamnă un total de 250 de lei anual. Mecanismul revizuit reduce sprijinul anual comparativ cu perioada precedentă, însă menține o formă de asistență pentru persoanele și familiile aflate în dificultate.

Noile reguli pentru ajutoarele sociale din 2025 reflectă eforturile autorităților de a adapta sistemul la realitățile economice actuale, menținând sprijinul esențial pentru cei cu venituri mici, în timp ce optimizează resursele disponibile la nivel național.