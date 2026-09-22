Jessica Chastain revine pe Apple TV cu „The Savant”, thrillerul amânat un an după asasinarea lui Charlie Kirk. Când se lansează serialul despre extremismul online
Un serial despre o femeie care se infiltrează în grupări extremiste pentru a preveni atacuri violente a ajuns să fie amânat chiar înainte de premieră. „The Savant”, thrillerul psihologic cu Jessica Chastain în rolul principal, trebuia să ajungă pe Apple TV în septembrie 2025, însă platforma a decis să suspende lansarea în contextul asasinării activistului conservator Charlie Kirk. Acum, la un an de la controversata decizie, producția are o nouă perioadă de lansare.
Potrivit publicației The A.V. Club, care relatează despre revenirea serialului „The Savant” , Apple a confirmat că thrillerul va ajunge pe platforma de streaming în primăvara anului 2027. Producția, care era deja finalizată în momentul amânării, o urmărește pe Jessica Chastain în rolul unei investigatoare care pătrunde sub identități false în comunități extremiste de pe internet pentru a identifica persoanele care ar putea pune la cale acte de violență.
De ce a fost amânat serialul cu Jessica Chastain în 2025
„The Savant” urma inițial să aibă premiera pe 26 septembrie 2025, însă Apple a retras producția din program cu doar trei zile înainte de lansare. Decizia a venit la scurt timp după asasinarea lui Charlie Kirk, activist conservator american, într-un context în care violența politică devenise subiectul unor dezbateri intense în Statele Unite. Apple nu a oferit atunci o explicație detaliată privind motivele amânării, limitându-se la anunțarea suspendării premierei.
Potrivit relatărilor din presa americană, subiectul serialului și anumite scene care implică atacuri armate au fost considerate sensibile în contextul evenimentelor din septembrie 2025. Producția urmărește activitatea unei investigatoare care încearcă să identifice potențiali atacatori înainte ca aceștia să treacă la acțiune. Nu a fost anunțată însă o legătură directă între povestea fictivă a serialului și asasinarea lui Kirk.
Jessica Chastain a reacționat public la decizia Apple, exprimându-și dezacordul față de amânarea producției. Actrița a subliniat importanța abordării subiectului violenței în societatea americană și a transmis că speră ca serialul să ajungă în cele din urmă la public. La momentul respectiv, platforma a anunțat doar că lansarea va avea loc la o dată ulterioară, fără să ofere un calendar concret.
Despre ce este „The Savant”, thrillerul inspirat dintr-o poveste reală
Serialul o urmărește pe Jodi Goodwin, o investigatoare sub acoperire care folosește mai multe identități online pentru a pătrunde în comunități extremiste. Misiunea sa este să identifice persoanele care pregătesc atacuri violente și să descopere informații care ar putea contribui la prevenirea acestora. Producția explorează activitatea din spatele investigațiilor digitale, dar și riscurile la care se expun oamenii care încearcă să câștige încrederea membrilor unor grupări periculoase.
Povestea este inspirată de articolul „Is It Possible to Stop a Mass Shooting Before It Happens?”, publicat de Andrea Stanley în revista Cosmopolitan, în 2019. Materialul prezintă activitatea unei investigatoare reale care se infiltrează în comunități extremiste de pe internet pentru a identifica amenințări și a preveni posibile acte de violență. Adaptarea pentru televiziune transformă această premisă într-un thriller psihologic în care identitățile false, manipularea și pericolul permanent joacă un rol central.
Din distribuție fac parte Jessica Chastain, Nnamdi Asomugha, Cole Doman, Jordana Spiro, Trinity Lee Shirley și Toussaint Francois Battiste. Pablo Schreiber apare în calitate de invitat special. Serialul este creat de Melissa James Gibson, cunoscută pentru implicarea sa în producții precum „House of Cards” și „The Americans”, iar Chastain este și producător executiv.
Actrița a mai fost implicată în realizarea unor proiecte de televiziune, inclusiv în calitate de producător executiv al thrillerului „His & Hers”, disponibil pe Netflix . Noul serial Apple TV îi oferă însă un rol principal într-o poveste construită în jurul investigațiilor sub acoperire și al amenințărilor din mediul digital.
Când apare „The Savant” pe Apple TV în România
Apple a confirmat că „The Savant” este programat pentru lansare în primăvara anului 2027, însă data exactă a premierei nu a fost încă stabilită. Producția are opt episoade și era deja finalizată atunci când compania a decis să o retragă din program, în septembrie 2025. Noul anunț pune capăt unei perioade de aproximativ un an în care viitorul serialului a rămas incert.
Pentru publicul român, premiera va avea loc într-un context diferit față de cel al lansării planificate inițial. Apple TV s-a lansat oficial în România pe 14 septembrie 2026 , oferind acces direct la catalogul de producții originale al companiei. Astfel, utilizatorii din România vor putea urmări noul thriller prin intermediul serviciului de streaming, în condițiile disponibilității sale în catalogul local.
„The Savant” se alătură unei selecții de producții originale Apple care explorează identitatea, secretele și relațiile de putere. Printre titlurile deja disponibile se numără „Severance”, thrillerul psihologic despre memorie și control , dar și alte seriale în care suspansul este construit în jurul unor personaje care trăiesc între două identități sau încearcă să descopere adevăruri ascunse.
Deocamdată, Apple nu a anunțat dacă toate cele opt episoade din „The Savant” vor fi disponibile simultan sau dacă serialul va beneficia de o lansare săptămânală. Nici eventualele modificări aduse producției în perioada în care premiera a fost suspendată nu au fost detaliate oficial.
După un an de incertitudine, thrillerul cu Jessica Chastain revine în calendarul Apple TV, urmând să ajungă la public în primăvara anului viitor.