Jessica Chastain revine pe Apple TV cu „The Savant”, thrillerul amânat un an după asasinarea lui Charlie Kirk. Când se lansează serialul despre extremismul online

De ce a fost amânat serialul cu Jessica Chastain în 2025

„The Savant” urma inițial să aibă premiera pe 26 septembrie 2025, însă Apple a retras producția din program cu doar trei zile înainte de lansare. Decizia a venit la scurt timp după asasinarea lui Charlie Kirk, activist conservator american, într-un context în care violența politică devenise subiectul unor dezbateri intense în Statele Unite. Apple nu a oferit atunci o explicație detaliată privind motivele amânării, limitându-se la anunțarea suspendării premierei.

Potrivit relatărilor din presa americană, subiectul serialului și anumite scene care implică atacuri armate au fost considerate sensibile în contextul evenimentelor din septembrie 2025. Producția urmărește activitatea unei investigatoare care încearcă să identifice potențiali atacatori înainte ca aceștia să treacă la acțiune. Nu a fost anunțată însă o legătură directă între povestea fictivă a serialului și asasinarea lui Kirk.

Jessica Chastain a reacționat public la decizia Apple, exprimându-și dezacordul față de amânarea producției. Actrița a subliniat importanța abordării subiectului violenței în societatea americană și a transmis că speră ca serialul să ajungă în cele din urmă la public. La momentul respectiv, platforma a anunțat doar că lansarea va avea loc la o dată ulterioară, fără să ofere un calendar concret.

Despre ce este „The Savant”, thrillerul inspirat dintr-o poveste reală

Serialul o urmărește pe Jodi Goodwin, o investigatoare sub acoperire care folosește mai multe identități online pentru a pătrunde în comunități extremiste. Misiunea sa este să identifice persoanele care pregătesc atacuri violente și să descopere informații care ar putea contribui la prevenirea acestora. Producția explorează activitatea din spatele investigațiilor digitale, dar și riscurile la care se expun oamenii care încearcă să câștige încrederea membrilor unor grupări periculoase.

Povestea este inspirată de articolul „Is It Possible to Stop a Mass Shooting Before It Happens?”, publicat de Andrea Stanley în revista Cosmopolitan, în 2019. Materialul prezintă activitatea unei investigatoare reale care se infiltrează în comunități extremiste de pe internet pentru a identifica amenințări și a preveni posibile acte de violență. Adaptarea pentru televiziune transformă această premisă într-un thriller psihologic în care identitățile false, manipularea și pericolul permanent joacă un rol central.

Din distribuție fac parte Jessica Chastain, Nnamdi Asomugha, Cole Doman, Jordana Spiro, Trinity Lee Shirley și Toussaint Francois Battiste. Pablo Schreiber apare în calitate de invitat special. Serialul este creat de Melissa James Gibson, cunoscută pentru implicarea sa în producții precum „House of Cards” și „The Americans”, iar Chastain este și producător executiv.

Actrița a mai fost implicată în realizarea unor proiecte de televiziune, inclusiv în calitate de producător executiv al thrillerului „His & Hers”, disponibil pe Netflix . Noul serial Apple TV îi oferă însă un rol principal într-o poveste construită în jurul investigațiilor sub acoperire și al amenințărilor din mediul digital.