Microsoft încearcă din nou să convingă utilizatorii să renunțe la Outlook Classic. Noua versiune primește o funcție foarte cerută

Planner ajunge direct în Outlook

Planner este deja folosit de multe organizații prin Microsoft Teams și alte aplicații din suita Microsoft 365 pentru gestionarea proiectelor și distribuirea sarcinilor între membrii echipelor.

Odată cu actualizarea, serviciul va fi accesibil direct din bara laterală a aplicației New Outlook pentru Windows, alături de alte instrumente Microsoft, precum To Do și aplicațiile Office.

Integrarea le va permite utilizatorilor să transforme rapid un e-mail într-o sarcină, să urmărească progresul acesteia și să o regăsească ulterior inclusiv în Microsoft Teams. Microsoft consideră că această abordare reduce timpul pierdut prin trecerea constantă între mai multe aplicații și simplifică fluxul de lucru zilnic.

Compania spune că introducerea Planner în Outlook vine ca răspuns la solicitările primite din partea utilizatorilor care doreau o legătură mai strânsă între e-mail și instrumentele de productivitate.

Outlook va putea retrage e-mailuri și din alte organizații

Microsoft pregătește și o funcție importantă pentru utilizatorii Microsoft 365. În premieră, Outlook va permite retragerea mesajelor trimise către alte organizații care folosesc Microsoft 365, nu doar în interiorul aceleiași companii.

Până acum, funcția de Message Recall era limitată la utilizatorii aflați în același mediu Microsoft 365. După actualizare, administratorii IT vor putea permite această opțiune și pentru organizațiile partenere, prin intermediul unei liste de entități de încredere.

Potrivit Microsoft, noua facilitate oferă un control mai bun asupra comunicării dintre companii și poate reduce efectele unor e-mailuri trimise din greșeală.