Microsoft încearcă din nou să convingă utilizatorii să renunțe la Outlook Classic. Noua versiune primește o funcție foarte cerută
Microsoft continuă să adauge funcții noi în New Outlook, în încercarea de a-i convinge pe utilizatorii care încă folosesc Outlook Classic să facă trecerea la noua aplicație. Cea mai importantă noutate anunțată este integrarea directă cu Microsoft Planner, un instrument destinat organizării sarcinilor și proiectelor.
Compania susține că noua funcție va începe să fie distribuită în următoarele săptămâni și va fi activată implicit. Scopul este ca utilizatorii să poată administra e-mailurile, calendarul și lista de activități din aceeași interfață, fără să mai deschidă aplicații separate, scrie Windows Latest.
Planner ajunge direct în Outlook
Planner este deja folosit de multe organizații prin Microsoft Teams și alte aplicații din suita Microsoft 365 pentru gestionarea proiectelor și distribuirea sarcinilor între membrii echipelor.
Odată cu actualizarea, serviciul va fi accesibil direct din bara laterală a aplicației New Outlook pentru Windows, alături de alte instrumente Microsoft, precum To Do și aplicațiile Office.
Integrarea le va permite utilizatorilor să transforme rapid un e-mail într-o sarcină, să urmărească progresul acesteia și să o regăsească ulterior inclusiv în Microsoft Teams. Microsoft consideră că această abordare reduce timpul pierdut prin trecerea constantă între mai multe aplicații și simplifică fluxul de lucru zilnic.
Compania spune că introducerea Planner în Outlook vine ca răspuns la solicitările primite din partea utilizatorilor care doreau o legătură mai strânsă între e-mail și instrumentele de productivitate.
Outlook va putea retrage e-mailuri și din alte organizații
Microsoft pregătește și o funcție importantă pentru utilizatorii Microsoft 365. În premieră, Outlook va permite retragerea mesajelor trimise către alte organizații care folosesc Microsoft 365, nu doar în interiorul aceleiași companii.
Până acum, funcția de Message Recall era limitată la utilizatorii aflați în același mediu Microsoft 365. După actualizare, administratorii IT vor putea permite această opțiune și pentru organizațiile partenere, prin intermediul unei liste de entități de încredere.
Potrivit Microsoft, noua facilitate oferă un control mai bun asupra comunicării dintre companii și poate reduce efectele unor e-mailuri trimise din greșeală.
Când vor fi disponibile noile funcții, de fapt
Integrarea Planner în New Outlook pentru Windows va începe să fie distribuită în următoarele săptămâni și va fi activată automat pentru utilizatori.
În ceea ce privește posibilitatea de retragere a mesajelor între organizații Microsoft 365, Microsoft estimează că lansarea va începe la mijlocul lunii august 2026, iar distribuirea către toți clienții eligibili ar urma să fie finalizată la începutul lunii septembrie.