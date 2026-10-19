Japonia vrea să aducă pe Pământ mostre de pe o lună a lui Marte. Misiunea spațială ar putea scrie istorie

Miza este importantă pentru cercetători: originea lui Phobos și a lui Deimos rămâne o întrebare deschisă, iar analiza directă a materialului prelevat ar putea ajuta la stabilirea modului în care s-au format aceste corpuri cerești.

Sonda japoneză MMX are trei module și un rover european

Misiunea este coordonată de Agenția Japoneză de Explorare Aerospațială (JAXA), în colaborare cu NASA, agenția spațială franceză CNES, Centrul Aerospațial German (DLR) și Agenția Spațială Europeană (ESA). Lansarea este programată pentru 20 octombrie 2026, la ora 4:41, ora Japoniei, de la Centrul Spațial Tanegashima, cu ajutorul unei rachete H3. În România, lansarea este programată în seara zilei de 19 octombrie, în jurul orei 22:41, dacă programul este respectat.

Sonda MMX este alcătuită din trei module principale. Modulul de propulsie va asigura deplasarea spre Marte, modulul de explorare va transporta instrumentele științifice și roverul, iar modulul de întoarcere va găzdui capsula care va aduce mostrele pe Pământ.

Unul dintre elementele importante ale misiunii este IDEFIX, un rover de mici dimensiuni dezvoltat în colaborare de Franța și Germania. Numele său provine de la câinele din seria de benzi desenate franceze „Asterix”. Roverul va avea camere și instrumente pentru analiza compoziției suprafeței și a temperaturii acesteia.

Sonda transportă și echipamente pentru cartografierea terenului, măsurarea altitudinii și studierea compoziției chimice a lui Phobos. Printre instrumentele științifice se numără MEGANE, un spectrometru pentru măsurarea razelor gamma și a neutronilor, dezvoltat de Johns Hopkins Applied Physics Laboratory, și MIRS, un spectrometru în infraroșu realizat de Franța.

Cum va colecta MMX mostre de pe Phobos

După lansare, sonda va avea nevoie de aproximativ zece luni pentru a ajunge în apropierea lui Marte. Sosirea este estimată pentru august 2027, după care nava va intra pe o orbită apropiată de Phobos, urmărind mișcarea acestuia în jurul planetei.

În primele etape, cercetătorii vor folosi camerele și celelalte instrumente pentru a cartografia suprafața satelitului natural și pentru a identifica locurile potrivite pentru aterizare. Roverul IDEFIX ar urma să ajungă pe Phobos la sfârșitul anului 2028 sau la începutul lui 2029. Din cauza gravitației extrem de reduse, acesta va coborî spre suprafață și ar putea ricoșa de câteva ori înainte să se stabilizeze.